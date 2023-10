How to Get Rid of Dampness in Walls: घर को बनाना है सीलन फ्री और नमी रखनी है दूर? जरूर फॉलो करें ये आसान टिप्स

अगर आपके घर में सीलन की समस्या बहुत ज्यादा है, तो इन आसान टिप्स की मदद से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

डीएनए हिंदी: लगातार बारिश के चलते कई बार घर में सीलन आने लगती हैं, इस वजह से घर की दीवारें कमजोर (Dampness in Walls) होने लगती है और जगह-जगह से पेंट निकलने लगता है, जो देखने में बहुत ही खराब लगता है. इतना ही नहीं सीलन की वजह मकान की मजबूती के लिए बने बीम के सरियों में जंग लगना शुरू हो जाता है, जिससे बीम कमजोर हो जाते हैं और इससे घर भी कमजोर होता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे घर को सीलन या नमी (How to Get Rid of Dampness in Walls) से काफी हद्द तक बचाया जा सकता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में...

ठीक करें छत का क्रैक

इसके लिए दीवार से लेकर छत के कोने-कोने तक में चेक करें कि कहीं कोई क्रैक तो नहीं है. इसके अलावा छत या दीवार पर डिश एंटीना या कोई दूसरी चीज लगवाते समय कील लगानी पड़ती है, जिससे दरार आ जाती है. साथ ही दीवार से जहां छज्जे होते हैं, वहां भी क्रैक चेक करें और फिर दरार को सीलेंट या वॉटरप्रूफ कंपाउंड से भर दें. इसके अलावा अगर कहीं से कोई दीवार टूटी है या ईंट निकली है तो उसे ठीक करा लें.

दीवार में उगे पौधे हटाएं

कई बार छत या दीवार के कोने में पीपल, बरगद या दूसरे पौधे उग आते हैं और कुछ समय बाद ये बड़े भी हो जाते हैं. ऐसे में इन पौधों को तुरंत ही वहां से उखाड़ दें. इसके बाद जहां पौधा उगा था उसके आसपास कि कुछ हिस्से की दीवार तोड़कर पौधे की छोटी से छोटी जड़ को निकाल दें. इसके बाद फिर दीवार को बनवा दें और उसकी वॉटरप्रूफिंग कर दें.

खिड़कियां को करें सील

घर में खिड़की और दरवाजों के जॉइंट चेक करें और अगर घर में स्प्लिट एसी लगा है और उसका आउटर छत या दीवार पर लगा है तो दीवार में से जहां से पाइप आ रही है, उस जगह को चेक करें. अगर वह खुली दिखाई दे तो उसे सील कर दें और वॉटरप्रूफिंग कर दें. इसके अलावा अगर मुख्य दीवार पर ब्राॅडबैंड वायर या किसी और कारण से कोई छेद है तो उसे भी सील कर दें.

ड्रेनेज पाइप चेक करें

बारिश का पानी छत और बालकनी में जिन-जिन पाइप से होकर बाहर निकलता है उन्हें चेक कर लें कि वहां कूड़ा तो नहीं जम रहा है. अगर कूड़ा है तो हटा दें. इसके अलावा अगर वे पाइप कभी-कभी ही इस्तेमाल होते हैं तो एक बाल्टी पानी डालकर चेक कर लें कि उनसे पानी ठीक तरह से निकल रहा है या नहीं. जहां पानी की टंकी होती है वहां ड्रेनेज पाइप को जरूर चेक करें.

