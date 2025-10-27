बैड कोलेस्ट्रॉल से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 1 चीज, 7 दिनों में हो जाएगा कंट्रोल

अगर आप भुने हुए चने का सेवन सही मात्रा में और सही तरीके से करते हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य को चौतरफा लाभ पहुंचा सकता है.

आज के समय में खराब दिनचर्या और उल्टा सीधा खानपान बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है. हाई कोलेस्ट्रॉल नसों में जमकर ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है. यह नसों को ब्लॉक कर हार्ट अटैक से लेकर स्ट्रोक तक के खतरे को बढ़ाता है. ऐसे में आप डाइट में सिर्फ एक चीज शामिल कर बैड कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पा सकते हैं.

भुने हुए चने के स्वास्थ्य लाभ

आपको बता दें कि भुने हुए चने पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. सर्दियों में अक्सर भुने हुए चने खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं. आप नाश्ते में भी भुने हुए चने खाना शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं भुने हुए चने के कुछ अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के बारे में.

कोलेस्ट्रॉल लेवल को करें नियंत्रित

अगर आप भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो भुने हुए चने खाना शुरू कर सकते हैं. भुने हुए चने में मौजूद पोषक तत्व आपके हृदय स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में उपयोगी साबित हो सकते हैं. आपको बता दें कि पोषक तत्वों से भरपूर भुने हुए चने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं.

भुने हुए चनों का सेवन

भुने हुए चने आंत के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं. अगर आप अपने वजन घटाने के सफर को आसान बनाना चाहते हैं, तो सही मात्रा में भुने हुए चनों का सेवन कर सकते हैं. भुने हुए चने खाने से एनीमिया की समस्या दूर हो सकती है. कुल मिलाकर भुने हुए चने आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकते हैं.

कैसे खाएँ

सबसे पहले भुने हुए चनों को एक कटोरे में डालें. स्वाद बढ़ाने के लिए, आप इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, हरा लहसुन, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, धनिया पाउडर, नमक और नींबू का रस मिला सकते हैं. अंत में, बारीक कटा हरा धनिया डालकर स्वादिष्ट और सेहतमंद भुने चनों का आनंद लें.

डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

