Lotus Plant: घर में आप भी लगा सकते हैं कमल का पौधा, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप तरीका

How To Grow Lotus Plant: कमल का पौधा घर पर उगाना आसान है. बीज को 15 दिन अंकुरित कर खाद और चिकनी मिट्टी वाले गमले में लगाएं. गमले को पानी के टब में डुबोकर रखें. इसके बाद, टब का पानी हर 15 दिन में बदलें. फिर ऐसे ही हर दिन सही देखभाल करें कुछ ही महीने में फूल खिलने लगेंगे.

How To Grow Lotus Plant: कमल को भारत में राष्ट्रीय फूल का दर्जा दिया गया है. यह फूल अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना जाता ही है. साथ ही, इसका औषधीय और धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है. हिंदू देवी-देवताओं को इसे अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है. यही वजह है कि मार्केट में कमल के फूल की डिमांड काफी ज्यादा रहती है. आपको भी पता है कि कमल एक जलीय फूल है, यह सिर्फ तालाब, नदी या सरोवर जैसे जल निकायों में ही पनपता है. लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे घर पर नहीं उगा सकते हैं. अगर आप चाहें तो बेहद आसान स्टेप्स का पालन करके घर पर ही कमल का फूल (Lotus Plant at Home) उगा सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप कमल के फूल को फ्लावर पॉट, टब या टैंक में भी सफलतापूर्वक लगा सकते हैं. चलिए हम आपको इसके लिए एक स्टेप स्टेप बताते हैं.

घर पर कमल उगाने के लिए आवश्यक सामग्री

कमल का पौधा बीज से लगाने के लिए आपको निम्नलिखित चीजें चाहिए होंगी-

कमल के बीज (Lotus Seeds)

एक कांच का ग्लास

दो गमले (एक सामान्य आकार का और एक बड़ा टब साइज का)

चिकनी काली मिट्टी

वर्मीकंपोस्ट या गोबर की खाद

पानी का टैंक या बड़ा टब

बीज अंकुरित करने की सरल प्रक्रिया

कमल का पौधा लगाने के दो तरीके होते हैं: या तो बाजार से सीधा पौधा खरीदकर लगा लें, या फिर बीज की मदद से नया पौधा बनाएं. ज्यादातर लोग बीज से पौधा बनाना पसंद करते हैं, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:

सबसे पहले किसी प्रमाणित नर्सरी या ऑनलाइन मार्केट से अच्छी गुणवत्ता वाले कमल के बीजों को खरीदें.

इन बीजों की ऊपरी परत को किसी उपकरण की मदद से हल्का सा चटका लें, ताकि अंकुरण आसान हो सके.

बीजों को 24 घंटे के लिए पानी के गिलास में रख दें.

इसी तरह 15 दिन तक हर 24 घंटे बाद गिलास का पानी बदलते रहें, ताकि बीज का अंकुरण और पौधे का विकास ठीक से हो सके.

करीब 15 दिन बाद जब बीजों से जड़ें निकलनी शुरू हो जाएं, तब उन्हें गमले में रोपने के लिए इस्तेमाल करें.

गमला तैयार करने का सही तरीका

अंकुरित बीजों को लगाने के लिए एक मीडियम साइज का गमला तैयार करना होता है:

सबसे पहले, गमले में सबसे नीचे 2 इंच मोटी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट की परत बिछाएं.

खाद के ऊपर दोबारा 4 से 6 इंच ऊंची चिकनी काली मिट्टी की परत लगा दें.

अब तैयार गमले में हल्का पानी लगाकर, अंकुरित बीजों को मिट्टी के अंदर 1 से 1.5 इंच गहराई में दबा दें.

बीजों की बुवाई के बाद ऊपर से हल्की मिट्टी बुरक दें और गमले में हल्का पानी भी लगाएं.

कमल का पौधा कैसे लगाएं?

कमल के पौधे को जलीय माहौल देने के लिए यह अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण है:

एक बड़ा साइज (लगभग 18 इंच) का टब या टैंक लें.

इसके अंदर कमल के बीज वाले गमले को रख दें.

इसके बाद, टब को ऊपर तक पानी से भर दें, जिससे कमल का गमला पूरा पानी में डूब जाए.

टब के पानी को हर 15 दिन में बदलना होता है, ताकि कीट-पतंग या काई जमने से रोका जा सके.

सही देखभाल और धूप मिलने पर, आप 7 महीने के अंदर अपने घर-आंगन में ताज़े कमल के फूलों की बहार आ जाएगी.

