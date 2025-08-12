Twitter
Advertisement
Headlines

RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

DNA Explainer: क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून

Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे

कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA

KBC Season 17 में डबल अमिताभ की एंट्री GEN X और GEN Z के टकराव से शुरू हुआ शो, जानें क्या है नया ट्विस्ट?

बिस्तर में छिपे खटमलों ने मुश्किल कर दिया है सोना? अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे

कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम

हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

DNA Explainer: क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून

क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून

कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA

कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे

किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

बिस्तर में छिपे खटमलों ने मुश्किल कर दिया है सोना? अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे

How to Get Rid of Bed Bugs: चारपाई और बिस्तर में खटमल हो जाते हैं तो इनके कारण सोना तक मुश्किल हो जाता है. रातभर खटमल काटते रहते हैं और नींद नहीं आती है. आपके बिस्तर में खटमल हो गए हैं तो इन तरीकों से खटमलों से छुटकारा पा सकते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 12, 2025, 11:54 AM IST

बिस्तर में छिपे खटमलों ने मुश्किल कर दिया है सोना? अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे

Khatmal Bhagane Ke Upay

TRENDING NOW

Khatmal Bhagane ke Gharelu Upay: पलंग, चारपाई, कुर्सी-टेबल, गद्दे और घर में हर तरफ खटमल नजर आते हैं तो आप इन्हें आसान तरीकों से दूर कर सकते हैं. बिस्तर में खटमल हो जाते हैं तो चैन से सोना मुश्किल हो जाता है. आप चैन की नींद के लिए इन तरीकों से खटमलों को भगा सकते हैं. घर में नमी, सीलन, गंदगी के कारण खटमल हो जाते हैं. आप खटमलों को दूर करने के लिए यहां बताए इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.

खटमल से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुस्खे (Home Remedies for Bed Bugs)

बेकिंग सोडा

घर में जहां भी खटमल नजर आते हैं वहां पर बेकिंग सोडा छिड़कें. आप बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर इसका स्प्रे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे खटमल खत्म हो जाएंगे.

नीम की पत्तियां

घर में नीम की पत्तियों को खटमल वाली जगह पर रखें. इससे खटमल दूर भागते हैं. नीम की पत्तियों को बिस्तर पर और गद्दों के बीच में रख सकते हैं. इससे खटमल के साथ ही अन्य कीड़े भी भाग जाते हैं.

हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां

मिट्टी का तेल

मिट्टी का तेल खटमलों को भगाने में असरदार साबित होता है. इसकी महक से खटमलों को भगा सकते हैं. आप इसे स्प्रे बोतल में भरकर खटमल वाली जगह पर स्प्रे कर दें.

कपूर का इस्तेमाल

कपूर की महक से खटमल दूर भागते हैं. आप खटमलों को भगाने के लिए कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं. कपूर के टिकियां या पाउडर को बिस्तर पर और गद्दों के बीच रखें. इससे खटमल दूर भागेंगे.

इस बात का रखें ध्यान

आप जब खटमलों को भगाने के लिए यह उपाय करें तो उसके बाद कपड़ों और गद्दों को धूप जरूर दिखाएं. ऐसा करने से खटमलों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं. संभव हो तो कपड़ों को अच्छे से गर्म पानी में धो लें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar News: केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने किया नई पार्टी का ऐलान, किसके लिए चुनौती बनेगी 'ASA' पार्टी
Bihar News: केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने किया नई पार्टी का ऐलान, किसके लिए चुनौती बनेगी 'ASA' पार्टी
WHO की चेतावनी, इस खतरनाक बीमारी का गढ़ बना भारत! हर साल लाखों लोगों की होती है मौत
WHO की चेतावनी, इस खतरनाक बीमारी का गढ़ बना भारत! हर साल लाखों लोगों की होती है मौत
Viral Video: बाइक के पेट्रोल टैंक में डाला सुतली बम, फिर आगे जो हुआ वो चौंका देगा
Viral Video: बाइक के पेट्रोल टैंक में डाला सुतली बम, फिर आगे जो हुआ वो चौंका देगा
बेहद क्यूट और यूनिक है Varun Dhawan की बेटी का नाम, 5 महीने बाद कर दिया रिवील
बेहद क्यूट और यूनिक है Varun Dhawan की बेटी का नाम, 5 महीने बाद कर दिया रिवील
जरा सी लापरवाही से बिगड़ सकता है दिवाली का त्योहार, सुरक्षित रहने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
जरा सी लापरवाही से बिगड़ सकता है दिवाली का त्योहार, सुरक्षित रहने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस
इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स
इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स
Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे
किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे
कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम
कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम
हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां
हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE