Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर करें ये खास उपाय, पितृ दोष होगा दूर, शनि दोष से भी मिलेगा छुटकारा

दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

Hair Growth: गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खा, लंबे और घने होंगे बाल

कौन हैं डॉ. पोषण महापात्रा जिन्होंने NEET PG 2025 में किया टॉप? जानें 800 में से मिले कितने मार्क्स

Numerology: मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी

स्कूल में मर्डर के बाद आरोपी छात्र ने दोस्त से कहा, छोड़ न, जो हो गया वो हो गया; पढ़ें पूरी बातचीत

आंखों के लिए फायदेमंद है आई पाम‍िंग? जानें क्या है Eye Care की ये नई तकनीक

जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए

Rekha Gupta Attack: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को मिली Z सिक्योरिटी, जानें अब कितने जवान सुरक्षा में होंगे तैनात

एटॉमिक बम से जुड़े इस सवाल का जवाब देकर करोड़पति बने आदित्य कुमार, क्या आपको पता है जवाब?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर करें ये खास उपाय, पितृ दोष होगा दूर, शनि दोष से भी मिलेगा छुटकारा

शनि अमावस्या पर करें ये खास उपाय, पितृ दोष होगा दूर, शनि दोष से भी मिलेगा छुटकारा

Hair Growth: गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खा, लंबे और घने होंगे बाल

गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खा, लंबे और घने होंगे बाल

कौन हैं डॉ. पोषण महापात्रा जिन्होंने NEET PG 2025 में किया टॉप? जानें 800 में से मिले कितने मार्क्स

कौन हैं डॉ. पोषण महापात्रा जिन्होंने NEET PG 2025 में किया टॉप? जानें 800 में से मिले कितने मार्क्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

Numerology: मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी

मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी

जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए

जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Hair Growth: गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खा, लंबे और घने होंगे बाल

Ganjapan Ka Gharelu Upay: बालों के झड़ने की समस्या इन दिनों आम हो गई है. खासकर पुरुषों के बाल झड़ने के कारण वह गंजे हो जाते हैं. आपको गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए इन टिप्स को अपनाना चाहिए.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 21, 2025, 01:16 PM IST

Hair Growth: गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खा, लंबे और घने होंगे बाल

Hair Growth Tips

TRENDING NOW

Hair Growth Remedies: बदलता खानपान, स्ट्रेस, प्रदूषण और केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक होता है. यह सभी चीजें आपकी सेहत के साथ ही बालों को भी नुकसान पहुंचाती हैं. इन कारणों से बाल झड़ने लगते हैं जिसके कारण गंजेपन का शिकार हो सकते हैं. आप बालों का झड़ना रोकने और गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए इन नुस्खों को अपना सकते हैं. चलिए आपको इन घरेलू उपायों के बारे में बताते हैं.

गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए उपाय

प्याज का रस

बालों के लिए प्याज के रस का इस्तेमाल करना अच्छा होता है. इस रस को आप बालों की जड़ों में लगा सकते हैं. यह जड़ों को पोषण देता है और झड़ने को कम करता है. इसे लगाने से नए बाल भी उगते हैं. आप प्याज को पीसकर इसका रस निकाल लें और इसे बालों की जड़ों पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें.

आंखों के लिए फायदेमंद है आई पाम‍िंग? जानें क्या है Eye Care की ये नई तकनीक

एलोवेरा

बालों को पोषण देने के लिए एलोवेरा जेल अच्छा होता है. आप इससे स्कैल्प को नमी को बनाए रख सकते हैं साथ ही रूसी को कम कर सकते हैं. यह बालों को पोषण देकर बढ़ाता है और गंजेपन को कम करता है. आप एलोवेरा जेल लेकर बालों की और स्कैल्प की मालिश करें.

मेथी

बालों के लिए मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन से भरपूर होता है. बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए आप मेथी दानों का इस्तेमाल करें. मेथी के दानों को रातभर के लिए भिगोकर रखें और सुबह इसका पेस्ट बनाकर बालों की जड़ों में लगाएं. आधा घंटा बाद बालों को धो लें.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
कौन है वो IAS अधिकारी, जिसकी सैलरी सिर्फ 1 रुपये, समझें कैसे चलता है खाना-खर्चा
कौन है वो IAS अधिकारी, जिसकी सैलरी सिर्फ 1 रुपये, समझें कैसे चलता है खाना-खर्चा
UP: गोरखपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार
गोरखपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार
Dangerous Medicines List: पैरासिटामोल नाम से यूज होने वाली 49 दवाएं खतरनाक, देखिए इन मेडिसिन की पूरी लिस्ट
पैरासिटामोल नाम से यूज होने वाली 49 दवाएं खतरनाक, देखिए इन मेडिसिन की पूरी लिस्ट
Bigg Boss 18: कौन है एलिस कौशिक का बॉयफ्रेंड? सलमान खान ने खोली थी जिसकी पोल
Bigg Boss 18: कौन है एलिस कौशिक का बॉयफ्रेंड? सलमान खान ने खोली थी जिसकी पोल
'आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए...' फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर भड़के शरद पवार, J&K बीजेपी
'आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए...' फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर भड़के शरद पवार, J&amp;K बीजेपी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत
Numerology: मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी
मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी
जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए
जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए
Yoga for Health: योगा से करें दिन की शुरुआत, इन योगासनों को करने से चंगी रहेगी सेहत
योगा से करें दिन की शुरुआत, इन योगासनों को करने से चंगी रहेगी सेहत
इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस
इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE