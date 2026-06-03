16 की उम्र से एक ही ब्रेकफास्ट कर रही हैं क्रिकेटर Pratika Rawal, बताया हेल्दी लाइफ सीक्रेट

Pratika Rawal Diet: भारत की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल पिछले लगभग 10 सालों से एक जैसा ब्रेकफास्ट कर रही हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत में बताया की वह रोज सुबह 5 अंडे, जिसमें 2 उबले हुए और 3 मसाला ऑमलेट में खाती हैं.

Indian woman cricketer Pratika Rawal diet: भारत की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल पिछले लगभग 10 सालों से एक जैसा ब्रेकफास्ट कर रही हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत में बताया की वह रोज सुबह 5 अंडे, जिसमें 2 उबले हुए और 3 मसाला ऑमलेट में खाती हैं. नाश्ते के बाद एवोकाडो और खजूर का स्मूदी लेती हैं और दही भी. इसके अलावा कभी-कभी वह खाली पेट कोम्बुचा पीती हैं. प्रतिका ने बताया कि वह 16 साल की उम्र से यही यही रूटीन फॉलो कर रही हैं. आमतौर पर रोजाना एक ही तरह का नाश्ता करने की आदत को 'एकपोषी आहार' (Monotrophic diet) या रूटीन ईटिंग कहा जाता है. हालांकि, प्रतिका रावल लंबे समय से एक ही डाइट फॉलो कर रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह हर किसी के लिए सही है?