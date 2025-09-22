शरीर में बढ़ा हुआ शुगर चुंबक की तरह खींच लेगा ये अनाज, Diabetes से जूझ रहे मरीज ऐसे करें डाइट में शामिल

Oats in Diabetes: आज हम आपको ऐसे ही एक अनाज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शुगर के मरीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इस खास अनाज के बारे में साथ ही जानेंगे इसके सेवन का सही तरीका...

Oats in Diabetes: देश-दुनिया में डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, भारत उन देशों में से एक है जहां मधुमेह के मरीजों की संख्या सबसे अधिक है. इस बीमारी में शरीर में रक्त शर्करा का स्तर बहुत अधिक हो जाता है. ऐसे में शुगर पर काबू रखने के लिए डाइट और जीवनशैली का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है. इसके लिए डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल किया जा सकता है, जो ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मददगार मानी जाती हैं.

आज हम आपको ऐसे ही एक अनाज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शुगर के मरीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इस खास अनाज के बारे में साथ ही जानेंगे इसके सेवन का सही तरीका...

ओट्स का सेवन

कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट में ओट्स जरूर शामिल करना चाहिए. इनमें मौजूद बीटा-ग्लूकन फाइबर और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में मदद करते हैं. इससे पेट भरा महसूस होता है, जिससे वजन प्रबंधन में मदद मिलती है.

कैलोरीज की मात्रा

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें कैलोरीज की मात्रा काफी कम होती है और ओट्स न्यूट्रिएंट्स और फाइबर से भरपूर होता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद माना जाता है. इतना ही नहीं ओट्स पाचन के बाद ग्लूकोज को आराम से रिलीज करता है, ऐसे में खून में एक दम से शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है.

कैसे करें ओट्स का सेवन

ओट्स का ज्यादा फायदा पाने के लिए इंस्टेंट ओट्स की बजाय स्टील-कट ओट्स जैसे कम प्रोसेस्ड ओट्स को डाइट में शामिल करें, इस स्थिति में मात्रा नियंत्रित रखें और चीनी या उच्च-ग्लाइसेमिक टॉपिंग डालने से बचें.

ओट्स एक नहीं बल्कि कई तरीकों से बनाकर खा सकते हैं. इसके लिए डाइट में ओट्स को ओट्स की रोटी, ओट्स चिला, ओट्स उपमा या ओट्स खिचड़ी के रूप में शामिल कर सकते हैं. इसके अलावा ओट्स को दूध में डालकर भी खा सकते है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

