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इन 7 माहौल में धीरे-धीरे खत्म हो जाता है सम्मान और आत्मविश्वास, पैसा- सक्सेस सब होने लगता है बर्बाद 

Chanakya niti life lessons: क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहों पर बार-बार जाने से आपकी छवि धीरे-धीरे बदलने लगती है? या कुछ रिश्ते और माहौल आपकी मेहनत के बावजूद आपको पीछे खींचने लगते हैं?

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ऋतु सिंह

Updated : May 24, 2026, 06:36 AM IST

इन 7 माहौल में धीरे-धीरे खत्म हो जाता है सम्मान और आत्मविश्वास, पैसा- सक्सेस सब होने लगता है बर्बाद 

Want respect, leave these places immediately. (Photo AI)

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आचार्य चाणक्य (Chanakya_ की नीति सिर्फ पुरानी सीख नहीं है, बल्कि आज के तेज और प्रतिस्पर्धी जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है. उनका संदेश साफ है अगर सम्मान चाहिए, तो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही जगह और सही संगति भी चुननी होगी. इज्जत सिर्फ कमाई नहीं जाती, वह माहौल से भी बनती और बिगड़ती है.

आज के समय में लोग ऑफिस, सोशल मीडिया, रिश्तों और आर्थिक दबाव के बीच लगातार अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.लेकिन कई बार समस्या मेहनत की नहीं, बल्कि उस जगह की होती है जहां इंसान अपना समय और ऊर्जा खर्च कर रहा होता है.

चाणक्य के अनुसार कुछ वातावरण ऐसे होते हैं जो धीरे-धीरे आत्मसम्मान, सोच और निर्णय क्षमता को कमजोर कर देते हैं. आज इसे हम टॉक्सिक माहौल, नेगेटिव सर्कल और गलत प्रभाव वाले नेटवर्क के रूप में भी समझ सकते हैं.

ईर्ष्या और दिखावे वाले माहौल से दूरी जरूरी

चाणक्य बताते हैं कि ईर्ष्यालु लोगों के बीच रहना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां तारीफ कम और तुलना ज्यादा होती है. ऐसे माहौल में व्यक्ति अपनी उपलब्धियों पर खुश होने के बजाय खुद को छोटा महसूस करने लगता है. आज के समय में यह बात ऑफिस पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया तुलना पर भी लागू होती है, जहां लोग अक्सर अपनी वास्तविक प्रगति भूलकर दूसरों से तुलना में उलझ जाते हैं.

जहां सम्मान नहीं मिलता वहां टिके रहना नुकसानदायक

कई बार लोग सिर्फ आदत या मजबूरी में ऐसे स्थानों पर बने रहते हैं जहां उनकी बात को महत्व नहीं दिया जाता. चाणक्य के अनुसार लगातार अपमान और उपेक्षा का वातावरण आत्मविश्वास को धीरे-धीरे खत्म कर देता है. असल असर यह होता है कि व्यक्ति खुद अपनी ही नजर में कमजोर होने लगता है, जो आगे चलकर करियर और रिश्तों दोनों पर असर डालता है.

जहां मदद का संतुलन एकतरफा हो जाए

चाणक्य नीति यह भी संकेत देती है कि ऐसे संबंध जहां सिर्फ देना हो और बदले में लगातार अनदेखी मिले, वहां दूरी समझदारी है. आज के दौर में यह बात ऊर्जा और समय मैनेजमेंट से जुड़ जाती है. हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है, वरना व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से थकने लगता है.

संघर्ष और गलत संगति से जुड़ी जगहें

ऐसी स्थितियां जहां आप हमेशा झगड़ों, झूठ या गलत कामों के बीच फंसते हैं, वहां लंबे समय तक रहना नुकसान पहुंचा सकता है. चाणक्य का संदेश स्पष्ट है कि चरित्र और सत्य के खिलाफ जाने वाली जगहें अंत में व्यक्ति की पहचान को ही प्रभावित करती हैं. आज इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि गलत आदतों, अनैतिक फैसलों और दबाव वाले माहौल से दूरी ही सुरक्षित भविष्य की कुंजी है.

आज के समय में असली सीख क्या है?
चाणक्य की यह सोच केवल प्राचीन नीति नहीं बल्कि एक लाइफ मैनेजमेंट गाइड है.
आज जब हर इंसान प्रतिस्पर्धा, मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव में जी रहा है, तब सही जगह और सही लोगों का चुनाव ही सबसे बड़ा निर्णय बन जाता है. जहां सम्मान, सच्चाई और संतुलन नहीं है, वहां लंबे समय तक टिके रहना अक्सर नुकसान ही देता है.

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