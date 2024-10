Homemade Mosquito Repellent: लाइट के पास छोटे-छोटे कीट-पतंगे और मच्छर उड़ने लगते हैं. लाइट के पास दिखने वाले ये मच्छर कभी आंख-मुंह में घुसते हैं तो कई बार खाने में गिर जाते हैं. इन्हें भगाने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों को अपना सकते हैं.

Tips to Get Rid of Insects Near Light: सर्दी और प्रदूषण के साथ ही कीट-पतंगों का आतंक भी तेजी से बढ़ रहा है. रोज शाम होते ही बल्व के पास कीट-पतंगे और मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं. ये कीट-पतंगे और मच्छर लाइट के पास उड़ने लगते हैं. कई बार यह आंख-मुंह में या फिर खाने में चले जाते हैं.

अगर आप इन कीट-पतंगों और मच्छरों से परेशान हैं तो इनसे छुटकारा पाने के लिए यहां बताए टिप्स को फॉलो कर सकते हैं. यहां बताए टिप्स आपको लाइट के आस-पास मंडराने वाले कीड़ों की परेशानी से निजात दिलाएंगे. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.

मच्छर और कीट-पतंगों से ऐसे पाएं छुटकारा

नीम का तेल

नीम के तेल की गंध से लाइट के आस-पास घूमने वाले कीट-पतंगे को भगा सकते हैं. इसके लिए एक स्प्रे बोतल में पानी और नीम के तेल का घोल बना लें. इसे मच्छर और कीट-पतंगे नजर आने वाली जगह पर स्प्रे करें.

लौंग का तेल

कीट-पतंगों और मच्छरों को भगाने के लिए लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बोतल में लौंग के तेल और पानी को मिक्स करके स्प्रे तैयार कर लें. इसे स्प्रे करने से मच्छर, मक्खी और कीट-पतंगे दूर भाग जाएंगे.

बेकिंग सोडा और नींबू

कीट-पतंगों से छुटकारा पाने के लिए आप बेकिंग सोडा और नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे मिक्स करके स्प्रे बना लें. इसके इस्तेमाल से मच्छरों और कीट-पतंगों को आने से रोक सकते हैं.

लहसुन का घोल

लहसुन की गंध भी मच्छरों और कीट-पतंगों को दूर भगाने में कारगर साबित हो सकती है. आप लहसुन की कलियों को पानी में उबाल लें. इसे स्प्रे बोतल में भरकर इस्तेमाल करें. इसकी गंध से कीड़े दूर भाग जाएंगे.

तुलसी के पत्ते

तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर छान लें और स्प्रे बोतल में भर लें. इसे मच्छर वाली जगह पर स्प्रे करें. ऐसा करने से कीट-पतंगों और मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

