Skin Care Tips: गर्मियों में चेहरे पर इस तरह करें Ice Massage, मिनटों में दूर होगी टैनिंग-रेडनेस की समस्या, ग्लो करने लगेगी स्किन

गर्मियों में चेहरे पर इस तरह करें Ice Massage, मिनटों में दूर होगी टैनिंग-रेडनेस

डीएनए हिंदी: गर्मियों सेहत और त्वचा से जुड़ी कई तरह की बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है. इस मौसम में लोगों को स्किन टैनिंग और रेडनेस की समस्या लगातार परेशान करती है. ऐसे में त्वचा पर बर्फ (Ice On Face) लगाना कई प्रकार से फायदेमंद साबित होता है. दरअसल, स्किन के लिए बर्फ न सिर्फ आरामदायक है बल्कि, ये स्किन को (Ice Face Massage Benefits) रौनक बढ़ाने के साथ आपकी त्वचा की कई समस्याओं को भी कम करने में मददगार साबित होता है.

इसके अलावा चेहरे पर बर्फ लगाने के कई और फायदे भी हैं. आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बता रहे हैं चेहरे पर बर्फ लगाने के फायदों के बारे में, साथ ही जानेंगे इसे लगाने का तरीका..

ये हैं चेहरे पर बर्फ लगाने के फायदे (Benefits Of Applying Ice On Face In Hindi)

सनटैन को कम करने में है मददगार

गर्मियों में लोग सनटैन से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं. इसकी वजह से स्किन डल और बदरंग नजर आने लगती है. ऐसे में चेहरे पर बर्फ लगाने से सनटैन को कम करने में मदद मिलती है. ये स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है जिससे कोलेजन बढ़ता और इससे सनटैन में कमी आती है.

झुलसी हुई त्वचा में आरामदायक

झुलसी हुई त्वचा के लिए चेहरे पर बर्फ लगाना कई प्रकार से फायदेमंद साबित होता है. ये स्किन को पहले अंदर से ठंडा करता है और डैमेज स्किन को रिहाइड्रेट करता है. इतना ही नहीं ये धूप के कारण चेहरे पर दिखने वाली रेडनेस को कम करता है और स्किन के टैक्सचर को सही करता है.

स्किन की कई समस्याओं का है इलाज

अगर आपकी स्किन ड्राई है या एक्ने की समस्या है तो बर्फ लगाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. ये आपकी स्किन को अंदर से रिहाइड्रेट करेगा और ठंडक एक्ने की जलन व खुजली को कम करने में मदद करेगा. इस प्रकार से स्किन के लिए यह कई प्रकार से फायदेमंद है.

चेहरे पर बर्फ लगाने का सही तरीका (How Can Apply Ice On Face)

बर्फ के टुकड़ों को सीधे त्वचा पर लगाना थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है. इससे जलन हो सकती है. ऐसे में एक मुलायम सूती कपड़े में लगभग चार या पांच बर्फ के टुकड़े लें और उन्हें बांध लें फिर दिन में दो बार लगभग दो मिनट इससे चेहरे की मालिश करें.

