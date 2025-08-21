Hair Growth: गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खा, लंबे और घने होंगे बाल

Ganjapan Ka Gharelu Upay: बालों के झड़ने की समस्या इन दिनों आम हो गई है. खासकर पुरुषों के बाल झड़ने के कारण वह गंजे हो जाते हैं. आपको गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए इन टिप्स को अपनाना चाहिए.

Hair Growth Remedies: बदलता खानपान, स्ट्रेस, प्रदूषण और केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक होता है. यह सभी चीजें आपकी सेहत के साथ ही बालों को भी नुकसान पहुंचाती हैं. इन कारणों से बाल झड़ने लगते हैं जिसके कारण गंजेपन का शिकार हो सकते हैं. आप बालों का झड़ना रोकने और गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए इन नुस्खों को अपना सकते हैं. चलिए आपको इन घरेलू उपायों के बारे में बताते हैं.

गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए उपाय

प्याज का रस

बालों के लिए प्याज के रस का इस्तेमाल करना अच्छा होता है. इस रस को आप बालों की जड़ों में लगा सकते हैं. यह जड़ों को पोषण देता है और झड़ने को कम करता है. इसे लगाने से नए बाल भी उगते हैं. आप प्याज को पीसकर इसका रस निकाल लें और इसे बालों की जड़ों पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें.

आंखों के लिए फायदेमंद है आई पाम‍िंग? जानें क्या है Eye Care की ये नई तकनीक

एलोवेरा

बालों को पोषण देने के लिए एलोवेरा जेल अच्छा होता है. आप इससे स्कैल्प को नमी को बनाए रख सकते हैं साथ ही रूसी को कम कर सकते हैं. यह बालों को पोषण देकर बढ़ाता है और गंजेपन को कम करता है. आप एलोवेरा जेल लेकर बालों की और स्कैल्प की मालिश करें.

मेथी

बालों के लिए मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन से भरपूर होता है. बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए आप मेथी दानों का इस्तेमाल करें. मेथी के दानों को रातभर के लिए भिगोकर रखें और सुबह इसका पेस्ट बनाकर बालों की जड़ों में लगाएं. आधा घंटा बाद बालों को धो लें.