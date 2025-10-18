FacebookTwitterYoutubeInstagram
Adulteration in Diwali Sweets: बाज़ार में मिलने वाली मिठाई शुद्ध है या मिलावटी, ऐसे करें पता

AFG vs PAK: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे क्रिकेट मैच; तीन खिलाड़ियों की मौत के बाद लिया फैसला

फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर 30 लाख का पर्सनल लोने लेने पहुंची थी महिला, प्राइवेट बैंक वालों ने इस तरह से पकड़ा

IND vs AUS ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

Numerology: बहुत ज्यादा ओवरथिंकिग करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इस एक आदत से बिगाड़ लेते हैं अपना बनता काम

IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

धनतेरस पर खुला 160 साल पुराना 'बांके बिहार मंदिर' का खजाना, 54 साल से बंद थे विशेष कपाट

IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पर्थ की पिच

Shreyas Iyer: क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस अदाह शर्मा को डेट कर रहे हैं श्रेयस अय्यर? वीडियो ने मचाया तहलका

Dhanteras 2025 पर सोना-चांदी के साथ भूलकर भी न करें इन 3 धातुओं की खरीदारी, वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी

लाइफस्टाइल

Adulteration in Diwali Sweets: बाज़ार में मिलने वाली मिठाई शुद्ध है या मिलावटी, ऐसे करें पता

Diwali Sweets Adulteration: दिवाली के दिनों में मिठाइयों की मांग और तेज़ हो जाती है. ऐसे में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अक्सर इन खाने की चीज़ों में मिलावट की जाती है. आइए जानें कैसे इस मिलावट का पला लगा सकते हैं...  

Abhay Sharma

Updated : Oct 18, 2025, 06:34 PM IST

Adulteration in Diwali Sweets: बाज़ार में मिलने वाली मिठाई शुद्ध है या मिलावटी, ऐसे करें पता

How To Check Adulteration in Sweets

How To Check Adulteration in Sweets: दिवाली पर घर में सबसे ज्यादा जो दिखती है, वह है मिठाइयां, फ़्रिज़ से लेकर खाने के टेबल तक मिठाइयों के डिब्बे नजर आते हैं. दिवाली के समय मिठाई खरीदते समय यह जरूर चेक कर लेना चाहिए कि मिठाई शुद्ध है या मिलावटी. क्योंकि इन दिनों बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं. इसके पीछे की वजह है कि इन दिनों मिठाइयों की मांग और तेज़ हो जाती है. ऐसे में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अक्सर इन खाने की चीज़ों में मिलावट की जाती है.  

इस तरह की मिठाइयां सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं. इसलिए इन्हें खरीदने से पहले सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मिठाई शुद्ध है या मिलावटी इसका पता कैसे करें, आइए जान लेते हैं इसका तरीका... 

कैसे पता करें मिठाई शुद्ध है या मिलावटी?

बता दें कि इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कुछ ऐसे आसान तरीके बताए हैं, जिससे आप घर बैठे आसानी से मिलावट का पता लगा सकते हैं. बता दें कि मिठाई या उससे जुड़ी सामग्री खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी और असली-नकली की पहचान करना बेहद जरूरी है. इसके कुछ आसान तरीकों के बारे में आइए जान लेते हैं... 

- दूध से बनी मिठाइयों के सैंपल में आयोडीन की 1-2 बूंदें डालें, इस स्थिति में अगर रंग नीला हो जाए तो स्टार्च की मिलावट है.
- खोए की जांच के लिए इसे गर्म पानी में घोलें और अगर झाग बने या गंध अजीब हो तो मिलावट का संकेत है. 
- घी की शुद्धता जांचने के लिए इसे गर्म करें और अगर इसमें तेज गंध या ज्यादा धुआं हो तो ये मिलावट हो सकता है.
- सिल्वर फॉइल को रगड़ने पर काला निशान पड़े तो यह एल्युमिनियम है, जो नकली होने का संकेत है
- शहद में पानी मिलाने पर अगर घुल जाए, तो समझें इसमें चीनी की मिलावट है.
- जिन मिठाइयों में ज्यादा चमक होती है उसमें कोडिंग हो सकती है.
- इसके अलावा ध्यान रहे जो मिठाई लंबे समय से खुले में रखी होती हैं, उनमें धूल, मिट्टी और बैक्टीरिया आ जाते हैं.
- अगर मिठाई के ऊपर सफेद परत जम गई हो या उसमें नमी हो तो ये बासी या हो सकता है गलत तरीके से स्टोर की गई है.

यह भी पढ़ें: Diwali 2025: दिवाली से पहले घर से हटा दें ये 6 चीजें, नहीं तो नाराज हो जाएंगी ...

इन तरीकों से कर सकते हैं नकली मिठाई की पहचान

  • मसलकर: अगर रंग हाथों मे चिपके तो मिठाई शुद्ध नहीं है. 
  • चखकर: अगर स्वाद ठीक न लगे तो समझें मिठाई नकली है. 
  • सूंघकर: अगर खुशबू तेज लगे तो सिंथेटिक एसेंस की मिलावट हो सकती है. 
  • टेक्सचर: मिठाई चिपचिपी हो तो इसमें मैदा स्टार्च की मिलावट हो सकती है. 
  • पानी में डालकर: ऐसा करने पर झाग निकले तो समझें डिटर्जेंट मिला है. 
  • मावा: असली मावा रगड़ने पर घी छोड़ता है, नकली नहीं
  • केसर मिठाई: अगर पानी में डालने पर रंग छोड़े तो मिठाई नकली है. 
  • सिल्वर वर्क: यह जलाने पर गोल हो सकता है.

