FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RCB फैंस को मिली बड़ी खुशखबरी, IPL 2026 से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

RCB फैंस को मिली बड़ी खुशखबरी, IPL 2026 से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

'ईरान की जनता का हत्यारा है ट्रंप', अली खामेनेई की चेतावनी, किसी भी साजिशकर्ता को नहीं बख्शा जाएगा

'ईरान की जनता का हत्यारा है ट्रंप', अली खामेनेई की चेतावनी, किसी भी साजिशकर्ता को नहीं बख्शा जाएगा

भारतीय वायु सेना के वेटरन ने रिटायरमेंट के बाद खड़ा कर दिया कंस्ट्रक्शन एम्पायर, अनुशासन ने दिलाई सक्सेस

भारतीय वायु सेना के वेटरन ने रिटायरमेंट के बाद खड़ा कर दिया कंस्ट्रक्शन एम्पायर, अनुशासन ने दिलाई सक्सेस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?

काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड

1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

भारतीय वायु सेना के वेटरन ने रिटायरमेंट के बाद खड़ा कर दिया कंस्ट्रक्शन एम्पायर, अनुशासन ने दिलाई सक्सेस

यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो सेवानिवृत्ति को विराम नहीं, नई शुरुआत मानती है. भारतीय वायुसेना से निकलकर निर्माण उद्योग में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन अनुशासन, शिक्षा और संकल्प के बल पर असंभव को संभव किया जा सकता है. यही इस यात्रा का सार है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 17, 2026, 07:28 PM IST

भारतीय वायु सेना के वेटरन ने रिटायरमेंट के बाद खड़ा कर दिया कंस्ट्रक्शन एम्पायर, अनुशासन ने दिलाई सक्सेस

Abhishek Kumar Tripathi

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत तेज़ी से बदल रहा है. नए शहर, नई सड़कें, नए घर और नई उम्मीदें. इस बदलाव की नींव निर्माण उद्योग रख रहा है. लेकिन इस क्षेत्र में टिके रहना सिर्फ पूंजी से नहीं, बल्कि अनुशासन, दूरदृष्टि और मूल्यों से संभव होता है. इन्हीं मूल्यों को साथ लेकर भारतीय वायुसेना से निकले एक अधिकारी ने एक नई पहचान गढ़ी नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी. जिन्होंने रनवे से रियल एस्टेट तक का सफर तय कर ये साबित कर दिया कि किसी भी काम की कोई उम्र और सीमा नहीं होती.

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 15 जुलाई 1984 को जन्मे अभिषेक ने वर्ष 2001 में भारतीय वायुसेना जॉइन की. लगभग 20 वर्षों की सेवा में उन्होंने वह सब सीखा, जो किसी भी बड़े मिशन के लिए ज़रूरी होता है. सटीक योजना, समय की पाबंदी, जोखिम प्रबंधन और टीम के साथ काम करने की कला. वायुसेना में रहते हुए ही उन्होंने खुद को केवल सेवा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पढ़ाई भी जारी रखी. बीए, एलएलबी और मटीरियल मैनेजमेंट में एमबीए जैसी डिग्रियां हासिल कीं.

यही तैयारी जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई 

2022 में सेवानिवृत्ति के बाद, जब कई लोग आराम की ज़िंदगी चुनते हैं, तब अभिषेक ने जोखिम उठाया. उन्होंनेएमजी कंस्ट्रक्शन की स्थापना की. यह कदम आसान नहीं था. नया क्षेत्र, नई चुनौतियां और ज़ीरो से शुरुआत. लेकिन सेना से मिला अनुशासन उनका सबसे बड़ा हथियार बना.

एमजी कंस्ट्रक्शन ने उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य शुरू किए. कंपनी की पहचान धीरे-धीरे “क्वालिटी, सेफ्टी और प्रोसेस” से जुड़ने लगी. हर प्रोजेक्ट में सुरक्षा मानकों, सामग्री की गुणवत्ता और समयबद्धता पर खास ज़ोर दिया गया. यही वजह रही कि कंपनी को बाद में ISO सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हुआ जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की मुहर है.

अभिषेक का विज़न केवल इमारतें खड़ी करना नहीं है. वे मानते हैं कि विकास तभी सार्थक है जब वह प्रकृति और समाज के साथ संतुलन बनाए. इसी सोच के तहत एमजी कंस्ट्रक्शन में अपशिष्ट कम करने, संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग और पर्यावरण-संवेदनशील प्रक्रियाओं को अपनाया गया.

समाज के उत्थान और विकास के लिए बढ़ाया कदम

वृक्षारोपण, पशु-पक्षी कल्याण, शिक्षा से जुड़े प्रयास और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता. विशेष रूप से गरीब बालिकाओं के विवाह में सहयोग जैसे कार्य वे व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं, बिना किसी प्रचार के.

व्यक्तिगत जीवन में वे पल्लवी शुक्ला के साथ वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं, जो महिला कल्याण विभाग से जुड़ी एक संगीत शिक्षिका हैं. उनके दो पुत्रनीलाक्ष और वेदांत उनकी प्रेरणा हैं. व्यस्तता के बावजूद वे परिवार और समाज से जुड़ाव बनाए रखते हैं.

कई सम्मान और रिकार्ड कर लिए अपने नाम दर्ज

उनके सामाजिक योगदान को 2024 में India Proud Book of Records द्वारा सम्मानित किया गया, साथ ही उनका नाम Book of World Records में भी दर्ज हुआ. अभिषेक कुमार त्रिपाठी की कहानी यह सिखाती है कि सेवानिवृत्ति अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत हो सकती है. वायुसेना में बिताए गए 20 सालों की सीख उन्होंने व्यवसाय में उतारी और साबित किया कि अनुशासन, ईमानदारी और दृष्टि हो तो कोई भी व्यक्ति शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है.

यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है. यह उस हौसले की कहानी है जो वर्दी उतरने के बाद भी देश के निर्माण में लगा रहता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?
काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड
1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड
OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म
OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Pradosh Vrat Katha: शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
Rashifal 16 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
MORE
Advertisement