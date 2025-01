Work Stress Management: ऑफिस में वर्क लोड और कॉम्पटीशन की वजह से लोग अक्सर तनाव का शिकार हो जाते हैं. अगर आप भी ऑफिस और काम को लेकर स्ट्रेस में हैं तो इस तरह इससे डील करें.

TRENDING NOW

How to Manage Workplace Stress: नए साल में काम की नई जिम्मेदारी आपके लिए बोझ न बन जाए. अगर ऐसा होता है तो आप स्ट्रेस और तनाव का शिकार (Office Stress) हो सकते हैं. ऑफिस वर्क को लेकर लोग अक्सर स्ट्रेस का सामना करते हैं. यह स्ट्रेस धीरे-धीरे डिप्रेशन का कारण बन सकता है. 2019 में हुई एक रिसर्च के अनुसार, 15% व्यस्कों में मानसिक बीमारियां का खतरा रहता है. अगर आप भी स्ट्रेस और मानसिक तनाव झेल रहे हैं तो इसे दूर करने के लिए अपने रूटीन में बदलाव कर सकते हैं. आइये आपको ऑफिस स्ट्रेस (Stress Management Tips for Office) दूर करने के तरीकों के बारे में बताते हैं.

ऑफिस स्ट्रेस को कैसे करें दूर? (How to Manage Office Stress)

- काम के बीच अपनी सेहत और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है. काम के बीच हर दो-तीन घंटे में 15-15 मिनट के ब्रेक लें. इस दौरान टहलें और रिलैक्स करें.

- काम को लेकर सजग रहें. कभी भी आज के काम को परसों पर न छोड़ें. इससे धीरे-धीरे काम बढ़ने से स्ट्रेस हो सकता है. काम से घर जाने के बाद परिवार और बच्चों के साथ समय बिताएं.

क्या है ये HMPV वायरस जिसने चीन में मचाई है तबाही? जानिए इस बीमारी का लक्षण और खतरे

- स्ट्रेस दूर करने के लिए सबसे अच्छा मेडिटेशन करना होता है. आपको अपने रूटीन में मेडिटेशन को शामिल करना चाहिए. सुबह या शाम किसी भी समय मेडिटेशन जरूर करें.

- मेडिटेशन के साथ ही एक्सरसाइज करना भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है. एक्सरसाइज करने से शरीर से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. जो तनाव और स्ट्रेस की संभावना को कम करते हैं.

- शरीर को हाइड्रेट रखें और हेल्दी डाइट लें. अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिनभर में 7-8 गिलास पानी पिएं. इसके साथ ही हेल्दी फूड्स को डाइट में शामिल करें.

- काम के अलावा सोशल मीडिया और फोन से दूर रहने का प्रयास करें. इन छोटे-छोटे बदलाव से आप स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर्स से संपर्क करें.)

खबर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.