महंगे क्लीनर छोड़िए! मात्र 10 रुपये में साफ करें गैस के काले चिपचिपे बर्नर, जिद्दी दागों का होगा सफाया

लाइफस्टाइल
Gas Burner Cleaning Tips: गैस बर्नर के काले और चिपचिपे दागों को चुटकियों में साफ करने के लिए आप घर पर ही एक घोल तैयार कर सकते हैं. इससे आपको महंगे क्लीनर पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे. आप मात्र 10 रुपये में ही चिपचिपे तेल के दाग वाले बर्नर की सफाई कर सकते हैं.
रसोई घर खाना पकाने के दौरान अक्सर तेल, मसालों और खाने के अंश बर्नर पर लग जाते हैं. फिर यही लगातार गिरने पर वे चिपचिपे और काले हो जाते हैं. ये जिद्दी दाग आसानी से नहीं निकलते और बर्नर की चमक को खत्म कर देते हैं. इतना ही नहीं गंदगी ज्यादा भर जाने से बर्नर ठीक से काम करना भी बंद कर देते हैं. ऐसे में, गैस बर्नर की समय-समय पर सफाई करना बेहद जरूरी है. कई लोग इन दागों को हटाने के लिए बाजार में मिलने वाले महंगे और केमिकल-युक्त क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ लोग इस तरह की साफ-सफाई के लिए घरेलू नुस्खे अपनाने पर भी यकीन रखते हैं. अगर आप भी इस बार घरेलू नुस्खे अपना तो रहे हैं, पर इसमें फेल गए हैं,तो चलिए हम आपको एक सबसे आसान और जल्दी काम करने वाला हैक बताते हैं. आप सिर्फ 10 रुपये के खर्च में एक ऐसा शक्तिशाली घोल बना सकते हैं जो आपके गैस बर्नर को बिल्कुल नया जैसा चमका देगा.
आप मात्र 10 रुपये में एक ऐसा जादुई घोल बना सकते हैं, जो आपके गैस बर्नर को बिल्कुल नया जैसा चमका देगा. इसके लिए नीचे कुछ जरूरी सामग्री दी गई है, जिसका इस्तेमाल करके आप घोल बना सकते हैं.
यह भी पढ़ें- Laundry Hacks: कॉलर के जिद्दी दागों को साफ करने में मदद करेंगे ये तरीके, आजमाकर देखें
इस घोल में मौजूद बेकिंग सोडा एक माइल्ड अल्कलाइन पदार्थ है, जो ग्रीस और गंदगी को ढीला करने का काम करता है. वहीं, ईनो, गरम पानी और नींबू एक साथ मिलकर एक काफी असरदार रहेगा. यह प्रतिक्रिया बर्नर पर जमी हुई जिद्दी चिकनाई और जले हुए अवशेषों को तोड़ने में मदद करती है, जिससे वे आसानी से निकल जाते हैं.
