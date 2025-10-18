Burn Relief Tips: पटाखे से जलाते ही इन 4 में से कोई भी उपाय करें, जलन से तुरंत मिलेगी राहत और नहीं पड़ेगा कोई दाग 

पटाखे फोड़ना जितना मज़ेदार होता है, उतना ही कई बार खतरनाक भी हो सकता है. इसलिए, अगर आप पटाखे फोड़ते समय सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप जल सकते हैं. चलिए जानें पटाखे से जलने पर तुरंत क्या प्राथमिक उपचार लें?

पटाखे से जलाते ही इन 4 में से कोई भी उपाय करें

दिवाली पर पटाखे फोड़ने का मजा ही कुछ अलग होता है. लेकिन कभी-कभी यह मजा सजा बन जाता है. ऐसे में अगर पटाखे फोड़ते समय जरा सा भी ध्यान भटका तो आप जल जाते हैं. इससे व्यक्ति खुद भी मुश्किल में पड़ जाता है और परिवार के लोग भी भागने लगते हैं. इसके लिए आज हम आपको ऐसे प्राथमिक उपचार के बारे में बताएंगे जो जलने के बाद आपको राहत पहुंचाएंगे. तो जानिए इन उपायों के बारे में.

जब भी आप या आपके परिवार में कोई पटाखों से गंभीर रूप से जल जाए, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. गंभीर रूप से जलने के बाद, जितना हो सके घर पर ही इलाज न करें, क्योंकि इससे कई बार आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. ऐसे में सबसे पहले आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए.

सबसे पहले क्या करें

जलने के तुरंत बाद उस हिस्से के आस-पास के कसे कपड़े, अंगूठी या चूड़ी आदि निकाल दें ताकि सूजन से परेशानी न हो.

जलने के बाद तुरंत ऐसा करें

अगर पटाखे से मामूली जलन हुई है, तो त्वचा को पानी से साफ़ करें. इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि इस समय आपको ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है. सामान्य पानी से ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ेगा. ठंडा पानी लगाने से जलन कम हो सकती है. कम से कम 10 मिनट तक बर्फिले पानी का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही आप एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं सकते हैं. इसके लिए आप जले हुए स्थान पर लगाने के लिए बरनॉल जैसी ट्यूब भी लगा सकते हैं.



ऐलोवेरा जेल या शहद

जलन शांत करने के लिए आप शुद्ध ऐलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देता है और हीलिंग में मदद करता है. इसे हल्के हाथों से लगाएं, ज़्यादा रगड़ें नहीं. आप चाहें तो एंटीबैक्टीरियल गुणों वाला शहद भी लगा सकते हैं ये हल्के जलने पर राहत देता है. पतली परत लगाकर कुछ देर छोड़ दें और फिर साफ पानी से धो लें.

आलू या खीरे का रस

इनका रस जलन को शांत करता है और फफोले बनने से रोकता है. कद्दूकस किया हुआ आलू या खीरा जले हुए हिस्से पर 10–15 मिनट रखें.

अब जानें कैसे जले भाग को इंफेक्शन से बचाएं

जलने वाली जगह पर साफ़ और सूखी कॉटन पट्टी हल्के से बाँधें ताकि धूल या संक्रमण न लगे. बहुत कसकर न बाँधें.

ये काम भूल कर भी न करें

क्रीम, टूथपेस्ट, तेल या बटर जैसी चीज़ें कभी न लगाएं, ये त्वचा को और नुकसान पहुंचा सकती हैं. अगर जलन गहरी है, छाले बड़े हैं, या दर्द बहुत ज़्यादा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ.

अगर आपको पटाखे से सामान्य जलन हुई है, तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं. नारियल का तेल लगाने से आपको राहत मिल सकती है.

दिवाली की फर्स्ट ऐड किट में क्या-क्या रखना चाहिए

घर में फर्स्ट ऐड किट होना तो आम बात है, लेकिन जलने के लिए खास किट रखना बेहद जरूरी है. विशेषज्ञों के अनुसार बर्न फर्स्ट ऐड किट में स्टरलाइज्ड गॉज़, नॉन-स्टिक बर्न ड्रेसिंग, ऐलोवेरा जेल या सिल्वर सल्फाडियाजीन क्रीम, सेलाइन सॉल्यूशन, डिस्पोजेबल दस्ताने, मेडिकल टेप, कैंची, ट्वीज़र और कोल्ड जेल पैक ज़रूर शामिल होने चाहिए. साथ ही एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और दर्द कम करने की दवा जैसे पैरासिटामोल भी रखनी चाहिए. हर छह महीने में किट की दवाओं की एक्सपायरी डेट जांचें और बच्चों की पहुँच से दूर रखें. इससे आकस्मिक जलने की स्थिति में तुरंत राहत मिल सकती है.

डिसक्लेमर- ये खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से