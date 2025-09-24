महंगे क्लीनर छोड़िए! मात्र 10 रुपये में साफ करें गैस के काले चिपचिपे बर्नर, जिद्दी दागों का होगा सफाया

Gas Burner Cleaning Tips: गैस बर्नर के काले और चिपचिपे दागों को चुटकियों में साफ करने के लिए आप घर पर ही एक घोल तैयार कर सकते हैं. इससे आपको महंगे क्लीनर पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे. आप मात्र 10 रुपये में ही चिपचिपे तेल के दाग वाले बर्नर की सफाई कर सकते हैं.

रसोई घर खाना पकाने के दौरान अक्सर तेल, मसालों और खाने के अंश बर्नर पर लग जाते हैं. फिर यही लगातार गिरने पर वे चिपचिपे और काले हो जाते हैं. ये जिद्दी दाग आसानी से नहीं निकलते और बर्नर की चमक को खत्म कर देते हैं. इतना ही नहीं गंदगी ज्यादा भर जाने से बर्नर ठीक से काम करना भी बंद कर देते हैं. ऐसे में, गैस बर्नर की समय-समय पर सफाई करना बेहद जरूरी है. कई लोग इन दागों को हटाने के लिए बाजार में मिलने वाले महंगे और केमिकल-युक्त क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ लोग इस तरह की साफ-सफाई के लिए घरेलू नुस्खे अपनाने पर भी यकीन रखते हैं. अगर आप भी इस बार घरेलू नुस्खे अपना तो रहे हैं, पर इसमें फेल गए हैं,तो चलिए हम आपको एक सबसे आसान और जल्दी काम करने वाला हैक बताते हैं. आप सिर्फ 10 रुपये के खर्च में एक ऐसा शक्तिशाली घोल बना सकते हैं जो आपके गैस बर्नर को बिल्कुल नया जैसा चमका देगा.

गैस के काले चिपचिपे बर्नर 10 रुपये में कैसे साफ करें?

आप मात्र 10 रुपये में एक ऐसा जादुई घोल बना सकते हैं, जो आपके गैस बर्नर को बिल्कुल नया जैसा चमका देगा. इसके लिए नीचे कुछ जरूरी सामग्री दी गई है, जिसका इस्तेमाल करके आप घोल बना सकते हैं.

ENO (ईनो): एक पैकेट

Baking Soda (बेकिंग सोडा): एक छोटा चम्मच

गरम पानी: एक कटोरी

नींबू का रस: एक चम्मच

गैस बर्नर साफ करने के लिए ऐसे बनाएं चमत्कारिक घोल

सबसे पहले, गैस बर्नर को स्टोव से हटा लें और उन्हें एक खाली बर्तन में रखें.

अब इस बर्तन में बेकिंग सोडा और ईनो डालें.

इसके बाद, इसमें नींबू का रस निचोड़ें. आप देखेंगे कि एक झागदार मिश्रण बनना शुरू हो गया है.

अब इस मिश्रण में धीरे-धीरे गरम पानी डालें और बर्नर को 15 से 20 मिनट के लिए इसी घोल में डुबोकर छोड़ दें.

यह भी पढ़ें- Laundry Hacks: कॉलर के जिद्दी दागों को साफ करने में मदद करेंगे ये तरीके, आजमाकर देखें

जादुई घोल काम कैसे करता है?

इस घोल में मौजूद बेकिंग सोडा एक माइल्ड अल्कलाइन पदार्थ है, जो ग्रीस और गंदगी को ढीला करने का काम करता है. वहीं, ईनो, गरम पानी और नींबू एक साथ मिलकर एक काफी असरदार रहेगा. यह प्रतिक्रिया बर्नर पर जमी हुई जिद्दी चिकनाई और जले हुए अवशेषों को तोड़ने में मदद करती है, जिससे वे आसानी से निकल जाते हैं.

गैस बर्नर कैसे साफ करें?

बर्नर को घोल में 20 मिनट के लिए डाल दें.

इसके बाद, बाहर निकालते ही आप देखेंगे कि ज्यादातर गंदगी साफ हो चुकी है.

अब एक पुराना टूथब्रश या स्क्रब पैड लेकर बर्नर को हल्के हाथों से रगड़ें.

रगड़ने के बाद, बर्नर को साफ पानी से धो लें और कपड़े से पोंछकर सुखा लें.

आपका गैस बर्नर अब बिल्कुल नया जैसा चमकदार और साफ हो जाएगा.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.