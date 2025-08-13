Independence Day 2025 Wishes: स्वतंत्रता दिवस पर यहां से शेयर करें खास मैसेज, मन में भरेगा देशभक्ति का जोश

Happy Independence Day 2025: 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के दिन आप यहां से मैसेज शेयर कर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं. आप यहां से देशभक्ति से भरे खास मैसेज भेज सकते हैं.

Happy Independence Day 2025 Wishes: भारत को साल 1947 में 15 अगस्त के दिन ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी. तभी से इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद किया जाता है. इस साल 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप यहां से मैसेज भेज अपने प्रियजनों को बधाई दे सकते हैं. इन मैसेज को शेयर कर आपके दिलों में देशभक्ति की भावना जाग उठेगी.

स्वतंत्रता दिवस पर यहां से भेजें शुभकामनाएं (Independence Day 2025 Wishes)

दे सलामी इस तिरंगे को

जिससे हमारी शान है,

सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका,

जब तक जान में जान है

Happy Independence Day 2025

दाग गुलामी का धोया है जान लुटा कर,

दीप जलाए हैं कितने दीप बुझा कर,

मिली है जब ये आजादी तो फिर से इस आजादी को,

रखना होगा हर दुश्मन से आज बचाकर

Happy Independence Day 2025

तुझपे कोई गम की आंच आने नहीं दूं,

कुर्बान मेरी जान तुझपे शाद रहे तू,

ऐ वतन, वतन मेरे, आबाद रहे तू,

मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू

Happy Independence Day 2025

दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत,

मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए-वफा आएगी

Happy Independence Day 2025

गंगा, यमुना, यहां नर्मदा,

मंदिर, मस्जिद के संग गिरजा,

शांति-प्रेम की देता शिक्षा,

मेरा भारत सदा सर्वदा

Happy Independence Day 2025

लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है

उछल रहा है जमाने में नाम-ए-आजादी

Happy Independence Day 2025

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना

हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा

Happy Independence Day 2025

यह बात हवाओं को भी बताए रखना,

रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना,

लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की,

ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना

Happy Independence Day 2025

