लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Immunity Boost In Winter: सर्दियों के मौसम में बार-बार पड़ते हैं बीमार तो ऐसे रखें अपना ध्यान, जल्द बूस्ट होगी इम्यूनिटी

सर्दियों का मौसम खानपान के लिए बेहद अच्छा माना जाता है. हालांकि बुजुर्ग और बच्चों के लिए यह मौसम बेहद खतरनाक साबित होता है. इससे बचने के लिए डाइट में इन चीजों को शामिल करने के साथ ही आयुर्वेदिक उपाय आजमा सकते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 25, 2025, 03:51 PM IST

Immunity Boost In Winter: सर्दियों के मौसम में बार-बार पड़ते हैं बीमार तो ऐसे रखें अपना ध्यान, जल्द बूस्ट होगी इम्यूनिटी
सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे दिसंबर का महीना अंत होगा. वैसे ही जनवरी और फरवरी में ठंड का प्रकोप बढ़ता जाएगा. इस समय शीतलहर चलती हैं, जो तापमान गिराने के साथ ही शरीर पर सीधा प्रहार करती हैं. ऐसे में बॉडी को सामान्य दिनों से ज्यादा गर्माहट तथा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि सर्दी के मौसम में खानपान और दिनचर्या का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, लेकिन सर्दी में बार बार बीमार पड़ने से बचने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय आजमा सकते हैं. ये इम्यूनिटी को बूस्ट कर व्यक्ति को ठंड और बीमारी से बचाते हैं. 

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार, सर्दियों के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए कुछ आयुर्वेदिक टिप्स अपना सकते हैं. इनमें मुख्य रूप से समय पर भोजन करें. गुनगुना पानी पीना शुरू कर दें. इसके साथ ही शरीर को ठंड से बचाना और हल्का व्यायाम या योग करना जैसे सरल उपाय कर सकते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. साथ ही बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करते हैं. 

घर का खाना खाने के साथ ही डेयरी प्रॉडक्ट्स करें शामिल

सर्दियों में शरीर को गर्म और हेल्दी रखने के लिए कुछ विशेष आदतें अपनानी चाहिए. इनमें सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान दें. इसमें मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद वाले भोजन को शामिल कर सकते हैं. ये शरीर को एनर्जी देते हैं और ठंड से लड़ने में मदद करते हैं. इसके साथ ही दूध से बने उत्पाद जैसे घी, दही, पनीर आदि सेवन करें. इनमें कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो बॉडी को गर्म रखते हैं. इसके साथ ही शहद का सेवन जरूर करें. यह बॉडी को अंदर से गर्म रखने के साथ ही इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. 

ड्राई फ्रूट्स के साथ खाएं ये चीजें

भारी ठंड के बीच डाइट में दलिया, खिचड़ी, सूखे मेवे और गुड़ से बनी चीजें डाइट में शामिल करें.  इसके साथ ही हर दिन तेल से मालिश करें. सरसों या तिल के तेल की मालिश शरीर को गर्म रखती है, जोड़ों के दर्द से बचाती है और त्वचा को नरम बनाती है. मौसम में ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें, कमरे को बंद रखें और बाहर निकलते समय मुंह-नाक ढक लें. शारीरिक व्यायाम जरूर करें. सुबह हल्की सैर, योगासन या प्राणायाम करें. इससे शरीर सक्रिय रहता है और ब्लड सर्कुलेशन ना रहता है. इसके साथ ही गर्म पानी से नहाना या स्टीम लेना भी फायदेमंद है. यह सांस की तकलीफों से बचाता है और शरीर को आराम देता है.

इन चीजों के सेवन से करें बचाव

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस मौसम में ज्यादा भोजन और कुछ चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए इन्हें करने से बचना चाहिए. इनमें तीखा, कड़वा और कब्ज पैदा करने वाला भोजन से बचें. ज्यादा मिर्च-मसाले, बासी भोजन या हल्का सलाद न लें. ये पाचन खराब करते हैं और ठंड बढ़ाते हैं. अगर आप बीमार हैं तो व्रत न रखें. शरीर को लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है. इस मौसम में ठंडा पानी पीने से बचें. हमेशा गुनगुना या गर्म पानी ही इस्तेमाल करें. ठंडा पानी शरीर की गर्माहट कम करता है और सर्दी-जुकाम का खतरा बढ़ाता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और रिसर्च बेस पर आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

