Baby Boy Names: हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद
दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत
3 और नई वंदे भारत का शुभारंभ, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी
वजन कम करने में कारगर है मेथी के दानों का पानी, ऐसे करें सेवन, मिलेंगे और भी कई लाभ
IG की बेटी ने वकील बनते ही पिता को कोर्ट में घसीटा, वादी से लेकर जज तक हो गए हैरान जब पूरी कहानी आई सामने?
SSC CGL 2025: रद्द होने के बाद अब कब होगी एसएससी सीजीएल की परीक्षा? इस तारीख तक अपने फॉर्म में कर सकेंगे बदलाव
अमिताभ बच्चन ने गुस्से जब पिता से पूछा था, उन्हें क्यों पैदा किया?, जवाब जो मिला उससे बिग बी हो गए थे पानी-पानी
Dead Skin Cells के कारण त्वचा पर नजर आता है कालापन, इन चीजों से करें चेहरे पर जमा गंदगी की सफाई
क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार
क्या है Open Marriage का नया ट्रेंड? शादीशुदा जोड़ों को आ रहा है पसंद, यहां समझें
लाइफस्टाइल
Dead Skin Remover: स्किन पर डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं तो त्वचा पर कालापन नजर आने लगता है. डेड स्किन सेल्स को हटाकर चमकदार और ग्लोइंग स्किन के लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं.
Dead Skin Cells Remove Kaise Kare: त्वचा पर जमा मृत कोशिकाओं को हटाकर चमकदार और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं. अगर आपकी स्किन धूल-मिट्टी, पसीने और प्रदूषण से डल हो गई है तो इसे साफ करने के लिए यहां बताए घरेलू उपायों को अपना सकते हैं. ऐसा करने से त्वचा की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं. चलिए आपको डेड स्किन सेल्स और त्वचा पर जमा गंदगी से छुटकारा पाने के उपायों के बारे में बताते हैं.
डेड स्किन सेल्स को हटाने का सबसे अच्छा तरीका स्क्रब करना है. आप घर पर स्क्रब बनाकर डेड स्किन सेल्स को हटा सकते हैं. आप चीनी और शहद को मिक्स करके स्क्रब बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.
आप गर्म पानी से स्टीम लेकर चेहरे की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं. इसके लिए पानी को गर्म करें और बर्तन में रखकर इसके ऊपर चेहरा रखें. ऊपर से कपड़े से ढक लें. इस तरह आप स्टीम से डीप क्लीनिंग कर सकते हैं.
क्या है Open Marriage का नया ट्रेंड? शादीशुदा जोड़ों को आ रहा है पसंद, यहां समझें
आप स्किन की गंदगी और डेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. हफ्ते में दो से तीन बार फेस मास्क का इस्तेमाल करने से स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं.
डेड स्किन सेल्स हटाने और साफ त्वचा के लिए रात को सोने से पहले फेस वॉश करन चाहिए. इससे दिनभर की गंदगी साफ हो जाती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.