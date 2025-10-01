Lotus Plant: घर में आप भी लगा सकते हैं कमल का पौधा, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप तरीका

IND vs WI 1st Test Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या रनों की होगी बारिश? जानें कैसी है अहमदाबाद की पिच
31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति
IND vs WI Live Streaming: फ्री में कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
DA Hike: 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया
IND vs WI: कब और कहां खेली जाएगी भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? एक क्लिक में पाएं टाइमिंग से लेकर वेन्यू-स्क्वाड समेत पूरी जानकारी
RRB ALP Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया असिस्टेंट लोको पायलट कंप्यूटर परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक
Deepika Padukone और फराह खान ने एक-दूजे को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो? फैंस चौंके, जानें पूरा मामला
Real Vs Fake iPhone: सेल में सस्ते का लालच और ले लिया आईफोन? इन तरीकों से पहचानें फोन असली है या नकली
Menopause के बाद 83 फीसदी महिलाओं को होता है Heart Disease का खतरा, पर जागरूकता शून्य!
27 लाख रुपये में नामकरण! इसके बावजूद इस महिला के पास पहुंचने के लिए लगती है भीड़
लाइफस्टाइल
How To Grow Lotus Plant: कमल का पौधा घर पर उगाना आसान है. बीज को 15 दिन अंकुरित कर खाद और चिकनी मिट्टी वाले गमले में लगाएं. गमले को पानी के टब में डुबोकर रखें. इसके बाद, टब का पानी हर 15 दिन में बदलें. फिर ऐसे ही हर दिन सही देखभाल करें कुछ ही महीने में फूल खिलने लगेंगे.
How To Grow Lotus Plant: कमल को भारत में राष्ट्रीय फूल का दर्जा दिया गया है. यह फूल अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना जाता ही है. साथ ही, इसका औषधीय और धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है. हिंदू देवी-देवताओं को इसे अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है. यही वजह है कि मार्केट में कमल के फूल की डिमांड काफी ज्यादा रहती है. आपको भी पता है कि कमल एक जलीय फूल है, यह सिर्फ तालाब, नदी या सरोवर जैसे जल निकायों में ही पनपता है. लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे घर पर नहीं उगा सकते हैं. अगर आप चाहें तो बेहद आसान स्टेप्स का पालन करके घर पर ही कमल का फूल (Lotus Plant at Home) उगा सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप कमल के फूल को फ्लावर पॉट, टब या टैंक में भी सफलतापूर्वक लगा सकते हैं. चलिए हम आपको इसके लिए एक स्टेप स्टेप बताते हैं.
कमल का पौधा बीज से लगाने के लिए आपको निम्नलिखित चीजें चाहिए होंगी-
यह भी पढ़ें- मुरझा रहे पौधों में जान फूंक देंगे ये आसान नुस्खे, फिर से खिलने लगेंगे फूल
कमल के पौधे को जलीय माहौल देने के लिए यह अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण है:
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.