भोजन के साथ शरीर में जाते हैं प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े, जानें माइक्रोप्लास्टिक से कैसे बचें?

लाइफस्टाइल
Microplastics Damage Health: हमारे डेली रूटीन के खानपान में कई सारे माइक्रोप्लास्टिक होते हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं. यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं. आप इन तरीकों से इन माइक्रोप्लास्टिक को भोजन से दूर कर सकते हैं.
How to Remove Microplastics in Food: पैकिंग फूड्स और पानी पीने के जरिए हमारे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक पहुंच जाते हैं. जो खतरनाक हो सकते हैं. यह कैंसर तक का कारण बन सकते हैं. रसोई में खाना बनाने पर भी कई माइक्रोप्लास्टिक शरीर में जाते हैं. ऐसे में आपको इससे बचने के लिए जानना जरूरी है कि, कैसे माइक्रोप्लास्टिक को खाने-पीने की चीजों से कम कर सकते हैं?
माइक्रोप्लास्टिक सेहत के लिए खतरनाक होते हैं. यह कई स्थितियों में जानलेवा भी साबित हो सकता है. न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक, माइक्रोप्लास्टिक की वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है. जो लोग पहले से हार्ट डिजीज को झेल रहे हैं उनके लिए जान का खतरा दोगुना हो जाता है. इसके साथ ही माइक्रोप्लास्टिक की वजह से लर्निंग और मेमोरी कम होने लगती है. स्पर्म क्वालिटी और टेस्टोस्टेरॉन पर भी बुरा असर पड़ता है.
पानी को फिल्टर करने के लिए आपको ऑस्मोसिस फिल्टर क इस्तेमाल करना चाहिए. यह फिल्टर पानी से 90-99% तक माइक्रोप्लास्टिक हटाने में सक्षम होता है. इससे माइक्रोप्लास्टिक को भी खत्म कर सकते हैं.
कई लोग फलों और सब्जियों को धोना ही काफी मानते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. आपको इन्हें बेकिंग सोडा वाले पानी से धोना चाहिए. इसे करीब 15-20 मिनट तक पानी में रखा रहने दें इसके बाद ही साफ करें. इस तरह से फलों औऱ सब्जियों पर जमा कीटनाशक, धूल और माइक्रोप्लास्टिक को हटा सकते हैं.
माइक्रोप्लास्टिक से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि, आप जितना संभव हो प्लास्टिक-मुक्त पैकेजिंग वाले फूड्स का इस्तेमाल करें. काँच के जार, स्टेनलेस स्टील के कंटेनर और बर्तनों में पैकिंग वाली चीजों का इस्तेमाल करें. प्लास्टिक की बोतल के पानी की बजाय नल के पानी को पीना ज्यादा फायदेमंद होता है.
रसोई में प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप सब्जियों के साथ ही प्लास्टिक भी काट रहे हैं. आपको ऐसा करने से बचना चाहिए. इसकी बजाय आप वुडन कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. घर में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करने से बचें.
डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
