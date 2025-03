लाइफस्टाइल

Protect Eyes on Holi: होली पर कर दी ये गलती तो चली जाएगी आंखों की रोशनी, जानिए कैसे स्किन और हेयर को बचाएं?

What to do if color gets into your eyes: होली पर रंगों से खेलते समय आंखों को जरूर बचाएं क्योंकि रंगों में विभिन्न रसायनों की मौजूदगी के कारण ये आंखों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं. तरल रंगों से आंखों में घाव हो जाते हैं, जिससे दृष्टि की हानि भी हो सकती है.

होली पर आंखों को रंग से कैसे बचाएं?