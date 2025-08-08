Myopia In Children: बच्चों को अपना शिकार बना रही आंखों से जुड़ी ये खतरनाक बीमारी, जानें कैसे करें बचाव

Myopia In Children: आप अपने बच्चे कोमायोपिया से बचाए रखना चाहते हैं, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस बीमारी का कारण क्या है. साथ ही जानेंगे इससे बचाव के उपाय, ताकि आप अपने बच्चे को आंखों की इस खतरनाक बीमारी से दूर रख सकें...

Why Is Myopia Increasing In Children- मायोपिया (निकट दृष्टि दोष) आंखों से जुड़ी एक खतरनाक बीमारी है, जो आजकल बच्चों में तेजी से बढ़ रही है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस कंडीशन में बच्चा नजदीक की चीजें तो साफ देख सकता है, लेकिन दूर की चीजें धुंधली नजर आती हैं. ऐसे में बच्चों की आंखों की सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है.

आप अपने बच्चे को इस बीमारी से बचाए रखना चाहते हैं, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस बीमारी का कारण क्या है. साथ ही जानेंगे इससे बचाव के उपाय, ताकि आप अपने बच्चे को आंखों की इस खतरनाक बीमारी से दूर रख सकें...

क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह

ज्यादा स्क्रीन देखना है

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक आजकल बच्चे मोबाइल, टैबलेट, टीवी और लैपटॉप पर ज्यादा समय बिताते हैं, ऐसे में लगातार स्क्रीन पर देखने से आंखों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और इससे आंखों की मांसपेशियां थक जाती हैं, ऐसे में धीरे-धीरे मायोपिया की संभावना बढ़ जाती है.

प्राकृतिक रोशनी में कम समय बिताना

इसके अलावा बच्चों का प्राकृतिक रोशनी में कम समय बिताना भी मायोपिया को बढ़ावा देता है, एक स्टडी के मुताबिक, जो बच्चे प्रतिदिन कम से कम 1-2 घंटे बाहर प्राकृतिक रोशनी में खेलते हैं, उनमें मायोपिया का खतरा बहुत ही कम होता है.

मायोपिया से बचाव

बच्चों में मायोपिया की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावी उपाय अपना सकते हैं, इसके लिए 20-20-20 रूल अपनाया जा सकता है. इस स्थिति में बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित करें और हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना (20-20-20 रूल) सिखाएं. इसके अलावा बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि आंखें प्राकृतिक रूप से व्यायाम कर सकें. इसके अलावा पढ़ते समय उचित दूरी बनाए रखें और बच्चों को अच्छी रोशनी में पढ़ाई कराएं.

समय पर आंखों की जांच

इस समस्या को दूर रखने के लिए नियमित रूप से आंखों की जांच करवाना भी बेहद जरूरी है, खासतौर से अगर बच्चा बार-बार आंखें मले, आंखें छोटी करे या फिर सिर झुकाकर पढ़े. इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें. बता दें कि मायोपिया को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, इस स्थिति में सही देखभाल और समय पर इलाज से इसे बढ़ने से रोका जा सकता है.

डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें

