FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
50 घंटे बेहद खतरनाक! UP-बिहार और दिल्ली समेत इन 12 राज्यों में होगी बारिश, जारी हुआ अलर्ट

50 घंटे बेहद खतरनाक! UP-बिहार और दिल्ली समेत इन 12 राज्यों में होगी बारिश, जारी हुआ अलर्ट

भारत के 5 बड़े होलसेल स्टेशनरी-गिफ्ट मार्केट,यहां से कौड़ियों के दाम पर खरीदें माल और कम पूंजी में शुरू करें लाखों का बिजनेस

भारत के 5 बड़े होलसेल स्टेशनरी-गिफ्ट मार्केट, कौड़ियों के दाम पर खरीदें माल और कम पूंजी में शुरू करें लाखों का बिजनेस

7 महिलाओं ने रसोई में शुरू किया काम, आज बन गया हजारों करोड़ का ब्रांड; बदल गई लाखों परिवारों की जिंदगी

7 महिलाओं ने रसोई में शुरू किया काम, आज बन गया हजारों करोड़ का ब्रांड; बदल गई लाखों परिवारों की जिंदगी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा

Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा

Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ

कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ

दुनिया की अनोखी नदी जो पांच रंगों से सजी है, इस Liquid Rainbow को देख हैरान रह जाते हैं लोग!

दुनिया की अनोखी नदी जो पांच रंगों से सजी है, इस Liquid Rainbow को देख हैरान रह जाते हैं लोग!

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

भारत को वो राज्य जिसे 'बैचलर्स का गांव' कहा जाता है, यहां 50 साल से नहीं बजी किसी घर में शहनाई

Bachelor village in India: देश के इस राज्य में दशकों से शादी नहीं हो रही है और यही कारण है कि इसे कुंवारों का गांव कहा जाता है. यहां युवाओं के सपने उम्र के साथ बूढ़े हो जाते हैं लेकिन शादी नहीं होती, लेकिन क्यों?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 03, 2026, 07:43 AM IST

भारत को वो राज्य जिसे 'बैचलर्स का गांव' कहा जाता है, यहां 50 साल से नहीं बजी किसी घर में शहनाई

The Indian state known as the 'Village of Bachelors' (Photo AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी गांव में दशकों तक शादी ही न हुई हो? जहां बारातें नहीं आतीं, शहनाई नहीं बजती और युवाओं के सपने उम्र के साथ बूढ़े हो जाते हैं. बिहार का एक गांव आज इसी वजह से चर्चा में है, जहां विकास की कमी ने सिर्फ सड़कों को नहीं रोका, बल्कि सैकड़ों लोगों की पारिवारिक जिंदगी भी बदल दी.

 जब सड़क नहीं पहुंची, तब रिश्ते भी रुक गए

बिहार के कैमूर क्षेत्र की पहाड़ियों के बीच बसे बरवान कला गांव की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि विकास और सामाजिक जीवन के गहरे रिश्ते की कहानी है. यहां वर्षों तक बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी रही. पक्की सड़क, बेहतर परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं और संचार व्यवस्था न होने के कारण गांव बाहरी दुनिया से लगभग कटा रहा.

नतीजा यह हुआ कि विवाह के लिए आने वाले परिवार गांव की कठिन भौगोलिक स्थिति देखकर पीछे हटने लगे. धीरे-धीरे रिश्तों का आना बंद हुआ और शादी जैसे सामाजिक उत्सव दुर्लभ होते चले गए.

 शादी का संकट सिर्फ रिश्तों का नहीं, पूरी जिंदगी का सवाल

किसी युवक की शादी न होना केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं होती. इसका असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है. गांव के कई लोग ऐसी उम्र में पहुंच चुके हैं जहां वे परिवार बसाने का सपना पीछे छोड़ चुके हैं.

सामाजिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक विवाह की दर कम हो जाती है तो अकेलापन, मानसिक तनाव और बुजुर्गों की देखभाल जैसी चुनौतियां बढ़ने लगती हैं. यही वजह है कि यह मामला केवल एक दिलचस्प खबर नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास से जुड़ा गंभीर सामाजिक मुद्दा भी है.

