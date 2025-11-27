FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
फ्लाइट कैंसिल होने पर झल्लाए क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, ट्वीट कर लोगों की दी ये सलाह, एयर इंडिया ने मांगी माफी

फ्लाइट कैंसिल होने पर झल्लाए क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, ट्वीट कर लोगों की दी ये सलाह, एयर इंडिया ने मांगी माफी

US में व्हाइट हाउस के पास शूटिंग का आरोपी रहमानुल्लाह लकनवाल कौन है? ये अफ़गान नागरिक है संदिग्ध

US में व्हाइट हाउस के पास शूटिंग का आरोपी रहमानुल्लाह लकनवाल कौन है? ये अफ़गान नागरिक है संदिग्ध

Back Pain: पीठ दर्द और अकड़न से हैं परेशान तो कर लें ये छोटे छोटे बदलाव, खत्म हो जाएंगी सभी समस्याएं 

पीठ दर्द और अकड़न से हैं परेशान तो कर लें ये छोटे छोटे बदलाव, खत्म हो जाएंगी सभी समस्याएं

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
‘मुझे दूसरे पुरुषों के साथ सोने को कहता था..' Celina Jaitly ने पति पीटर हॉग पर लगाए टॉर्चर के 7 संगीन आरोप

‘मुझे दूसरे पुरुषों के साथ सोने को कहता था..' Celina Jaitly ने पति पीटर हॉग पर लगाए टॉर्चर के 7 संगीन आरोप

Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब

पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब

पीएम मोदी की ये 1 रुपये के ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी देखी क्या? 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री वॉच क्यों हो रही वायरल?

पीएम मोदी की ये 1 रुपये के ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी देखी क्या? 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री वॉच क्यों हो रही वायरल?

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Back Pain: पीठ दर्द और अकड़न से हैं परेशान तो कर लें ये छोटे छोटे बदलाव, खत्म हो जाएंगी सभी समस्याएं 

अपने रोज के काम और दफ्तर में शरीर की ज़रूरतों के अनुसार व्यवस्थित करने से पीठ दर्द और अकड़न को रोकने में काफ़ी मदद मिलती है. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 27, 2025, 09:11 AM IST

Back Pain: पीठ दर्द और अकड़न से हैं परेशान तो कर लें ये छोटे छोटे बदलाव, खत्म हो जाएंगी सभी समस्याएं 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज के समय में ज्यादातर लोग पीठ दर्द और अकड़न से परेशान हैं. यह कोई बीमारी नहीं है. वहीं इस दर्द की वजह भी कहीं न कहीं व्यक्ति खुद ही बनात है. घंटों एक ही जगह पर बैठे रहना, गलत पॉस्चर में बैठना, उल्टा सीधा खाना से लेकर दिन भर में कोई अन्य एक्सरसाइज न करना है. हालांकि कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर आप पीठ के दर्द और अकड़न से छुटकारा पा सकते हैं...

इन बदलावों से खत्म होगा दर्द 

अपने रोज के काम और दफ्तर में शरीर की ज़रूरतों के अनुसार व्यवस्थित करने से पीठ दर्द और अकड़न को रोकने में काफ़ी मदद मिल सकती है, जब आप जिस फ़र्नीचर पर बैठते हैं, आपकी मेज़, आपके सोने के तरीके और चीज़ों को उठाने की तकनीकें आपके शरीर की स्वाभाविक संरचना के अनुसार काम करती हैं, न कि उसके उल्टा, तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और आपकी मांसपेशियां शिथिल रहती हैं.

घंटों बैठे रहने से होती हैं ये समस्याएं

एक्सपर्ट्स की मानें तो लंबे समय तक बैठे रहना पीठ के निचले हिस्से में दर्द का की बड़ी वजह है. इस्तेमाल की जाने वाली कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जो कमर की रीढ़ की हड्डी को सही सहारा दें. पैरों को सहारा दे, और कूल्हों व घुटनों को 90 डिग्री के कोण पर बनाए रखे. वहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल करते समय, मॉनिटर को आंखों के लेवल पर रखना और कोहनियों को 90 डिग्री पर रखना ज़रूरी है ताकि कंधों को आराम मिले और कलाइयों व मीडियन नर्व पर दबाव कम पड़े.

