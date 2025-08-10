Dead Skin Cells के कारण त्वचा पर नजर आता है कालापन, इन चीजों से करें चेहरे पर जमा गंदगी की सफाई

Dead Skin Remover: स्किन पर डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं तो त्वचा पर कालापन नजर आने लगता है. डेड स्किन सेल्स को हटाकर चमकदार और ग्लोइंग स्किन के लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं.

Dead Skin Cells Remove Kaise Kare: त्वचा पर जमा मृत कोशिकाओं को हटाकर चमकदार और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं. अगर आपकी स्किन धूल-मिट्टी, पसीने और प्रदूषण से डल हो गई है तो इसे साफ करने के लिए यहां बताए घरेलू उपायों को अपना सकते हैं. ऐसा करने से त्वचा की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं. चलिए आपको डेड स्किन सेल्स और त्वचा पर जमा गंदगी से छुटकारा पाने के उपायों के बारे में बताते हैं.

डेड स्किन सेल्स हटाने के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies to Remove Dead Skin Cells)

स्‍क्रब करें

डेड स्किन सेल्स को हटाने का सबसे अच्छा तरीका स्क्रब करना है. आप घर पर स्क्रब बनाकर डेड स्किन सेल्स को हटा सकते हैं. आप चीनी और शहद को मिक्स करके स्क्रब बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

स्टीम लेकर करें डीप क्लीनिंग

आप गर्म पानी से स्टीम लेकर चेहरे की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं. इसके लिए पानी को गर्म करें और बर्तन में रखकर इसके ऊपर चेहरा रखें. ऊपर से कपड़े से ढक लें. इस तरह आप स्टीम से डीप क्लीनिंग कर सकते हैं.

फेस मास्‍क

आप स्किन की गंदगी और डेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए फेस मास्‍क का इस्तेमाल कर सकते हैं. हफ्ते में दो से तीन बार फेस मास्क का इस्तेमाल करने से स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं.

रात को सोने से पहले फेस-वॉश

डेड स्किन सेल्स हटाने और साफ त्वचा के लिए रात को सोने से पहले फेस वॉश करन चाहिए. इससे दिनभर की गंदगी साफ हो जाती है.