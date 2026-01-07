गलती से भी अगर ये नंबर मोबाइल से किया डायल तो बैंक अकाउंट हो जाएगा साफ, जान लें कौन से हैं ये नंबर

सोचिए गलती से आपने यहां दिए जा रहे नंबरों पर कॉल कर दिया तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है. इसलिए अगर कोई मिस्ड कॉल आपके मोबाइल में दिख रही तो आप उसे कॉल बैक की भूल तो बिलकुल न करें. क्योंकि हो सकता है आप साइबर जाल में फंस जाएं.

आज आपको उन नंबरों के बारे में बताएंगे जिनपर कॉल करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है. अक्सर ऐसा होता है कि हम अननोन नंबर की कॉल उठा नहीं पाते या उठाते नहीं हैं लेकिन बाद में लगता है कि कहीं कोई जरूरी कॉल न रही हो. अगर आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है तो अपनी आदत बदल लें.

ये सोचें कि जिसे जरूरत होगी वो दोबारा कॉल भी कर सकता है. आप पलट कर कुछ खास नंबरों पर जिन्हें आप जानते नहीं उसे कॉल बैक न करें. क्योंकि इन दिनों साइबर फ्रॉड के रोज नए तरीके अपनाए जा रहे हैं. यहां कुछ नंबरों की लिस्ट आपको दे रहे हैं अगर इन नंबरों से कॉल आती है तो न तो फोन उठाएं न ही कॉल बैक करें.

इंटरनेट के बिना कैसे हो रहा ये फ्रॉड

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार साइबर धोखाधड़ी अब बिना इंटरनेट, व्हाट्सएप या स्मार्टफोन ऐप्स के बिना भी हो रही है. असल में ये धोखाधड़ी कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए की जा रही है. अगर आपका मोबाइल का नेट ऑफ भी है तो फ्रॉड सिर्फ यूएसएसडी कोड के जरिए हो जाता है. किसी ऐप को इंस्टॉल करने या किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने तक कि अब जरूरत नहीं होती है. इतना ही नहीं आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा.

साइबर डिपार्टमेंट का अलर्ट भी देख लें

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने जनता को एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है. क्योंकि हाल के दिनों में धोखेबाज बिना कोई लिंक भेजे, बिना कोई ओटीपी मांगे, फोन में मौजूद एक सिस्टम का दुरुपयोग करके लोगों से पैसे लूट रहे हैं. यह सिस्टम है कॉल फॉरवर्डिंग. ये आपकी जानकारी के बिना आपके फोन पर आने वाली कॉल को अपने नंबर पर ट्रांसफर कर देते हैं और आपके बैंक खाते खाली कर देते हैं.

तो, जाल बिछाने वाले धोखेबाज किस प्रकार के तरीके अपनाते हैं?

इस घोटाले में, जालसाज लोगों का विश्वास जीतने के लिए विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं. अक्सर, वे कूरियर बॉय, डिलीवरी एजेंट या दूरसंचार कंपनी के प्रतिनिधि बनकर फोन करते हैं. उसके बाद ये आपको ये बताते हैं कि आपका एक कुरियर आया है और पता गलत होने से ये अनडिलिवर्ड हो गया है. अगर आपको अपना कुरियर वापस चाहिए तो आपको अपने डायल पैड पर एक विशिष्ट कोड डायल करने के लिए कहा जाता है. इस स्थिति में, अनजान ग्राहक, यह सोचकर कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, कोड डायल कर देता है और आपके फोन पर कॉल फॉरवर्डिंग सेवा सक्रिय हो जाती है.

कभी मत डायल करिएगा किसी के कहने पर ये नंबर

*21*मोबाइल नंबर#

*67*मोबाइल नंबर#

*61*मोबाइल नंबर#

*62*मोबाइल नंबर#

इस घोटाले से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

यदि आप इन घोटालों में इस्तेमाल होने वाले कुछ विशेष नंबरों के साथ अपना मोबाइल नंबर डायल करते हैं, तो आपकी कॉल सीधे हैकरों के पास चली जाएगी. इससे बचने के लिए,

ऐसे में आपको क्या करना चाहिए?

ऐसे संदिग्ध नंबरों से अपना या दूसरों का मोबाइल नंबर डायल करने से बचें. अगर आपने गलती से गलत नंबर डायल कर दिया है, तो तुरंत अपने फोन पर ##002# डायल कर देंगे तो आपके फोन की कॉल फॉरवर्डिंग तुरंत बंद हो जाएगी.



अगर आपक फीचर फोन है तो क्या करें?

आप साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए 1930 पर कॉल करें या इसकी सूचना तुरंत "संचार साथी" ऐप या वेबसाइट पर भी दे सकते हैं.

