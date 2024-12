Boost Kids Immune System: सर्दियों में बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. इन्हें बीमार पड़ने से बचने के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए.

Kids Immune System: मौसम में बदलाव बीमारियों का कारण बनता है. बीमारियों का सबसे बड़ा कारण इम्यून सिस्टम का कमजोर होना होता है. बच्चों की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट (Child Immunity) करने के लिए पेरेंट्स को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. अगर आपका बच्चा बार-बार बीमार पड़ता है तो यहां बताए घरेलू नुस्खों से इम्यूनिटी (Immunit Boost Remedies) को मजबूत करते हैं. इम्यूनिटी को बूस्ट कर बीमार पड़ने की संभावना को कम कर सकते हैं. आइये आपको इम्यून सिस्टम मजबूत (Boost Your Child Immunity Naturally) करने के लिए आसान टिप्स (How to Boost Kids Immunity) के बारे में बताते हैं.

बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स

संतुलित आहार

इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जरूरी है कि, संतुलित आहार खाएं. डाइट में फलों, सब्जियों, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को शामिल कर बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं. संतुलित आहार के साथ ही भरपूर खाना खाएं. इसके साथ ही मिल स्किप न करें.

खुद को हाइड्रेट रखें

बच्चे अक्सर खेलकूद में पानी पीना भूल जाते हैं. ऐसे में वह डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं. डिहाइड्रेशन के कारण कमजोरी और चक्कर आने की समस्या हो सकती है. इम्यूनिटी बूस्ट के लिए और बीमार पड़ने से बचने के लिए बच्चों को भरपूर पानी पिलाएं. दिनभर में 7-8 गिलास पानी जरूर पिएं.

फिजिकल एक्टिविटी

शरीर के फिजिकली एक्टिव रहने से सेहत अच्छी रहती है. बच्चों को दौड़ने, साइकिल चलाने या स्वीमिंग करने को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए. शारीरिक तौर पर एक्टिव रहने से इम्यून सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं.

पर्याप्त नींद है जरूरी

अच्छी सेहत के लिए और इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए बच्चे की नींद भी अच्छी होनी चाहिए. नींद की कमी से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है. बच्चों के लिए नींद का शेड्यूल बनाएं. सोने और जागने का समय निर्धारित करें. ध्यान रहे कि, आपका बच्चा 8 घंटे की नींद अवश्य ले.

इम्यूनिटी के लिए हर्बल ड्रिंक

हल्दी वाला दूध, अदरक वाली चाय और तुलसी के पत्तों का काढ़ा इन सभी हर्बल ड्रिंक्स से इम्यूनिटी को आसनी से मजबूत कर सकते हैं. इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए पेरेंट्स को इन सभी टिप्स को फॉलो करना चाहिए.

