रोज दवा खा रहे हैं फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा थायराइड? इन 2 मिनरल की कमी से फेल हो जाती है दवा

अगर आप रोज सुबह उठकर थायरायड की दवा खा रहे लेकिन फिर भी हार्मोन्स कम या ज्यादा शरीर में होकर बीमारियां बढ़ा रहा है तो इसके पीछे दवा का शरीर में एब्जॉर्ब न होना हो सकता है और ये दवा भी दो मिनिरल की कमी के कारण ही शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है.

which mineral deficiencies prevent thyroid medication from working

थायराइड के मरीज़ों की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि वो दवा तो रोज ले रहे हैं फिर भी TSH कंट्रोल में नहीं हो रहा है. लेकिन इसके पीछे लोग ये नहीं समझ पाते की कई बार दवा भी शरीर में एब्जॉर्ब होती है और इसके पीछे वजह दो तरह के मिनिरल क शरीर में कमी होती है.

दवा असर क्यों नहीं कर रही?

Levothyroxine जैसी थायराइड दवाएं तभी प्रभावी होती हैं जब वे शरीर में सही तरीके से एब्जॉर्ब हों और हार्मोन को एक्टिव रूप में बदल सकें. अगर शरीर में कुछ खास मिनरल्स की कमी हो, तो दवा लेने के बावजूद हार्मोन सेल्स तक नहीं पहुंच पाता. यहीं से “दवा फेल” होने की स्थिति बनती है.

जिंक की कमी: हार्मोन एक्टिव नहीं हो पाता

जिंक थायराइड के लिए एक कन्वर्ज़न मिनरल है. यह T4 हार्मोन को शरीर के काम आने वाले T3 में बदलने में मदद करता है.

जिंक की कमी में क्या होता है?

दवा लेने के बाद भी थकान बनी रहती है. बाल झड़ना और त्वचा रूखी होना, वजन कम न होना, दिमागी सुस्ती (ब्रेन फॉग) जैसा होने लगता है. विशेषज्ञों के अनुसार जिंक की कमी होने पर दवा शरीर में जाती तो है, लेकिन हार्मोन “एक्टिव मोड” में नहीं आ पाता.

आयरन की कमी: दवा का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है

आयरन की कमी को अक्सर सिर्फ एनीमिया से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका सीधा असर थायराइड दवा पर भी पड़ता है.

कैसे असर डालता है आयरन?

कम आयरन में आंतें दवा को सही से अवशोषित नहीं कर पातीं और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है. थायराइड हार्मोन का सेलुलर असर घट जाता है. खासतौर पर महिलाओं में पीरियड्स, प्रेग्नेंसी या डिलीवरी के बाद आयरन की कमी आम है, जिससे थायराइड लंबे समय तक अनकंट्रोल रह सकता है.

कब शक करें कि मिनरल की कमी है?

TSH बार-बार हाई आ रहा है डोज बढ़ाने पर भी फर्क नहीं पड़ रहा थायराइड “नॉर्मल” होने पर भी कमजोरी बाल, त्वचा और मूड से जुड़ी समस्याएं

ऐसी स्थिति में सिर्फ TSH नहीं, बल्कि Ferritin, Serum Iron और Zinc Level की जांच ज़रूरी हो जाती है.

दवा और मिनरल लेने का सही तरीका

यहां एक बड़ी गलती लोग करते हैं दवा और मिनरल एक साथ ले लेना चाहिए. थायराइड दवा हमेशा सुबह खाली पेट लेना चाहिए और इसे लेने के बाद कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए. और दवा के करीब 4 घंटे बात जिंक / आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं. एक साथ लेने से दवा का एब्जॉर्प्शन और कम हो जाता है.

ये बात समझ लें

अगर आप नियमित दवा लेने के बावजूद थायराइड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हर बार दवा बदलना समाधान नहीं है. कई मामलों में जिंक और आयरन की कमी दवा के असर को ब्लॉक कर देती है. सही जांच, सही समय पर सप्लीमेंट और संतुलित आहार से थायराइड को दोबारा कंट्रोल में लाया जा सकता है.

