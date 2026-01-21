Anger Control Tips: आपको भी छोटी-छोटी बातों पर आता है बहुत गुस्सा तो सिर्फ ये 1 मुद्रा आपको रखेगी Cool

गुस्सा न सिर्फ आपकी छवि को खराब करता है. यह रिश्तों को खराब करने से लेकर आपकी सेहत को भी प्रभावित करता है. ऐसे में सिर्फ यह एक मुद्रा आपके गुस्से को खत्म करने के साथ ही कूल कर सकती है.

आज के समय भागदौड़ भरी दिनचर्या, काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और नींद की कमी की वजह से लोगों में तनाव और गुस्सा बढ़ रहा है. ऐसे में कुछ लोग चिढ़चिढ़ाने के साथ ही चाहकर भी गुस्से को शांत नहीं कर पाते हैं. इसका असर न सिर्फ इनके रिश्ते और काम पर पड़ता है. यह व्यक्ति के स्वास्थ को भी सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. ऐसे में यह एक योग और ध्यान के साथ-साथ हाथों की कुछ विशेष मुद्राएं आपके गुस्से को काबू कर मन को शांत करा सकती हैं.

ज्ञान मुद्रा है बेहद फायदेमंद

इन्हीं में से एक है ज्ञान मुद्रा, जिसे गुस्से और मानसिक असंतुलन को कम करने में बेहद प्रभावी माना जाता है. एक्सपर्ट्स की मानें तो गुस्सा अक्सर तब बढ़ता है, जब दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है. मन में नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं. व्यक्ति हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है. ऐसे में ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास दिमाग को स्थिर करता है और सोचने-समझने की क्षमता को बेहतर बनाता है, जब व्यक्ति रोज कुछ समय ज्ञान मुद्रा में बैठकर श्वास-प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करता है, तो मन धीरे-धीरे शांत होने लगता है.

शरीर में बनता है एनर्जी बैलेंस

ज्ञान मुद्रा करने से शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनता है. इस मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी उंगली के मिलने से मस्तिष्क से जुड़ी नसों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. यही वजह है कि यह यह मुद्रा मानसिक बेचैनी, तनाव और आक्रामकता को कम करने में मदद करती है, जो लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उनके लिए ज्ञान मुद्रा एक प्राकृतिक उपाय माना जाता है. नियमित अभ्यास से मन में ठहराव आता है और भावनाओं पर कंट्रोल बढ़ता है.

याद्दाश्त को तेज करने के साथ दिमाग को करता है ​एक्टिव

ज्ञान मुद्रा हमारे पूरे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाती है. यह मुद्रा याददाश्त को तेज करने में मदद करती है और दिमाग को सक्रिय रखती है. पढ़ाई करने वाले बच्चों, कामकाजी लोगों और बुजुर्गों, सभी के लिए यह मुद्रा उपयोगी मानी जाती है. ज्ञान मुद्रा से एकाग्रता बढ़ती है, जिससे व्यक्ति किसी भी काम पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाता है. इसके अलावा, यह मुद्रा मानसिक थकान को कम करती है और दिमाग को आराम पहुंचाती है.

तनाव के साथ सिर दर्द और बैचेनी होती है खत्म

नियमित ज्ञान मुद्रा करने से तनाव और चिंता में भी कमी आती है. आजकल कई लोग नींद न आने, सिरदर्द और बेचैनी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनकी जड़ अक्सर मानसिक तनाव होती है. ज्ञान मुद्रा मन को शांत कर नींद की गुणवत्ता में सुधार करती हैष साथ ही, यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी सहायक मानी जाती है, जिससे व्यक्ति बीमारियों से दूर रहता है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

