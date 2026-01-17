भारतीय वायु सेना के वेटरन ने रिटायरमेंट के बाद खड़ा कर दिया कंस्ट्रक्शन एम्पायर, अनुशासन ने दिलाई सक्सेस

यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो सेवानिवृत्ति को विराम नहीं, नई शुरुआत मानती है. भारतीय वायुसेना से निकलकर निर्माण उद्योग में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन अनुशासन, शिक्षा और संकल्प के बल पर असंभव को संभव किया जा सकता है. यही इस यात्रा का सार है.

भारत तेज़ी से बदल रहा है. नए शहर, नई सड़कें, नए घर और नई उम्मीदें. इस बदलाव की नींव निर्माण उद्योग रख रहा है. लेकिन इस क्षेत्र में टिके रहना सिर्फ पूंजी से नहीं, बल्कि अनुशासन, दूरदृष्टि और मूल्यों से संभव होता है. इन्हीं मूल्यों को साथ लेकर भारतीय वायुसेना से निकले एक अधिकारी ने एक नई पहचान गढ़ी नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी. जिन्होंने रनवे से रियल एस्टेट तक का सफर तय कर ये साबित कर दिया कि किसी भी काम की कोई उम्र और सीमा नहीं होती.

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 15 जुलाई 1984 को जन्मे अभिषेक ने वर्ष 2001 में भारतीय वायुसेना जॉइन की. लगभग 20 वर्षों की सेवा में उन्होंने वह सब सीखा, जो किसी भी बड़े मिशन के लिए ज़रूरी होता है. सटीक योजना, समय की पाबंदी, जोखिम प्रबंधन और टीम के साथ काम करने की कला. वायुसेना में रहते हुए ही उन्होंने खुद को केवल सेवा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पढ़ाई भी जारी रखी. बीए, एलएलबी और मटीरियल मैनेजमेंट में एमबीए जैसी डिग्रियां हासिल कीं.

यही तैयारी जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई

2022 में सेवानिवृत्ति के बाद, जब कई लोग आराम की ज़िंदगी चुनते हैं, तब अभिषेक ने जोखिम उठाया. उन्होंनेएमजी कंस्ट्रक्शन की स्थापना की. यह कदम आसान नहीं था. नया क्षेत्र, नई चुनौतियां और ज़ीरो से शुरुआत. लेकिन सेना से मिला अनुशासन उनका सबसे बड़ा हथियार बना.

एमजी कंस्ट्रक्शन ने उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य शुरू किए. कंपनी की पहचान धीरे-धीरे “क्वालिटी, सेफ्टी और प्रोसेस” से जुड़ने लगी. हर प्रोजेक्ट में सुरक्षा मानकों, सामग्री की गुणवत्ता और समयबद्धता पर खास ज़ोर दिया गया. यही वजह रही कि कंपनी को बाद में ISO सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हुआ जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की मुहर है.

अभिषेक का विज़न केवल इमारतें खड़ी करना नहीं है. वे मानते हैं कि विकास तभी सार्थक है जब वह प्रकृति और समाज के साथ संतुलन बनाए. इसी सोच के तहत एमजी कंस्ट्रक्शन में अपशिष्ट कम करने, संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग और पर्यावरण-संवेदनशील प्रक्रियाओं को अपनाया गया.

समाज के उत्थान और विकास के लिए बढ़ाया कदम

वृक्षारोपण, पशु-पक्षी कल्याण, शिक्षा से जुड़े प्रयास और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता. विशेष रूप से गरीब बालिकाओं के विवाह में सहयोग जैसे कार्य वे व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं, बिना किसी प्रचार के.

व्यक्तिगत जीवन में वे पल्लवी शुक्ला के साथ वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं, जो महिला कल्याण विभाग से जुड़ी एक संगीत शिक्षिका हैं. उनके दो पुत्रनीलाक्ष और वेदांत उनकी प्रेरणा हैं. व्यस्तता के बावजूद वे परिवार और समाज से जुड़ाव बनाए रखते हैं.

कई सम्मान और रिकार्ड कर लिए अपने नाम दर्ज

उनके सामाजिक योगदान को 2024 में India Proud Book of Records द्वारा सम्मानित किया गया, साथ ही उनका नाम Book of World Records में भी दर्ज हुआ. अभिषेक कुमार त्रिपाठी की कहानी यह सिखाती है कि सेवानिवृत्ति अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत हो सकती है. वायुसेना में बिताए गए 20 सालों की सीख उन्होंने व्यवसाय में उतारी और साबित किया कि अनुशासन, ईमानदारी और दृष्टि हो तो कोई भी व्यक्ति शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है.

यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है. यह उस हौसले की कहानी है जो वर्दी उतरने के बाद भी देश के निर्माण में लगा रहता है.

