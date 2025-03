Bhang Hangover: ज्यादा भांग या शराब पीने की वजह से सिरदर्द, मतली, डिहाइड्रेशन जैसी शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो सकती हैं. ऐसे में इन उपायों को अपना कर इस समस्या को दूर कर सकते हैं...

hangover due to bhang and alcohol on holi

How To Get Rid Of Hangover Due To Bhang And Alcohol - चारो ओर होली का जश्न मनाया जा रहा है, हर तरफ हवा में रंग-गुलाल है. होली के त्योहार में भांग खाने या ठंड़ाई में मिलाकर (Traditional Drink) पीने का चलन बहुत पुराना है. वहीं कुछ लोगों में शराब को लेकर भी दीवानगी देखने को (Bhang Hangover) मिलती है. कई बार लोग शराब ज्यादा पी लेते हैं, जिसका असर अगले दिन तक रहता है.

इतना ही नहीं ज्यादा भांग या शराब पीने की वजह से सिरदर्द, मतली, डिहाइड्रेशन जैसी शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो सकती हैं. ऐसे में हैंगओवर से जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए आप ये आसान (How To Get Rid Of Hangover) उपाय अपना सकते हैं...

क्या करें?

शरीर को रखें हाइड्रेट

भांग या शराब के हैंगओवर से निपटने के लिए खूब पानी पिएं, यह शरीर को रीहाइड्रेट करने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. इसके अलावा आप नारियल पानी भी पी सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Pregnancy Health Tips: गर्भावस्था में कितने घंटे सोना है जरूरी? जानें क्या है सही पोजिशन

हेल्दी और संतुलित खाना खाएं

ऐसी स्थिति में ऐसा खाना डाइट में शामिल करें, जिसमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा भरपूर हो. इसके लिए फल, सब्जियां खाएं. इससे मतली को कम करने में मदद मिल सकती है.

नींद लें

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक भांग या शराब का नशा ज्यादा होने पर 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है. इससे ब्रेन और बॉडी को आराम मिलता है.

गर्म पानी से नहाएं

इसके अलावा गर्म पानी से नहाने से मांसपेशियों और नसों को आराम मिलता है और यह हैंगओवर की वजह से होने वाले सिरदर्द और शरीर के दर्द से राहत दिलाता है.

नींबू पानी पिएं

वहीं नींबू के रस को चीनी और नमक के साथ पीने से हैंगओवर की वजह से कम हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से बढ़ने और शरीर को हाइड्रेट करने में मदद मिलती है. आप इसे गर्म पानी या ठंडे पानी के साथ पी सकते हैं.

इन चीजों का कर सकते हैं सेवन

एक्सपर्ट्स के मुताबिक आम, अंगूर, संतरा, नाशपाती और केला या तरबूज एक अच्छा विकल्प है. ये फल विटामिन, पोषक तत्व और पानी से भरपूर होते हैं, जो शरीर को रीडीहाइड्रेट करने में मदद करते हैं. इसके अलावा हर्बल चाय और आराम अदरक या पुदीना की हर्बल चाय शरीर को आराम के साथ पेट की परेशानी से राहत दिलाने में मदद करती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.