Banana for Weight Gain: दुबले-पतले शरीर से हैं परेशान? वजन बढ़ाने के लिए केले के साथ खाएं ये चीजें, तेजी से होगा वेट गेन

दुबले-पतले शरीर से हैं परेशान? वजन बढ़ाने के लिए केले के साथ खाएं ये चीजें

डीएनए हिंदी: आजकल जहां लोग मोटापे से परेशान हैं वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दुबले पतले शरीर को लेकर परेशान रहते हैं. ऐसे लोग अपने शरीर को हेल्‍दी (Healthy) करने के लिए तमाम तरह के नुस्‍खे (Weight Gain Tips) आजमाते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें सफलता नहीं मिलती है. ऐसे में अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर आप अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं.

दरअसल हम बात कर रहे हैं केले (Banana for Weight Gain) की, क्योंकि अगर केले का इस्तेमाल कुछ तरीकों से किया जाए तो वजन आसानी से बढ़ाया जा सकता है, तो आइए जानते हैं वजन बढ़ाने के इन (Easy Way To Gain Weight At Home) आसान तरीकों के बारे में.

दूध के साथ केले का सेवन करें

वजन बढ़ाने के लिए आप केले के साथ दूध का सेवन कर सकते हैं. इसके सेवन से न केवल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद मिलती है बल्कि इससे आसानी से वजन भी बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए आप दूध और केले का शेक पी सकते हैं.

यह भी पढ़े : Weight Gain tips: इन फल और सब्जियों को डाइट में करें शामिल, झट से बढ़ने लगेगा आपका वजन

दही के साथ करें केले का सेवन

दूध के अलावा दही के साथ भी आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि केला और दही मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ-साथ आपका वजन बढ़ाने में भी उपयोगी है. इसके लिए आप दही में केले को मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं.

बादाम और केला

बादाम और केले के सेवन से भी आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं. दरअसल बादाम और केले के अंदर प्रोटीन के साथ-साथ भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है. ऐसे में आप बादाम और केले की मूर्ति बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं.

यह भी पढ़े : Weight Loss Tips : घटाने की जगह वजन बढ़ाते हैं ये फल

ड्राई फ्रूट्स

इन सभी के अलावा वजन बढ़ाने के लिए केले के साथ जरूरी ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं. क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वजन बढ़ाने में मदद करते हैं. ड्राई फ्रूट्स के रूप में आप बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट आदि को जोड़ सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.