Fake Cough Syrup: बाजार में मिल रहे नकली कफ सिरप लिवर-किडनी के लिए हैं जहर, खरीदने से पहले इन 10 बातों का रखें ध्यान

डीएनए हिंदी: ज्यादातर लोग खांसी की समस्या होने पर घरेलू नुस्खे (Home Remedy For Cough) आजमाते हैं या फिर बाजार से कफ सिरप (Cough Syrup) खरीद कर ले आते हैं. कई बार तो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही अपने नजदीकी कैमिस्‍ट से कफ सिरप खरीद लाते हैं. लेकिन, मेडिकल स्टोर से आप जो कफ सिरप खरीद कर ला रहें है वह नकली भी हो सकता है (Fake Cough Syrup). जी हां, हाल ही में हरियाणा के पलवल में नकली कफ सिरप के कारखाने का भंडाफोड हुआ है (Haryana Fake Cough Syrup Factory). स्‍टेट नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने विंग्‍स कंपनी के ओनरेक्‍स की नकली कफ सिरप से भरी बोतलें बरामद की हैं.

इन कफ सिरपों में बैन हो चुका कोडीन फॉस्‍फेट (Codeine Phosphate) मिलाया जा रहा था जो लिवर और किडनी के लिए जहर का काम करता है (Fake Cough Syrup Damage Kidney Liver) . ऐसे में कफ सिरप खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, (Fake Cough Syrup Bad Effects) वरना बाजार में मिल रहे नकली सिरपों की वजह से आपको सेहत से जुड़ी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कफ सिरप खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान (Keep These 10 Things In Mind Before Buying Cough Syrup)

डॉक्टर की सलाह के बिना न खरीदें सिरप

खांसी के लिए कोई भी कफ सिरप खरीदने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. क्योंकि, कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें कुछ खांसी के सिरप को पीने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा आंख का ग्‍लूकोमा, कई प्रकार की एलर्जी, दमा या अस्‍थमा के मरीजों के लिए ऐसे सिरप लेना नुकसानदायक हो सकता है. हालांकि ये कॉशन उन सिरपों पर लिखा भी होता है जिसे पढ़ना जरूरी है.

क्‍यूआर कोड जरूर देखें

असली दवाओं पर क्‍यूआर या यूनिक कोड प्रिंट रहता है, ऐसे में खरीदते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें और अगर आपको संदेह लग रहा है तो इस कोड को मोबाइल फोन से स्कैन कर दवा की मैन्युफैक्चरिंग डेट, लोकेशन और पूरी सप्लाई चेन की जानकारी जरूर देख लें. इसके अलावा अगर सिरप के कवर या सिरप पर यह कोड नहीं है तो वह नकली भी हो सकता है. नियम के मुताबिक 100 रुपये से ज्‍यादा कीमत वाली दवाओं पर बारकोड लगाना जरूरी होता है.

सिरप की सील और डेट्स को जरूर जांचें

कफ सिरप खरीदने से पहले उसकी मेन्‍यूफैक्‍चरिंग डेट्स और एक्‍सपायरी डेट जरूर जांच लें. कई बार नकली दवा भरकर बेचने वाले सिरप के ऊपर के डिस्क्रिप्‍शन को नहीं बदलते हैं ऐसे में इससे सही-गलत का पता आसानी से चल सकता है. इसके अलावा सिरप की सील भी जरूर चेक करें.

असर न हो तो डॉक्टर को दिखाएं सिरप

अगर आपको कफ सिरप से आराम न मिले तो इसे एक बार डॉक्‍टर को ले जा कर जरूर दिखाएं. क्योंकि, डॉक्टर देखकर ही उसके असली और नकली होने का अनुमान लगा सकते हैं या फिर प्रिस्क्रिप्‍शन में सिरप बदल सकते हैं.

ज्यादा नींद आए तो हो जाएं सावधान

आमतौर पर कफ सिरप पीने के बाद नींद आती है क्‍योंकि इसमें एल्‍कोहॉल होता है. लेकिन, अगर हर बार दवा पीने के बाद नींद आ रही है और पहले से ज्‍यादा आ रही है तो यह और भी कुछ हो सकता है. इसके अलावा चक्‍कर आए तो भी सावधान हो जाएं और सिरप पीना तुरंत बंद कर दें.

उल्‍टी-दस्‍त या पेट-दर्द हो तो पीना कर दें बंद

अगर खांसी से निजात पाने के लिए आपने कफ सिरप पिया है और उसके बाद आपको पेट दर्द, उल्‍टी या दस्‍त भी होने लगे हैं तो यह नकली दवा का असर हो सकता है. ऐसे में दवा का इस्‍तेमाल तत्‍काल बंद कर दें. क्योंकि, यह आपकी किडनी और लिवर पर असर डाल सकता है.

6 महीने से छोटे बच्‍चों को न पिलाएं सिरप

6 महीने से छोटे बच्‍चों को खांसी का सिरप नहीं दिया जाता है, उनके लिए ड्रॉप्‍स होती हैं, जिसमें साल्‍ट, दवा या जो भी चीजें मिलाई जाती हैं वे बच्‍चों के हिसाब से होती हैं. ऐसे में अगर आप खांसी होने पर छोटे बच्‍चों को बड़ों वाली कफ सिरप पिला देते हैं तो यह बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है.

3 दिन से ज्यादा न पीएं खांसी का सिरप

डॉक्टर के अनुसार, खांसी का सिरप अधिकतम तीन दिन तक ही इस्‍तेमाल करना चाहिए. क्योंकि, खांसी बंद नहीं हो रही या जरा भी आराम नहीं आ रहा तो सिरप नकली हो सकता है इसलिए इस सिरप को न पीएं.

एक्‍सपायरी डेट नजदीक वाला सिरप न खरीदें

अगर किसी कफ सिरप की एक्‍सपायरी डेट 10-15 दिन बाद ही है तो उस सिरप को न खरीदें और नई मैन्‍यूफैक्‍चरिंग डेट वाला सिरप खरीदें.

सिरप का रंग बदला दिखे तो भी न खरीदें

अगर आप पहले सिरप को ले चुके हैं और दूसरी बार खरीद रहे हैं लेकिन उसका रंग बदला हुआ दिख रहा है तो उसे न खरीदें. क्योंकि वह सिरप मिलावटी या नकली हो सकता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

