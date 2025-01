Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी12 की कमी सेहत के लिए काफी खतरनाक होती है. इसकी कमी से कई लक्षण देखने को मिलते हैं. आइये इसके लक्षणों और इसकी कमी को पूरा करने के बारे में बताते हैं.

Vitamin B12 Rich Foods: शरीर में विटामिन बी12 की कमी सेहत को काफी प्रभावित करती है. इसकी कमी से नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता है. यह लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में भी मदद करती है. ऐसे में इसकी कमी से ब्लड की कमी हो सकती है. विटामिन बी12 की अधिक कमी (Vitamin B12 Deficiency) होने पर इसके इंजेक्शन और कैप्सूल लेने पड़ते हैं. हालांकि, आप इसकी कमी को नैचुरल चीजों का सेवन करके भी कम कर सकते हैं. वैसे विटामिन बी12 के लिए नॉनवेज खाने की सलाह दी जाती है लेकिन आप इस दाल के पानी (Vitamin B12 Dal) से भी इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं.

विटामिन बी12 की कमी के लक्षण (Vitamin B12 Deficiency Symptoms)

- विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया की स्थिति बन सकती है. दरअसल, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण न होने पर खून की कमी हो सकती है.

- इसकी कमी से नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता है. इसके कारण हाथ पैरों में कमजोरी, कंपन, कई अंगों में झनझनाहट महसूस होती है.

- विटामिन बी12 की कमी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्या का कारण बन सकती है. इसके कारण पेट में दर्द, कब्ज, ब्लोटिंग आदि समस्याएं हो सकती हैं.

- आंखों की रोशनी कम होने के पीछे भी इस विटामिन की कमी हो सकती हैं. ऐसे में इन लक्षणों से पहचान कर बचाव करना बहुत ही जरूरी होता है.

विटामिन बी12 की कमी को पूरा करेंगी ये दाल (Which Pulse is Good for Vitamin B12)

मूंग की दाल विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने की लिए अच्छी मानी जाती है. शाकाहारी लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है. मूंग की दाल और इसके पानी का सेवन करने से विटामिन बी12 की कमी को इंस्टेंट दूर कर सकते हैं. दाल को बनाकर खा सकते हैं. आप चाहे तो मूंग की दाल का पानी और सूप बनाकर भी पी सकते हैं. आप सूप को टमाटर, नींबू और प्याज डालकर अच्छे से तैयार कर सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर्स से संपर्क करें.)

