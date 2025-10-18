Adulteration in Diwali Sweets: बाज़ार में मिलने वाली मिठाई शुद्ध है या मिलावटी, ऐसे करें पता

Diwali Sweets Adulteration: दिवाली के दिनों में मिठाइयों की मांग और तेज़ हो जाती है. ऐसे में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अक्सर इन खाने की चीज़ों में मिलावट की जाती है. आइए जानें कैसे इस मिलावट का पला लगा सकते हैं...

How To Check Adulteration in Sweets: दिवाली पर घर में सबसे ज्यादा जो दिखती है, वह है मिठाइयां, फ़्रिज़ से लेकर खाने के टेबल तक मिठाइयों के डिब्बे नजर आते हैं. दिवाली के समय मिठाई खरीदते समय यह जरूर चेक कर लेना चाहिए कि मिठाई शुद्ध है या मिलावटी. क्योंकि इन दिनों बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं. इसके पीछे की वजह है कि इन दिनों मिठाइयों की मांग और तेज़ हो जाती है. ऐसे में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अक्सर इन खाने की चीज़ों में मिलावट की जाती है.

इस तरह की मिठाइयां सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं. इसलिए इन्हें खरीदने से पहले सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मिठाई शुद्ध है या मिलावटी इसका पता कैसे करें, आइए जान लेते हैं इसका तरीका...

कैसे पता करें मिठाई शुद्ध है या मिलावटी?

बता दें कि इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कुछ ऐसे आसान तरीके बताए हैं, जिससे आप घर बैठे आसानी से मिलावट का पता लगा सकते हैं. बता दें कि मिठाई या उससे जुड़ी सामग्री खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी और असली-नकली की पहचान करना बेहद जरूरी है. इसके कुछ आसान तरीकों के बारे में आइए जान लेते हैं...

- दूध से बनी मिठाइयों के सैंपल में आयोडीन की 1-2 बूंदें डालें, इस स्थिति में अगर रंग नीला हो जाए तो स्टार्च की मिलावट है.

- खोए की जांच के लिए इसे गर्म पानी में घोलें और अगर झाग बने या गंध अजीब हो तो मिलावट का संकेत है.

- घी की शुद्धता जांचने के लिए इसे गर्म करें और अगर इसमें तेज गंध या ज्यादा धुआं हो तो ये मिलावट हो सकता है.

- सिल्वर फॉइल को रगड़ने पर काला निशान पड़े तो यह एल्युमिनियम है, जो नकली होने का संकेत है

- शहद में पानी मिलाने पर अगर घुल जाए, तो समझें इसमें चीनी की मिलावट है.

- जिन मिठाइयों में ज्यादा चमक होती है उसमें कोडिंग हो सकती है.

- इसके अलावा ध्यान रहे जो मिठाई लंबे समय से खुले में रखी होती हैं, उनमें धूल, मिट्टी और बैक्टीरिया आ जाते हैं.

- अगर मिठाई के ऊपर सफेद परत जम गई हो या उसमें नमी हो तो ये बासी या हो सकता है गलत तरीके से स्टोर की गई है.

इन तरीकों से कर सकते हैं नकली मिठाई की पहचान

मसलकर: अगर रंग हाथों मे चिपके तो मिठाई शुद्ध नहीं है.

अगर रंग हाथों मे चिपके तो मिठाई शुद्ध नहीं है. चखकर: अगर स्वाद ठीक न लगे तो समझें मिठाई नकली है.

अगर स्वाद ठीक न लगे तो समझें मिठाई नकली है. सूंघकर : अगर खुशबू तेज लगे तो सिंथेटिक एसेंस की मिलावट हो सकती है.

: अगर खुशबू तेज लगे तो सिंथेटिक एसेंस की मिलावट हो सकती है. टेक्सचर : मिठाई चिपचिपी हो तो इसमें मैदा स्टार्च की मिलावट हो सकती है.

: मिठाई चिपचिपी हो तो इसमें मैदा स्टार्च की मिलावट हो सकती है. पानी में डालकर: ऐसा करने पर झाग निकले तो समझें डिटर्जेंट मिला है.

ऐसा करने पर झाग निकले तो समझें डिटर्जेंट मिला है. मावा: असली मावा रगड़ने पर घी छोड़ता है, नकली नहीं

असली मावा रगड़ने पर घी छोड़ता है, नकली नहीं केसर मिठाई: अगर पानी में डालने पर रंग छोड़े तो मिठाई नकली है.

अगर पानी में डालने पर रंग छोड़े तो मिठाई नकली है. सिल्वर वर्क: यह जलाने पर गोल हो सकता है.

