Gardening Tips: इस आसान तरीके से घर के होम गार्डन में लगाएं Tomato Plant, 15 दिन में लाल टमाटर से लदा मिलेगा पौधा

डीएनए हिंदी: लगातार टमाटर की बढ़ती कीमत की वजह से लोगों के किचन से ये सब्जी गायब हो रही हैं. आम लोगों ने अब टमाटर को अपनी थाली से हटा (Tomato Plant At Home) दिया है. लोग साब्जियों में टमाटर की जगह अलग-अलग विकल्पों को आजमा रहे हैं, जैसे- दही, अमचूर, आम, इमली, नींबू आदि. लेकिन ये सभी तरीके केवल खुद को तसल्ली देने के लिए हैं. क्योंकि टमाटर के खट्टे-मीठे स्वाद की बात ही कुछ अलग है. ऐसे में आज हम आपको घर पर ही (How To Grow Tomatoes At Home) टमाटर उगाने का तरीका बताने वाले हैं, इसकी मदद से आप आसानी से अपने होम गार्डन में। टमाटर का पौधा उगा सकते हैं. आइए जानते हैं इस आसान तरीके के बारे में...

घर पर कैसे उगाएं टमाटर

इस आसान तरीके को अपनाकर आप घर पर ही ताजा फ्रेश टमाटर उगा सकते हैं, इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है. घर पर टमाटर उगाने के ये आसान तरीका एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो बना कर शेयर किया है...

ये तरीका है आसान

घर में टमाटर उगाने के लिए आपको सबसे पहले मिट्टी से भरा एक गमला लेना है फिर उसमें एलोवेरा के स्लाइस काटकर मिट्टी में दबा देना है. इसके बाद उसके ऊपर एक टमाटर रखकर पानी डाल देना है. फिर आपको इसे एक प्लास्टिक कंटेनर से ढक देना है.

15 दिन बाद टमाटर से लदा मिलेगा पौधा

ऐसे में जब आप 15 दिन बाद कंटेनर हटाएंगे तो उसमें रुट्स निकल आए होंगे. फिर उस प्लांट को दूसरे गमले में मिट्टी में दबाकर लगा दें. ऐसे में 15 दिन के बाद गमला लाल टमाटर से लद जाएगा.

