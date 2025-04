Smell from Mouth: कई लोग डेंटल और ओरल हेल्थ को लेकर परेशान रहते हैं इसके कारण दांतों और मसूड़ों की परेशानी होती है. ऐसे में कई बार मुंह से दुर्गंध आने लगती है. आप इसे घरेलू तरीकों से दूर कर सकते हैं.

How To Get Rid Of Bad Breath: ओरल हेल्थ के कारण कई बार मुंह से दुर्गंध आने लगती है. ऐसे में लोगों के सामने बात करने और मुंह खोलने में शर्म आती है. अगर आप मुंह से आने वाली बदबू के काण परेशान हैं तो इन उपायों से आप मुंह की दुर्गंध को दूर कर सकते हैं. आप इन तरीकों से दुर्गंध (Bad Breath) को दूर कर शर्मिंदगी को मिटा सकते हैं इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा. आइये इन उपायों के बारे में बताते हैं.

मुंह की दुर्गंध को ऐसे करें दूर (Remedies Get Rid of Bad Breath)

बेकिंग पाउडर

मुंह की बदबू गायब करने के लिए आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप एक गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग पाउडर मिक्स करें. इसके बाद इस पानी से कुल्ला करें. इससे आपको फायदा होगा.

लौंग का इस्तेमाल

लौंग की महक से मुंह की दुर्गंध को दूर कर सकते हैं. लौंग को आप ऐसे ही चबा सकते हैं. आप चाहे तो लौंग की चाय बनाकर भी पी सकते हैं. इसके लिए एक बर्तन में पानी के अंदर लौंग डालकर उबालें. इससे दुर्गंध दूर होगी.

फिटकरी

मुंह से आने वाली दुर्गंध को दूर करने के लिए फिटकरी का सेवन कर सकते हैं. फिटकरी को एक गिलास पानी में डालें. 20 मिनट के बाद इस पानी को छान लें और इस पानी को स्टोर करके रखें. डेली ब्रश करने के बाद इस पानी से कुल्ला करें.

पुदीना और तुलसी

तुलसी और पुदीने के पत्ते मुंह से बदबू को दूर करने में कारगर साबित हो सकते हैं. आपको पुदीना या तुलसी के पत्ते चबाने चाहिए.. इन्हें चबाने से दांत भी साफ होते हैं.

सौंफ और मिश्री

आप मुंह की बदबू को दूर करने के लिए सौंफ और मिश्री को चबा सकते हैं. सौंफ ओरल हेल्थ के लिए अच्छी होती है. इसमें कूलिंग एजेंट होते हैं. आप मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए सौंफ और मिश्री चबाएं.