बॉडी पोस्चर सही रखें

कुछ भी काम करते समय बॉडी के पोस्चर ध्यान जरूर रखें. अगर आप कोई सामान उठाते समय कमर के बजाय घुटनों को मोड़ना, और रीढ़ की हड्डी को सही तरह से संरेखित करने के लिए चीजों को शरीर के पास रखना. नींद भी पीठ दर्द को प्रभावित करती है. ऐसे एक सख्त गद्दे और सहारा देने वाले तकिये का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, हालांकि रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले ज्यादा दबाव के कारण पेट के बल सोने से बचना चाहिए.

घंटों बैठने की जगह 30 से 45 मिनट में खड़े हो जाये

अच्छा पॉस्चर जितना ही ज़रूरी है, दौड़ में ब्रेक लेना.  उतना ही ज़रूरी है. बैठने से होने वाली अकड़न से निपटने के लिए, हर 30 से 45 मिनट में एक या दो मिनट के लिए खड़े हो जाये, बॉडी को स्ट्रेच करें या टहलें. बैलेंस कुशन पर बैठने से सूक्ष्म गतिविधियां होती हैं जो आपकी पीठ के निचले हिस्से को अकड़ने से बचाती हैं, जबकि कुर्सी को 100 से 110 डिग्री के बीच थोड़ा झुकाने से रीढ़ पर दबाव कम करने में मदद मिलती है. ये छोटे-छोटे बदलाव बेहतर मुद्रा को बढ़ावा देते हैं, गतिशीलता बढ़ाते हैं, मांसपेशियों का तनाव कम करते हैं और यहां तक कि आरामदायक नींद में भी सुधार करते हैं.

दिनचर्या में जरूर शामिल करें ये एक्सरसाइज

कैट-काउ, चाइल्ड्स पोज़, हैमस्ट्रिंग और हिप-फ्लेक्सर स्ट्रेच, ग्लूट ब्रिज, बर्ड-डॉग एक्सरसाइज और पेल्विक टिल्ट जैसे हल्के स्ट्रेच लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं. ये शरीर पर लगने वाले स्थिर बलों की भरपाई करते हैं. अगर इन्हें अच्छे एर्गोनॉमिक्स के साथ जोड़ा जाए, जैसे कि रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखने के लिए पॉस्चर में स्थिरता और एक ही स्थिति में लंबे समय तक रहने से बचना, तो ये गतिविधियां अधिकतम प्रभावी हो सकती हैं। दिन में केवल एक या दो बार, खासकर दिन के अंत में, जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो आपकी पीठ में ध्यान देने योग्य बदलाव आने की संभावना है.

नहीं मिल रहा आराम तो डॉक्टर से लें सलाह

अगर पीठ या गर्दन में दर्द बना रहता है, काम के साथ बेचैनी बढ़ती है, हाथों या पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन होता है, या अगर आपको आसन की समस्या है जो बदलती आदतों से नहीं सुधरती, तो आपको किसी रीढ़ विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए. एक विशेषज्ञ शुरुआती सलाह दे सकता है जिससे अंततः दीर्घकालिक चोट को रोका जा सकता है और आराम बेहतर और तेज़ी से बहाल किया जा सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
‘मुझे दूसरे पुरुषों के साथ सोने को कहता था..' Celina Jaitly ने पति पीटर हॉग पर लगाए टॉर्चर के 7 संगीन आरोप
‘मुझे दूसरे पुरुषों के साथ सोने को कहता था..' Celina Jaitly ने पति पीटर हॉग पर लगाए टॉर्चर के 7 संगीन आरोप
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पीएम मोदी की ये 1 रुपये के ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी देखी क्या? 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री वॉच क्यों हो रही वायरल?
पीएम मोदी की ये 1 रुपये के ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी देखी क्या? 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री वॉच क्यों हो रही वायरल?
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता
गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 26 November 2025: कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Badrinath Dham: आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
Vivah Panchami Upay: विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
MORE
Advertisement