Cholesterol Remedy: नसों में जमे ज़िद्दी कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देगा ये पीला मसाला, ऐसे करें डाइट में शामिल

शादी के बाद यहां निभाई जाती है अनोखी रस्म, दूल्हे को आशीर्वाद नहीं बल्कि उल्टा लटकाकर जूतों की जाती है पिटाई

Day 8 of Navratri 2025: नवरात्रि के 8वें दिन आज देवी महागौरी की करें आराधना, जानें पूजा विधि, बीज मंत्र, आरती और भोग

इस देश के लोग मानते हैं कि अगर महिलाएं चांद के नीचे सोई तो हो जाएंगी गर्भवती! क्या है इसके पीछे की कहानी

Turmeric Removes Bad Cholesterol: हल्दी औषधीय गुणों से भी भरपूर है. बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो अपनी डाइट में हल्दी को शामिल कर सकते हैं. आइए जानें इसे डाइट में कैसे शामिल करें और इससे कौन से फायदे मिलते हैं.. 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Sep 29, 2025, 11:02 PM IST

How To Use Turmeric Removes Bad Cholesterol: आज के समय में बिगड़ती हुई जीवनशैली और खानपान की गलत आदतों के कारण ज़्यादातर लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है. बता दें कि शरीर में  कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक से लेकर स्ट्रोक जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए नसों में जमे ज़िद्दी LDL कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालना बेहद जरूरी है. इसके लिए डाइट और जीवनशाैली में सुधार करने के साथ डाइट में कुछ खास चीजों को भी शामिल किया जा सकता है.

इसमें हल्दी भी शामिल है. हल्दी औषधीय गुणों से भी भरपूर है. बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो अपनी डाइट में हल्दी को शामिल कर सकते हैं. आइए जानें इसे डाइट में कैसे शामिल करें और इससे कौन से फायदे मिलते हैं.. 

कोलेस्ट्रॉल में हल्दी कितना फायदेमंद? 

एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर हल्दी एंटी ऑक्सिडेंट और करक्यूमिन नामक तत्व से भरपूर होता है. इतना ही नहीं हल्दी का सक्रिय यौगिक, करक्यूमिन, खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद कर सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह आंतों में इनके अवशोषण को कम करने में मदद करता है. आइए जानें इसका इस्तेमाल कैसे करें... 

हल्दी की चाय 

आप इसका सेवन कई तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए हल्दी को दाल, सब्जी, सूप और कढ़ी में डालकर खाया-पिया जा सकता है. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल में हल्दी की चाय पीना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. इस चाय को बनाने के लिए गर्म पानी में कच्ची हल्दी के टुकड़े मिला लें.  जब हल्दी का रंग पानी में निकल आए तो इसके बाद इसमें काली मिर्च और दालचीनी का पाउडर मिलाएं. पानी अच्छी तरह उबल जाए तब उसे छान लें और अब उसमें शहद मिला लें.  

क्या हैं इसके अन्य फायदे

इसके अलावा हल्दी का पानी भी बैड कॉलेस्ट्रोल कम करता है.  इसके अलावा इम्यूनिटी को तेज करने में भी यह फायदेमंद है. इसमें मौजूद पोषक तत्व मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का काम करते हैं, जो वजन कम करने में फायदेमंद है. स्किन के लिए भी लाभकारी माना जाता है. साथ ही जोड़ो के दर्द में भी बेहद फायदेमंद है.  

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर. 

