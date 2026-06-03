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भारत के 5 बड़े होलसेल स्टेशनरी-गिफ्ट मार्केट,यहां से कौड़ियों के दाम पर खरीदें माल और कम पूंजी में शुरू करें लाखों का बिजनेस

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भारत के 5 बड़े होलसेल स्टेशनरी-गिफ्ट मार्केट,यहां से कौड़ियों के दाम पर खरीदें माल और कम पूंजी में शुरू करें लाखों का बिजनेस

Cheapest Stationery and Gift Supplies in India: अगर आप कम निवेश में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भारत के ये 5 बड़े स्टेशनरी और गिफ्ट होलसेल मार्केट आपके लिए सुनहरा मौका बन सकते हैं. यहां से सस्ते दाम में माल खरीदकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अच्छी कमाई की जा सकती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 03, 2026, 08:17 AM IST

भारत के 5 बड़े होलसेल स्टेशनरी-गिफ्ट मार्केट,यहां से कौड़ियों के दाम पर खरीदें माल और कम पूंजी में शुरू करें लाखों का बिजनेस

 ऑनलाइन बिजनेस के लिए बेस्ट हैं ये 5 होलसेल मार्केट. (फोटो एआई)
 

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Forget the Job These 5 Markets Can Make You an Owner: क्या आपने कभी सोचा है कि ₹10,000 से ₹50,000 की छोटी पूंजी से शुरू होकर एक स्टेशनरी और गिफ्ट का बिजनेस लाखों-करोड़ों तक कैसे पहुंच जाता है? असल खेल दुकान खोलने में नहीं, बल्कि सही होलसेल मार्केट चुनने में छिपा होता है. भारत के कुछ ऐसे बड़े थोक बाजार हैं जहां से सस्ता माल लेकर छोटे व्यापारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बड़ा ब्रांड बना रहे हैं.

दिल्ली सदर बाजार स्टेशनरी और गिफ्ट का सबसे बड़ा हब

दिल्ली का सदर बाजार (Sadar Bazaar) देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े थोक बाजारों में गिना जाता है. यहां आपको पेन, कॉपी, फाइल, स्कूल स्टेशनरी, ऑफिस सप्लाई से लेकर गिफ्ट आइटम, पार्टी डेकोरेशन और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट तक सब कुछ बहुत सस्ते दाम में मिल जाता है. यहां थोक रेंज बेहद कम से शुरू होकर बड़े ऑर्डर तक जाती है, यानी छोटे दुकानदार भी आसानी से खरीदारी कर सकते हैं. आज कई युवा यहीं से माल लेकर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन रीसेलिंग कर रहे हैं. सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सबसे पहले पहुंचते हैं.

मुंबई क्रॉफर्ड मार्केट से प्रीमियम गिफ्ट और कॉरपोरेट सप्लाई

मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट (Crawford Market) खासतौर पर गिफ्टिंग, स्टेशनरी और प्रीमियम पैकिंग आइटम के लिए जाना जाता है. यहां स्कूल और ऑफिस स्टेशनरी के साथ-साथ कॉरपोरेट गिफ्ट बॉक्स, फैंसी पेन, डेकोरेटिव आइटम और सीजनल गिफ्ट का बड़ा कलेक्शन मिलता है. कीमतें थोक में काफी प्रतिस्पर्धी रहती हैं, और बड़े ऑर्डर पर और भी बेहतर मार्जिन मिल जाता है. यह बाजार उन लोगों के लिए खास है जो शादी, इवेंट और कॉरपोरेट गिफ्टिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. यहां से खरीदकर ऑनलाइन B2B सप्लाई भी आसानी से की जा सकती है.

कोलकाता बड़ा बाजार जहां मिलता है सस्ता और वेरायटी वाला माल

कोलकाता का बड़ा बाजार (Bara Bazar) पूर्व भारत का सबसे बड़ा थोक केंद्र माना जाता है.
यहां स्टेशनरी, बैग, स्कूल किट, गिफ्ट आइटम और पैकिंग मटेरियल की भारी वेरायटी मिलती है. कम पूंजी वाले व्यापारी यहां से छोटे-छोटे स्टॉक लेकर अपना रिटेल या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं. खास बात यह है कि यहां पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जिससे कीमतें काफी कम हो जाती हैं और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है.

जयपुर बापू बाजार जहां मिलती है ट्रेडिशनल और क्रिएटिव गिफ्ट रेंज

जयपुर का बापू बाजार (Bapu Bazaar) स्टेशनरी और गिफ्टिंग के साथ हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल आइटम्स के लिए भी मशहूर है. यहां कलरफुल स्टेशनरी, कस्टम गिफ्ट, राखी-सजावट आइटम और टूरिस्ट फ्रेंडली प्रोडक्ट आसानी से मिलते हैं. छोटे व्यापारी यहां से यूनिक प्रोडक्ट उठाकर ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर बेचकर अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं. यह बाजार उन लोगों के लिए खास है जो भीड़ से अलग कुछ नया बेचना चाहते हैं और ब्रांड बनाना चाहते हैं.

हैदराबाद बेगम बाजार जहां मिलता है बजट फ्रेंडली थोक माल

हैदराबाद का बेगम बाजार (Begum Bazaar) साउथ इंडिया का सबसे बड़ा थोक मार्केट है.
यहां स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम, ऑफिस सप्लाई और पैकिंग मैटेरियल बेहद कम दाम में मिलता है. यह बाजार खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जो कम लागत में बड़ा स्टॉक उठाकर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना चाहते हैं. यहां से माल लेकर छोटे व्यापारी आसपास के शहरों में सप्लाई चेन बना रहे हैं, जिससे धीरे-धीरे उनका नेटवर्क बड़ा हो जाता है.

ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस कैसे बन रहा है गेमचेंजर

आज इन सभी मार्केट्स की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ऑफलाइन बिक्री नहीं है, बल्कि ऑनलाइन रीसेलिंग मॉडल है. लोग छोटे स्टॉक से शुरुआत करके Amazon, Flipkart, Meesho और Instagram पर दुकान चला रहे हैं. कुछ लोग व्हाट्सएप कैटलॉग बनाकर सीधे ऑर्डर ले रहे हैं. खास बात यह है कि एक ही प्रोडक्ट अब कई चैनलों से बिक रहा है, जिससे कम पूंजी में भी कैश फ्लो तेजी से बन रहा है.

असल फायदा क्या है आम आदमी के लिए

इस बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें बड़ी फैक्ट्री या भारी निवेश की जरूरत नहीं होती. एक छोटा व्यापारी भी सही मार्केट चुनकर और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पकड़कर महीने के हजारों से लाखों तक कमा सकता है. यह मॉडल खासकर उन युवाओं और घर से काम करने वालों के लिए मौका बन गया है जो कम रिस्क में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं.

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