भारत का नया हाई-टेक जेवर एयरपोर्ट, स्मार्ट चेक-इन से लेकर प्रीमियम लाउंज और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ मिलेंगी ये लग्जरी सुविधाएं

दिल्ली-एनसीआर के विमानन इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) के पहले चरण का उद्घाटन किया जा रहा है. अत्याधुनिक तकनीक, बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह एयरपोर्ट देश का सबसे बड़े एविएशन हब होगा.

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित यह नया एयरपोर्ट केवल एक और हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि दिल्ली-एनसीआर की तेजी से बढ़ती एयर ट्रैफिक जरूरतों का समाधान भी माना जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे उत्तर प्रदेश और पूरे एनसीआर के लिए “महत्वपूर्ण दिन” बताते हुए कहा कि इससे व्यापार को गति मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से ही देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में शामिल है. ऐसे में जेवर एयरपोर्ट एक समानांतर विमानन प्रणाली तैयार करेगा, जिससे यात्रियों का दबाव बांटा जा सकेगा.

डिजियात्रा से बदलेगा एयरपोर्ट अनुभव

जेवर एयरपोर्ट की सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक है डिजियात्रा बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम. इस तकनीक में चेहरे की पहचान के जरिए यात्री बिना पारंपरिक बोर्डिंग पास या पहचान पत्र दिखाए एयरपोर्ट के विभिन्न चेकपॉइंट से गुजर सकेंगे.

सरकार के डिजिटल एविएशन अभियान के तहत यह तकनीक भारत के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर लागू की जा रही है. हालांकि कुछ हवाई अड्डों पर शुरुआती चरण में तकनीकी चुनौतियाँ भी देखी गईं, जैसे कैमरों पर सूरज की रोशनी का असर या बायोमेट्रिक लेन में भीड़. इसके बावजूद इसे भारत के विमानन क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

Tomorrow, 28th March is a day of immense importance for the people of Uttar Pradesh and the NCR. Phase I of Noida International Airport will be inaugurated. This will boost commerce and connectivity. It will ease congestion at the IGI Airport in Delhi.



The Noida airport is… pic.twitter.com/oZZAs6tUk6 — Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2026

यात्रियों के लिए आधुनिक और आरामदायक टर्मिनल

जेवर एयरपोर्ट का टर्मिनल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. विशाल प्रतीक्षालय, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और प्राकृतिक रोशनी से भरा वास्तुशिल्प इसे आधुनिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की श्रेणी में लाने की कोशिश करता है.

यहां प्रीमियम लाउंज, ड्यूटी-फ्री शॉपिंग जोन, रेस्टोरेंट, कैफे और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं भी होंगी. इन सुविधाओं का उद्देश्य यात्रियों को सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि एक आरामदायक अनुभव प्रदान करना है.

कनेक्टिविटी और परिवहन: NCR के लिए आसान पहुंच

जेवर एयरपोर्ट की सबसे बड़ी ताकत इसकी कनेक्टिविटी मानी जा रही है. यह यमुना एक्सप्रेसवे के पास स्थित है, जिससे दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा से पहुंच आसान होगी.

भविष्य में यहां मेट्रो और रैपिड रेल लिंक जोड़ने की भी योजना है. साथ ही टैक्सी, ऐप-आधारित कैब सेवाएं और मल्टी-लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं यात्रियों के लिए यात्रा को और सुगम बनाएंगी.

पर्यावरण-अनुकूल एयरपोर्ट बनने की दिशा

जेवर एयरपोर्ट को भारत के सबसे ग्रीन और टिकाऊ एयरपोर्ट्स में से एक बनाने की योजना है. इसके लिए सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और ऊर्जा-सक्षम भवन डिजाइन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा.

एविएशन विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले वर्षों में पर्यावरण-अनुकूल एयरपोर्ट ही वैश्विक मानकों पर टिक पाएंगे. ऐसे में यह परियोजना भारत की ग्रीन एविएशन रणनीति का भी हिस्सा है.

कार्गो, लॉजिस्टिक्स और भविष्य का विस्तार

यह एयरपोर्ट केवल यात्री सेवा तक सीमित नहीं रहेगा. यहाँ समर्पित कार्गो टर्मिनल और MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) सुविधा भी विकसित की जाएगी. इससे व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है.

पहले चरण में एयरपोर्ट की क्षमता प्रति वर्ष लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है. भविष्य के विस्तार में अतिरिक्त रनवे और अधिक टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिससे यह एक बड़े वैश्विक ट्रांजिट हब के रूप में विकसित हो सके.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक नई इमारत नहीं, बल्कि भारत के विमानन क्षेत्र के भविष्य की झलक है. स्मार्ट तकनीक, बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन के साथ यह परियोजना दिल्ली-एनसीआर की यात्रा व्यवस्था और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था दोनों को नया आकार दे सकती है. आने वाले वर्षों में यह एयरपोर्ट उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण एविएशन केंद्रों में शामिल हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से