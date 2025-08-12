RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस
इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स
DNA Explainer: क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून
Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे
कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA
KBC Season 17 में डबल अमिताभ की एंट्री GEN X और GEN Z के टकराव से शुरू हुआ शो, जानें क्या है नया ट्विस्ट?
बिस्तर में छिपे खटमलों ने मुश्किल कर दिया है सोना? अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे
कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम
हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां
लाइफस्टाइल
How to Get Rid of Bed Bugs: चारपाई और बिस्तर में खटमल हो जाते हैं तो इनके कारण सोना तक मुश्किल हो जाता है. रातभर खटमल काटते रहते हैं और नींद नहीं आती है. आपके बिस्तर में खटमल हो गए हैं तो इन तरीकों से खटमलों से छुटकारा पा सकते हैं.
Khatmal Bhagane ke Gharelu Upay: पलंग, चारपाई, कुर्सी-टेबल, गद्दे और घर में हर तरफ खटमल नजर आते हैं तो आप इन्हें आसान तरीकों से दूर कर सकते हैं. बिस्तर में खटमल हो जाते हैं तो चैन से सोना मुश्किल हो जाता है. आप चैन की नींद के लिए इन तरीकों से खटमलों को भगा सकते हैं. घर में नमी, सीलन, गंदगी के कारण खटमल हो जाते हैं. आप खटमलों को दूर करने के लिए यहां बताए इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.
घर में जहां भी खटमल नजर आते हैं वहां पर बेकिंग सोडा छिड़कें. आप बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर इसका स्प्रे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे खटमल खत्म हो जाएंगे.
घर में नीम की पत्तियों को खटमल वाली जगह पर रखें. इससे खटमल दूर भागते हैं. नीम की पत्तियों को बिस्तर पर और गद्दों के बीच में रख सकते हैं. इससे खटमल के साथ ही अन्य कीड़े भी भाग जाते हैं.
हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां
मिट्टी का तेल खटमलों को भगाने में असरदार साबित होता है. इसकी महक से खटमलों को भगा सकते हैं. आप इसे स्प्रे बोतल में भरकर खटमल वाली जगह पर स्प्रे कर दें.
कपूर की महक से खटमल दूर भागते हैं. आप खटमलों को भगाने के लिए कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं. कपूर के टिकियां या पाउडर को बिस्तर पर और गद्दों के बीच रखें. इससे खटमल दूर भागेंगे.
आप जब खटमलों को भगाने के लिए यह उपाय करें तो उसके बाद कपड़ों और गद्दों को धूप जरूर दिखाएं. ऐसा करने से खटमलों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं. संभव हो तो कपड़ों को अच्छे से गर्म पानी में धो लें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.