भागदौड़ की जिंदगी में रुकना भी जरूरी है, मेडिटेशन डे पर हैबिल्ड के ‘थोड़ा सा पॉज़’ अभियान से जुड़ी दुनिया

विश्व ध्यान दिवस के मौके पर हैबिल्ड ने यह साबित कर दिया कि मानसिक शांति के लिए बड़े मंच या लंबी साधना जरूरी नहीं होती. भारत सहित दुनिया के 2000 से ज्यादा शहरों में 2 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ पल निकाले और ‘थोड़ा सा पॉज़’ लेते हुए शांति को महसूस किया.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Dec 24, 2025, 03:24 PM IST

Little Pause campaign on meditation day

हैबिल्ड की इस पहल का उद्देश्य ध्यान को कठिन नियमों और समय की कमी के डर से बाहर निकालना था. इस अभियान में लोगों से केवल इतना कहा गया कि वे कुछ देर रुकें, गहरी सांस लें और खुद से जुड़ें. संदेश साफ था-खुद के लिए समय निकालने की शुरुआत बहुत छोटी भी हो सकती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है.

इस वैश्विक अभियान के तहत लोगों ने एक साथ गाइडेड ब्रीदिंग सेशन में हिस्सा लिया. यह केवल व्यक्तिगत मानसिक शांति का अनुभव नहीं था, बल्कि यह दुनिया भर में सामूहिक सद्भाव और जुड़ाव का प्रतीक भी बना. यह पहल हैबिल्ड की उस ऐतिहासिक उपलब्धि को आगे बढ़ाती है, जब 2024 में पहले विश्व ध्यान दिवस पर 2.87 लाख लोगों ने एक साथ ध्यान कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. ये आंकड़े बताते हैं कि भारत तेजी से ‘माइंडफुल लिविंग’ की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

इस अवसर पर हैबिल्ड के को-फाउंडर और योग शिक्षक सौरभ बोथरा का कहना है कि लोग अक्सर सुकून को भविष्य पर टाल देते हैं, कल, अगले हफ्ते या फुर्सत मिलने तक. जबकि सच्चाई यह है कि शांति उसी पल मिलती है, जब हम खुद के लिए थोड़ा सा रुकते हैं. उन्होंने बताया कि इस अभियान में लोगों से जीवनशैली बदलने की नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा पॉज़ लेने की अपील की गई, जो आगे चलकर एक मजबूत आदत बन सकता है.

विश्व ध्यान दिवस का मूल उद्देश्य भी यही है. रुकना, सोचना और मानसिक संतुलन पाना. ‘थोड़ा सा पॉज़’ अभियान के जरिए हैबिल्ड ने यह संदेश दिया कि मेडिटेशन डराने वाली या जटिल प्रक्रिया नहीं है. इसकी शुरुआत सिर्फ एक गहरी सांस और एक छोटे से ठहराव से हो सकती है.

हैबिल्ड क्या है? हैबिल्ड भारत का पहला हैबिट-बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, जो लोगों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. लाइव कम्युनिटी सेशंस और आसान मार्गदर्शन के माध्यम से हैबिल्ड अब तक देश-विदेश में 1.3 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ चुका है. प्लेटफॉर्म का मानना है कि छोटी लेकिन लगातार अपनाई गई अच्छी आदतें न केवल व्यक्तिगत जीवन बदलती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक एकता भी पैदा करती हैं.

