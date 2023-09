Dark Spots Removal Tips: चेहरे पर दाग-धब्बों से कम हो रही है खूबसूरती, इन आसान उपायों से दूर होगी समस्या

Remedy For Removing Dark Spots: दाग-धब्बों की वजह से चेहरा भद्दा लगता है. आप इन उपायों से इस समस्या को दूर कर सकते हैं.

डीएनए हिंदीः लोग ग्लोइंग और चमकदार स्किन के लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और घरेलू उपायों (Home Remedy For Dark Spots On Face) को भी अपनाते हैं. स्किन की कील-मुंहासों की समस्या (Skin Care Tips) तो दूर हो जाती है लेकिन काले दाग-धब्बे चेहरे की खूबसूरती को कम करते हैं. दाग-धब्बों की वजह से चेहरा भद्दा लगता है. स्किन पर काले-काले धब्बों (Skin Care For Remove Dark Spots) की प्रॉब्लम स्किन में ज्यादा मेलेनिन की वजह से होती है. आप इन काले धब्बों को दूर कर चमकदार ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो आपको इन उपायों (Skin Care To Get Rid of Dark Spots) को करना चाहिए. आइये आपको इसके बारे में बताते हैं.

दाग-धब्बों को दूर करने के उपाय (Remedies For Dark Spots On Face)

एलोवेरा

स्किन के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही फायदेमंद होता है. इससे स्किन से जुड़ी कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है. एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाने से काले दाग-धब्बे से भी छुटकारा मिलता है. इससे स्किन पर ग्लो आता है.पपीता

पपीता खाना सेहत के लिए अच्छा होता है इसके साथ ही यह हेल्दी स्किन के लिए भी अच्छा होता है. पपीता स्किन को ग्लोइंग बनाने में काम आता है. इसके लिए पपीते को एक बाउल में मैश करके चेहरे की मसाज करें. पपीते को 10 मिनट तक चेहरे पर लगा छोड़ दें. इससे डेड स्किन सेल्स रिपेयर होती है और दाग-धब्बे भी दूर होते हैं.

सेब का सिरका

सेब के सिरके में एसिटिक एसिड होता है इसे पानी में मिलाकर स्किन पर लगाने से स्किन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. इसे स्किन के काले निशान और दाग-धब्बे दूर होते हैं.

नींबू का रस

नींबू विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है. इसे शहद या दही में मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग-धब्बों से छुटकारा मिलता है. इसे लगाने के लिए दो चम्मच दही में आधा नींबू का रस मिलाएं और चेहरे पर आधे घंटे के लिए लगा छोड़ दें. इससे स्किन ग्लो करने लगेगी.टमाटर

टमाटर में मौजूद लाइकोपीन स्किन को धूप से बचाता है. इसे स्किन पर लगाने से विटामिन्स और मिनरल्स की भी कमी पूरी होती है. स्किन पर टमाटर के गुदे को लगाकर मसाज करें और 10-15 मिनट बाद चेहरे को धो लें. इन तरीकों से स्किन की दाग-धब्बों की समस्या दूर होती है और ग्लो आता है.