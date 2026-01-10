FacebookTwitterYoutubeInstagram
जो प्रदेश 2017 के पहले उपद्रव से ग्रस्त था, वह अब उत्सव का प्रदेश है: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

कहीं आप सरसों का तेल नकली तो यूज नहीं कर रहे, घर पर 2 मिनट में चेक करने का आसान तरीका यहां पढ़ लें

IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: कब-कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड का पहला मैच? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा

इस देश में हर 60 मिनट में मरते हैं 1,200 लोग, जानें टॉप 10 कंट्रीज में भारत किस स्थान पर

‘The Raja Saab’ छोड़िए! वीकेंड पर देखिए ये 5 Horror Comedy Films, छूट जाएगी आपकी हंसी और कांप जाएगी रूह

लाइफस्टाइल

कहीं आप सरसों का तेल नकली तो यूज नहीं कर रहे, घर पर 2 मिनट में चेक करने का आसान तरीका यहां पढ़ लें

सरसों का तेल हर घर में यूज होता है और एक नहीं हजारों कंपनियां मस्टर्ड ऑयल बना रही हैं. ऐसे में कई बार आपने देखा होगा कि कुछ तेल जहां 250 रूपये किलों बिक रहा है वहीं कुछ 130 रुपये किलो तक. ऐसे में क्या आपका तेल असली है या नहीं इसकी पहचान घर पर आप कैसे करें, चलिए जानें.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 10, 2026, 02:46 PM IST

How to identify real or fake mustard oil

सरसों का तेल सेहत के लिए रिफाइंड से ज्यादा बेहतर होता है लेकिन क्या आपको पता है कि कहीं आप घटिया या नकली तेल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे. क्योंकि लोग सरसों के तेल में मिलावट कर उसे असली बता कर भी बेच रहे हैं. ऐसे में आपको कैसे पता चले कि आप असली देल का इस्तेमाल कर रहे हैं या नकली. 

सरसों के तेल की शुद्धता की जाँच कैसे करें: सरसों का तेल सदियों से हर भारतीय घर में इस्तेमाल होता आ रहा है. इसकी तीखी सुगंध और तेज़ स्वाद इसे बेहद लोकप्रिय बनाते हैं. चाहे सब्ज़ियां हों या मांसाहारी व्यंजन, ज़्यादातर लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं. सरसों के तेल में गर्माहट होती है, इसलिए सर्दियों में इससे मालिश करने से गर्माहट मिलती है. यह हड्डियों, जोड़ों और शरीर के दर्द को कम करता है. त्वचा और बाल स्वस्थ रहते हैं.

सरसों के तेल की शुद्धता की जांच कैसे करें

सरसों का तेल में एक तेज झांस यानी महक होती है जो आंख या नाक में लगती है. कई बार तेल गर्म होते ही पूरे घर में सरसों की महक फैल जाती है और झाग आता है. ये तो साधारण सी पहचान होती है है असली सरसों के तेल की. अगर ऐसा नहीं होता है तो संभावना है कि तेल मिलावटी है. यह अशुद्ध है.

सरसों के तेल के फायदे

सरसों के तेल में गर्माहट होती है और इसलिए इस तेल से बच्चों की मालिश की जाती है, वहीं इसकी गर्म तासीर जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छी होती है. यह हड्डियों, जोड़ों और शरीर के दर्द को कम करता है. त्वचा और बाल स्वस्थ रहते हैं. यही नहीं कहा जाता है सरसों का तेल नाक में डालने से सिर दर्द और सर्दी-जुकाम तक दूर होता है. 

सरसों में कौन से विटामिन और गुण होते हैं ?
 
सरसों के तेल में विटामिन ई, ओमेगा-3 और ओमेगा-6 के साथ-साथ जीवाणुरोधी और फफूंदरोधी गुण भी होते हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं. यह तेल हृदय के लिए भी अच्छा माना जाता है. हालांकि, आजकल बाजार में मिलावटी सरसों का तेल भी उपलब्ध है. इसलिए, इसका उपयोग करने से पहले, आप घर पर कुछ सरल परीक्षण करके सरसों के तेल की शुद्धता का पता लगा सकते हैं.

कैसे पहचानें सरसों का तेल? 

1-सरसों के तेल की पहचान के लिए कागज पर कुछ बूंदें डालें और अगर कागज पर गहरा पीला रंग का दाग बन जाए तो समज ले ये मिलावटी तेल है. 

2-रंग से भी तेल की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है. सरसों का तेल गहरे रंग का होता है. यदि रंग हल्का पीला हो  तो ये नकली हो सकता है.

4- सरसों का तेल गर्म होने पर खूब झाग देता है और तेज धुआं उठता है जिससे आंखों में जलन पैदा होती है और ये इसके असली की पहचान है लेकिन नकली तेल से बहुत कम धुआँ निकलता है और न ही आंखों में जलन होती है, क्योंकि इसकी गंध बहुत हल्की और मंद होती है.
 
5-कुछ बूंदें हथेली पर डालकर रगड़ें. अगर रंग न मिटे, चिपचिपा रहे और तेज गंध आए, तो तेल असली और शुद्ध है. अगर रंग रह जाए, तो तेल नकली है.
 
6-आप फ्रिज में रखकर भी सरसों के तेल की शुद्धता का पता लगा सकते हैं. एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और उसे फ्रीजर में रख दें. अगर यह असली है, तो इस पर सफेद दाग नहीं लगेगा और यह गाढ़ा भी नहीं होगा. यह तरल अवस्था में ही रहेगा. अगर यह नकली है, तो तेल गाढ़ा हो जाएगा और इस पर सफेद दाग लग जाएगा. इसका मतलब है कि सरसों के तेल में ताड़ का तेल मिलाया गया है.

7-एक टेस्ट ट्यूब में आधा चम्मच सरसों का तेल डालें. इसमें नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें मिलाएं. धीरे से हिलाएं. मिश्रण को दो मिनट तक गर्म करें. यदि गर्म करने पर तेल लाल हो जाता है, तो यह मिलावटी हो सकता है.

सरसों तेल में किन चीजों की होती है मिलावट 
 
सरसों के तेल में क्या मिलावट होती है - आमतौर पर, सरसों के तेल में चावल की भूसी का तेल और निम्न गुणवत्ता वाला ताड़ का तेल अत्यधिक मात्रा में मिलाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा
इस देश में हर 60 मिनट में मरते हैं 1,200 लोग, जानें टॉप 10 कंट्रीज में भारत किस स्थान पर
‘The Raja Saab’ छोड़िए! वीकेंड पर देखिए ये 5 Horror Comedy Films, छूट जाएगी आपकी हंसी और कांप जाएगी रूह