 विकास की कमी ने कैसे बदल दी पीढ़ियों की किस्मत

गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले यहां सामान्य रूप से शादियां होती थीं. लेकिन जैसे-जैसे विकास कार्य रुकते गए, वैसे-वैसे बाहरी परिवार अपनी बेटियों की शादी यहां करने से हिचकिचाने लगे.

बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की कमी ने गांव की छवि को प्रभावित किया. आज के दौर में जहां लोग बेहतर जीवन सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं, वहां दूरदराज और अविकसित क्षेत्रों में विवाह संबंध बनाना कई परिवारों के लिए कठिन फैसला बन जाता है.

 एक शादी ने जगाई थी उम्मीद, फिर कहानी वहीं लौट गई

कुछ साल पहले ग्रामीणों ने मिलकर एक अस्थायी सड़क बनाई थी. इसके बाद लंबे अंतराल के बाद गांव में एक विवाह संपन्न हुआ. पूरे गांव ने इसे उत्सव की तरह मनाया. लोगों को लगा कि अब हालात बदलेंगे, लेकिन बरसात के मौसम में वह रास्ता फिर खराब हो गया और उम्मीदों की रफ्तार भी थम गई. यह घटना दिखाती है कि बुनियादी ढांचा केवल आवागमन का साधन नहीं होता, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नींव भी होता है.

इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है?

बरवान कला जैसे गांव हमें याद दिलाते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ नई सड़कें या इमारतें नहीं हैं. इसका सीधा असर लोगों के रिश्तों, परिवारों और भविष्य पर पड़ता है.

जब किसी गांव तक सड़क पहुंचती है तो केवल वाहन नहीं पहुंचते, बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और नए अवसर भी पहुंचते हैं. यही कारण है कि ग्रामीण विकास की चर्चा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है. आज इस गांव की कहानी लोगों को हैरान जरूर करती है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश और भी बड़ा है-अगर विकास रुक जाए तो उसकी कीमत केवल अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ियां चुकाती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
दुनिया की अनोखी नदी जो पांच रंगों से सजी है, इस Liquid Rainbow को देख हैरान रह जाते हैं लोग!
दुनिया की अनोखी नदी जो पांच रंगों से सजी है, इस Liquid Rainbow को देख हैरान रह जाते हैं लोग!
कौन-सी सरकारी योजनाएं सीधे आपके बैंक खाते में भेजती हैं पैसा? चेक करें आपको किस स्कीम से मिल सकता है लाभ
कौन-सी सरकारी योजनाएं सीधे आपके बैंक खाते में भेजती हैं पैसा? जानिए आपको किस स्कीम से मिल सकता है लाभ
UPI से पैसे भेजते समय अगर कर दी ये गलतियां, तो खाली हो सकता है अकाउंट!
UPI से पैसे भेजते समय अगर कर दी ये गलतियां, तो खाली हो सकता है अकाउंट!
MORE
Advertisement
धर्म
Rahu Gochar: राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक  
राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक
Vastu Remedies: बार-बार झगड़े, बेचैनी और धन हानि का कारण बन सकती है घर की नकारात्मक ऊर्जा
बार-बार झगड़े, बेचैनी और धन हानि का कारण बन सकती है घर की नकारात्मक ऊर्जा
Sun Mount Palmistry: सूर्य पर्वत पर बने ये शुभ निशान खोल सकते हैं किस्मत के द्वार, मिलता है खूब नाम और पैसा
सूर्य पर्वत पर बने ये शुभ निशान खोल सकते हैं किस्मत के द्वार, मिलता है खूब नाम और पैसा
Numerology: इन 3 मूलांक वालों का बचपन कभी खत्म नहीं होता, बढ़ती उम्र में भी रहते हैं मस्तमौला
इन 3 मूलांक वालों का बचपन कभी खत्म नहीं होता, बढ़ती उम्र में भी रहते हैं मस्तमौला
इन 6 राशियों के शुरू होने जा रहे अच्छे दिन, नौकरी-पैसा और रिश्ते को लेकर सोचा हर सपना होगा पूरा
इन 6 राशियों के शुरू होने जा रहे अच्छे दिन, नौकरी-पैसा और रिश्ते को लेकर सोचा हर सपना होगा पूरा
MORE
Advertisement