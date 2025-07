बाहर हो रही बारिश तो कैसे सुखाएं गीले कपड़े? जानें कपड़ों को सुखाने के लिए अमेजिंग ट्रिक्स

Hacks To Dry Clothes in Monsoon: बारिश के मौसम में कपड़ों को सुखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. बार-बार बारिश के कारण पूरे वातावरण में नमी रहती है. ऐसे में आप कपड़े सुखाने के लिए इन टिप्स को अपना सकते हैं.

Clothes Drying Hacks: बारिश के मौसम में सही से धूप नहीं निकलती है ऐसे में कपड़े सुखाना मुश्किल हो जाता है. मौसम में नमी के कारण कपड़े सुखाने के लिए लोग वॉशिंग मशीन के ड्रायर (Hacks To Dry Clothes) का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके बाद भी कपड़े में बदबू आने लगती है. आइये आपको बताते हैं कि, बारिश लगातार पड़ती रहती है तो कपड़ों को सूखाने (How To Dry Clothes In Monsoon) के लिए आप क्या कर सकते हैं.

बारिश में कपड़े सुखाने के लिए ट्रिक्स (Hacks To Dry Clothes In Monsoon)

हेयर ड्रायर

अगर आपका कोई कपड़ा गिला पड़ा है लेकिन आप उसे पहनना चाहते हैं तो हेयर ड्रायर की मदद से सुखा सकते हैं. गिले कपड़े को हेयर ड्रायर से सुखाएं इसके बाद कपड़ों का खुली हवा में डालकर सुखाएं.

प्रेस करें

गीले कपड़ों को सुखाने के लिए प्रेस करना अच्छा होता है. प्रेस करने से कपड़ों का गिलापन काफी कम कर सकते हैं. आप कपड़ों को आयरन बोर्ड पर बिछाएं और उनपर प्रेस चलाएं. प्रेस करने के बाद इसे कमरे में सूखने के लिए डाल दें.

तौलियों का इस्तेमाल

किसी भीगे कपड़े को सुखाने के लिए दो तौलियां के बीच में रखें. इसके बाद इसके ऊपर से कुछ रखकर दबा दें. थोड़ी देर में इसकी नमी कम हो जाएगी. इसके बाद इस कमरे में सूखने के लिए डाल दें.

हीटर से सुखाएं

सर्दियों में कमरा गर्म करने के लिए लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं. गर्मियों में इसका कोई काम नहीं होता है लेकिन आप इससे कपड़ो को सुखा सकते हैं. कपड़ों को कमरे में फैला दें इसके बाद कुछ देर के लिए हीटर चला दें.

सही से फैलाएं कपड़े

कपड़ों को सुखाने के लिए कमरे में ऐसे ही न डालें. आपको कपड़ों को हैंगर और किसी पाइप की मदद से अच्छी तरह से टांगना चाहिए.

