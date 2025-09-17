Cholesterol Remedy: मीठा पीला फल खाने से नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल पिघल जाएगा, शरीर के कोने-कोने से गलने लगेगा फैट

एक मीठा और हेल्दी फल ऐसा है जिसे अगर आप रोज सही समय पर खाना शुरू कर दें तो आपके नसों में जमे कोलेस्ट्रॉल का पिघलना शुरू हो जाएगा.

गलत जीवनशैली का असर स्वास्थ्य पर तुरंत दिखाई देता है. खानपान में बदलाव, काम का बढ़ता तनाव, शारीरिक गतिविधियों में कमी, पोषक तत्वों की कमी, गलत समय पर भोजन करना आदि से स्वास्थ्य प्रभावित होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम हो जाती है. इसलिए स्वस्थ और फिट रहने के लिए शरीर का ध्यान रखना चाहिए. अक्सर मसालेदार, तीखा और तैलीय खाद्य पदार्थों के सेवन से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है. शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिकाओं में जमा होने के बाद रक्त प्रवाह में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं. इसके कारण कई बार शरीर में अचानक सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या रक्तचाप बढ़ने जैसे कई लक्षण दिखाई देते हैं. शरीर में हो रहे बदलावों पर उचित ध्यान देना जरूरी है. खानपान में लगातार बदलाव के कारण कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं.

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद हृदय के कामकाज में कई रुकावटें आने लगती हैं. इसलिए शरीर का उचित ध्यान रखना ज़रूरी है. रक्त वाहिकाओं में जमा ख़राब कोलेस्ट्रॉल हृदय के लिए बेहद ख़तरनाक होता है. क्योंकि यह किसी भी दिल के दौरे या स्ट्रोक का कारण बन सकता है. इसलिए शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखना ज़रूरी है. कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए नियमित रूप से एक या दो केले खाएं. केला खाने से शरीर में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं. जानिए शरीर के लिए केला खाने के फ़ायदे.

सही समय पर केला खाने के फायदे

लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए सुबह 11 बजे केले ज़रूर खाएं. क्योंकि इस समय शरीर की ऊर्जा कुछ कम हो जाती है और मीठा, मसालेदार खाने की इच्छा होती है. इसलिए सुबह 11 बजे केला खाने से ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है और स्वास्थ्य बेहतर बनाने में मदद मिलती है. केला खाने से शरीर की ऊर्जा लंबे समय तक स्थिर रहती है और अनावश्यक खाद्य पदार्थ खाने की इच्छा कम होती है.

रक्तचाप नियंत्रण में रहता है

शरीर में उच्च और निम्न रक्तचाप स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं. इससे शरीर के किसी भी अंग को नुकसान पहुँच सकता है. इसलिए, उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को अपने आहार में नियमित रूप से केले का सेवन करना चाहिए. केले में मौजूद पोटेशियम रक्त वाहिकाओं को आराम पहुँचाता है और रक्तचाप को प्राकृतिक रूप से कम करता है. हार्ट अटैक और स्ट्रोक से छुटकारा पाने के लिए नियमित रूप से 1 या 2 केले खाएँ.



कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहता है

शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है. यह हृदय की रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देता है और रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है. हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं से राहत पाने के लिए केला खाने की सलाह दी जाती है. बिस्कुट, केक या चॉकलेट जैसी चीज़ें खाने की बजाय केला खाएं.



कोलेस्ट्रॉल क्या है?

शरीर की कोशिका झिल्लियों के निर्माण और हार्मोन निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है. कोलेस्ट्रॉल यकृत में बनता है और कुछ खाद्य पदार्थों से भी प्राप्त होता है.

कोलेस्ट्रॉल के प्रकार

रक्त में एलडीएल का उच्च स्तर धमनियों में प्लाक जमा करके हृदय संबंधी समस्याओं को बढ़ाता है. एचडीएल का उच्च स्तर हृदय रोग के जोखिम को कम करता है.

कोलेस्ट्रॉल को कैसे नियंत्रित करें?

खूब सारे फल और सब्जियां खाएं. अपने आहार में साबुत अनाज, फलियाँ और रेशे युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें. अस्वास्थ्यकर वसा, नमक और चीनी का सेवन कम करें. ऐसे खाद्य पदार्थ खाएँ जिनमें पादप स्टैनॉल और स्टेरोल होते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

