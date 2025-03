Digestive Problems: आजकल लोगों का बदलता खानपान और बिगड़ता लाइफस्टाइल कई समस्याओं का कारण बनता है. इनमें से एक पेट की समस्या भी है. अगर आप पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं तो सोने से पहले इन बातों का ध्यान रखें.

How to Get Rid of Stomach Problems: पेट में दर्द और एसिडिटी होना आजकल लोगों के बीच सामान्य समस्या बन गया है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बदलता खानपान और बिगड़ता लाइफस्टाइल है. अगर आप भी पेट से जुड़ी समस्याओं (Stomach Problems) से परेशान रहते हैं तो कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए. आपको खानपान में सुधार करना चाहिए. इससे आप गट हेल्थ (Healthy Gut) को सुधार सकते हैं. पेट की समस्या से जूझने वाले लोगों को रात को सोने से पहले इन 5 कामों को करना चाहिए. इन टिप्स को अपनाने से गट हेल्दी रख सकते हैं और पेट और पाचन संबंधी समस्याओं (Get Rid of Stomach Problems) से बचे रह सकते हैं. आइये इनके बारे में जानते हैं.

हेल्दी पेट के लिए सोने से पहले करें ये काम (Things to Do Before Sleep For Stomach Health)

कम करें स्क्रीन टाइम

अक्सर लोग रात को सोने से पहले खाना खाने के बाद बैठकर फोन चलाते रहते हैं. स्क्रीन टाइम अधिक होने के कारण लोग बैठे रहते हैं ऐसे में खाना सही से पच नहीं पाता है. इसके अलाव स्क्रीन से निकलने वाली रेडिएशन का असर नींद पर पड़ता है. नींद पूरी न होने से गट हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है.

सोने से पहले करें स्ट्रेचिंग

गट हेल्थ में सुधार के लिए एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करनी चाहिए. रात को सोने से पहले फिजिकल एक्टिविटी करने से अच्छी नींद आती है और गट हेल्थ में सुधार होता है. रात के समय हल्की एक्सरसाइज करने से पाचन भी अच्छा होता है. स्ट्रेचिंग करना और एक्सरसाइज करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है.

सोने से पहले पिएं हर्बल टी

कैमोमाइल टी, अजवाइन-सौंफ की चाय, पुदीना चाय और इनमें सो कई हर्बल चाय सोने से पहले पी सकते हैं. हर्बल चाय का सेवन करने से गट हेल्थ को सुधारने में मदद मिलती है.

डाइट का रखें खास ख्याल

पेट और पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए बार-बार खाने से बचना चाहिए. इसके अलावा ज्यादा मसालेदार और तला-भुना खाने से परहेज करना चाहिए. सोने से पहले कैफीन, चीनी युक्त भोजन और शराब का सेवन करने से बचें.

हाइड्रेशन के लिए पिएं भरपूर पानी

आपको हाइड्रेशन के लिए दिनभर भरपूर पानी पीना चाहिए. पानी पीने से गट हेल्थ में सुधार कर सकते हैं. आपको यहां बताए सभी उपायों को अपनाना चाहिए. इससे पेच की कई समस्याओं से बचे रह सकते हैं.

