Dark Circles Removal: डार्क सर्कल्स का परमानेंट इलाज हैं ये 8 घरेलू उपाय, जानें कैसे दूर करें आंखों के नीचे काले घेरे

Dark Circles Removal: आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाए तो चेहरा भद्दा लगने लगता है ऐसे में आप इन उपायों से डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं.

डीएनए हिंदीः आंखों के नीचे काले घेरे हो जाना आजकल आम बात है. अधिकतर लोग इस समस्या से जुझ रहे हैं. वैसे तो डार्क सर्कल (Dark Circles) स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लेकिन यह स्वास्थ्य के बारे में काफी कुछ बताते हैं. बता दें कि, डार्क सर्कल स्ट्रेस, नींद पूरी होने और कम पानी पीने यानी डिहाइड्रेसन की वजह (Dark circles causes) से होते हैं. कई बार यह आनुवांशिकी कारणों से या एलर्जी की वजह से भी हो सकते हैं.

आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाए तो चेहरा भद्दा लगने लगता है ऐसे में इससे छुटकारा पाने के लिए (how to remove dark circles permanently) लोग कई तरह के ट्रीटमेंट करते हैं. लोग डार्क सर्कल छुपाने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं. हालांकि आज हम आपको डार्क सर्कल को दूर करने के लिए घरेलू उपाय (Remedy for remove dark circles permanently) के बारे में बताने वाले हैं.

डार्क सर्कल हटाने के उपाय (How To Get Rid Of Dark Circles)

खीरे का इस्तेमाल

आंखों के नीचे के काले घेरे को दूर करने के लिए खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं. पार्लर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए खीरे के स्लाइस को काटकर 15-20 मिनट के लिए आंखों पर रखें. इससे आंखों को ठंडक मिलती है. आप चाहे को खीरे के पेस्ट को भी आंखों पर रख सकते हैं. यह स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है.

भूल जाते है छोटी-छोटी बातें तो फॉलो करें ये 5 टिप्स, मजबूत होगी याददाश्त

टमाटर नींबू का रस

टमाटर और नींबू दोनों के रस को बराबर मात्रा में मिलाएं और कॉटन की मदद से डार्क सर्कल पर इसे लगाएं. करीब 20 मिनट तक इसे लगा रहने दें और फिर आंखों को धो लें. टमाटर के रस में मौजूद लाइकोपीन आंखों के डार्क सर्कल को रिमूव करता है.

गुलाब जल

आंखों के लिए गुलाब जल बहुत ही फायदेमंद होता है. आंखों की सफाई के लिए आंखों में गुलाब जल डालना लाभकारी माना जाता है. इतना ही नहीं आंखों पर इसे लगाने से डार्क सर्कल्स को भी हटा सकते हैं.

टी बैग्स

आंखों को ठंडक देने के टी बैग्स भी एक अच्छा ऑप्शन है. इसे आंखों पर रखने से आंखों के नीचे के कालेपन को हटा सकते हैं. चाय में मौजूद कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट गुण आंखों के लिए अच्छे होते हैं.

हेयर ग्रोथ के लिए रामबाण है करी पत्ता, लंबे-घने बालों के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

दूध का इस्तेमाल

दूध को स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है. यह डार्क सर्कल को हटाने के लिए भी कारगर होता है. आंखों के नीचे कॉटन से ठंडा दूध लगाएं. करीब 15-20 मिनट बाद चेहरे को साफ कर लें.

बादाम तेल

विटामिन ई से भरपूर बादाम का तेल भी स्किन के लिए अच्छा होता है. इसे डार्क सर्कल्स पर लगाकर हल्के से मसाज करें और थोड़ी देर बाद चेहरे को साफ कर लें. ऐसा करने से आंखों के नीचे के काले घेरे को दूर कर सकते हैं.

पर्याप्त नींद लें

डार्क सर्कल्स को हटाने के साथ ही इनके होने के कारणों से भी बचना चाहिए. नींद पूरी न होने की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं. इनसे बचने और इन्हें हटाने के लिए रोजाना 8 घंटे की नींद लें.

पुदीने की पत्तियां

पुदीने का इस्तेमाल भी आंखों के नीचे के काले घेरे को कम करने के लिए कर सकते हैं. आप कुछ पत्तियों को पीसकर डार्क सर्कल्स पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद धो लें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.