FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election Results: ECI की वेबसाइट या ऐप पर कैसे देखें बिहार चुनाव के नतीजे? जानें आसान तरीका

Bihar Election Results: ECI की वेबसाइट या ऐप पर कैसे देखें बिहार चुनाव के नतीजे? जानें आसान तरीका

Al-Falah University: फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की छिन गई सदस्यता, दिल्ली धमाके के बाद AIU ने लिया एक्शन

फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की छिन गई सदस्यता, दिल्ली धमाके के बाद AIU ने लिया एक्शन

Pune Accident: पुणे में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को रौंदा, 8 लोगों की जलकर मौत

Pune Accident: पुणे में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को रौंदा, 8 लोगों की जलकर मौत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
नौकरी पर लात मारकर 3 लाख में शुरू किया ये बिजनेस, आज बना डाली 2.4 करोड़ की कंपनी

नौकरी पर लात मारकर 3 लाख में शुरू किया ये बिजनेस, आज बना डाली 2.4 करोड़ की कंपनी

कितने पढ़े-लिखे हैं वो IPS जिन्होंने किया सफेदपोश आतंक का भंडाफोड़? जानें GV Sundeep Chakravarthy कैसे बने डॉक्टर से पुलिस अधिकारी

कितने पढ़े-लिखे हैं वो IPS जिन्होंने किया सफेदपोश आतंक का भंडाफोड़? जानें GV Sundeep Chakravarthy कैसे बने डॉक्टर से पुलिस अधिकारी

CSK Release and Retain List: आईपीएल 2026 के लिए सीएसके इन प्लेयर्स को कर सकती है रिलीज, यहां देखें रिटेन लिस्ट

CSK Release and Retain List: आईपीएल 2026 के लिए सीएसके इन प्लेयर्स को कर सकती है रिलीज, यहां देखें रिटेन लिस्ट

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Face-Steaming Benefits: सर्दी-जुकाम ही नहीं, इस खास तरीके से लेंगे भाप तो चेहरे की चमक भी बढ़ेगी

How To Do Face-Steaming: भाप लेने की प्रक्रिया को आय़ुर्वेद में 'स्वेदन कर्म' कहा गया है, सिर्फ सर्दी-जुकाम में नहीं, बल्कि शरीर को साफ करने से लेकर चेहरे पर निखार लाने में यह काफी ज्यादा मददगार माना जाता है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 13, 2025, 08:23 PM IST

Face-Steaming Benefits: सर्दी-जुकाम ही नहीं, इस खास तरीके से लेंगे भाप तो चेहरे की चमक भी बढ़ेगी

How To Do Face-Steaming

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Face-Steaming Benefits: प्राचीन काल से ही सर्दी और उससे जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए भाप जैसी आयुर्वेदिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है. आपको बता दें कि भाप सिर्फ सर्दी-जुकाम में नहीं, बल्कि शरीर को साफ करने से लेकर चेहरे पर निखार लाने में भी सहायक है? आयुर्वेद में भाप लेने की प्रक्रिया को 'स्वेदन कर्म' कहा गया है. इसका प्रयोग शरीर में जमा 'आम' यानी टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए होता आया है. इससे शरीर की शुद्धि होती है और शरीर गर्म भी रहता है. 

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक भाप लेने से वात और कफ दोनों रोग संतुलित रहते हैं और संक्रमण से छुटकारा मिलता है, लेकिन भाप का प्रयोग चेहरे पर निखार, शरीर की अकड़न, सिर दर्द की परेशानी और मानसिक तनाव को कम करने में भी किया जाता है. 

चेहरे की रंगत निखारे

सबसे पहले जानते हैं कि भाप लेने से त्वचा कैसे निखर सकती है और इसके लिए किस विधि से भाप लेनी चाहिए. भाप लेने से त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनके अंदर जमा गंदगी बाहर निकल जाती है और चेहरे की रंगत निखर जाती है. इसके लिए पानी में गुलाब जल और ग्लिसरीन डालकर भाप लेना अच्छा होता है. ग्लिसरीन चेहरे की नमी बनाए रखती है.

यह भी पढ़ें: Snoring Prevention Tips: इस 7 Day Plan से दूर हो जाएगी खर्राटों की समस्या, फॉलो करके देखें ये तरीका

तनाव होगा दूर

अगर सिर में भारीपन लग रहा है और तनाव महसूस हो रहा है, तो इसके लिए भी भाप कारगर उपाय है. पानी में चंदन के तेल और लैवेंडर के तेल की कुछ बूंदें डालें और गहरी सांस अंदर की तरफ खींचे. इससे तनाव कम होगा और दर्द में भी राहत मिलेगी. लैवेंडर का तेल अच्छी नींद लाने में भी सहायक होता है. 

इन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा 

गले की खराश और भयंकर खांसी होने की स्थिति में भी भाप का सहारा लेना चाहिए. इसके लिए पानी में मुलेठी और हल्दी डालकर भाप लेनी चाहिए. ये गले के संक्रमण को कम करता है और खांसी में आराम देता है. सर्दी-जुकाम होने पर और शरीर में अकड़न होने पर भाप लेने से राहत पाई जा सकती है. 

भाप लेने के लिए पानी में तुलसी की कुछ पत्तियां, लौंग और अजवाइन डालकर अच्छे से उबाल लें और फिर भाप लें. इससे छाती में जमने वाला बलगम आसानी से बाहर आ जाएगा. इनपुट --आईएएनएस

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के महत्व पर बनी है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar Election Results: ECI की वेबसाइट या ऐप पर कैसे देखें बिहार चुनाव के नतीजे? जानें आसान तरीका
Bihar Election Results: ECI की वेबसाइट या ऐप पर कैसे देखें बिहार चुनाव के नतीजे? जानें आसान तरीका
Al-Falah University: फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की छिन गई सदस्यता, दिल्ली धमाके के बाद AIU ने लिया एक्शन
फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की छिन गई सदस्यता, दिल्ली धमाके के बाद AIU ने लिया एक्शन
Pune Accident: पुणे में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को रौंदा, 8 लोगों की जलकर मौत
Pune Accident: पुणे में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को रौंदा, 8 लोगों की जलकर मौत
Face-Steaming Benefits: सर्दी-जुकाम ही नहीं, इस खास तरीके से लेंगे भाप तो चेहरे की चमक भी बढ़ेगी
Face-Steaming Benefits: सर्दी-जुकाम ही नहीं, इस खास तरीके से लेंगे भाप तो चेहरे की चमक भी बढ़ेगी
बिहार: काउंटिंग से पहले RJD नेता सुनील सिंह के खिलाफ FIR, नेपाल-बांग्लादेश बनाने की दी थी चेतावनी
बिहार: काउंटिंग से पहले RJD नेता सुनील सिंह के खिलाफ FIR, नेपाल-बांग्लादेश बनाने की दी थी चेतावनी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नौकरी पर लात मारकर 3 लाख में शुरू किया ये बिजनेस, आज बना डाली 2.4 करोड़ की कंपनी
नौकरी पर लात मारकर 3 लाख में शुरू किया ये बिजनेस, आज बना डाली 2.4 करोड़ की कंपनी
कितने पढ़े-लिखे हैं वो IPS जिन्होंने किया सफेदपोश आतंक का भंडाफोड़? जानें GV Sundeep Chakravarthy कैसे बने डॉक्टर से पुलिस अधिकारी
कितने पढ़े-लिखे हैं वो IPS जिन्होंने किया सफेदपोश आतंक का भंडाफोड़? जानें GV Sundeep Chakravarthy कैसे बने डॉक्टर से पुलिस अधिकारी
CSK Release and Retain List: आईपीएल 2026 के लिए सीएसके इन प्लेयर्स को कर सकती है रिलीज, यहां देखें रिटेन लिस्ट
CSK Release and Retain List: आईपीएल 2026 के लिए सीएसके इन प्लेयर्स को कर सकती है रिलीज, यहां देखें रिटेन लिस्ट
7,299 में हूबहू iPhone 17 Pro जैसा फोन! जानिए इस सस्ते स्मार्टफोन के शानदार फीचर्स
7,299 में हूबहू iPhone 17 Pro जैसा फोन! जानिए इस सस्ते स्मार्टफोन के शानदार फीचर्स
RCB Retain and Release Players: आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी इन खिलाड़ियों को निकाल सकती है बाहर, देखें रिटेन-रिलीज लिस्ट
RCB Retain and Release Players: आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी इन खिलाड़ियों को निकाल सकती है बाहर, देखें रिटेन-रिलीज लिस्ट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE