Vitamin E For Skin: स्किन पर विटामिन E लगाने का क्या है सही तरीका? जानें क्या हैं इसके फायदे

लाइफस्टाइल
How To Apply Vitamin E Capsule On Face: स्किन को स्वास्थ्य और सुंदर बनाए रखने के लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं. इनमें सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है विटामिन E. आइए जानते हैं कैसे किया जा सकता है इसका इस्तेमाल...
How To Apply Vitamin E Capsule On Face: स्किन को स्वास्थ्य और सुंदर बनाए रखने के लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं. इनमें सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है विटामिन E. विटामिन ई को 'त्वचा का विटामिन' कहा जाता है और यह त्वचा के स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए एक शक्तिशाली हथियार माना जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो मुक्त कणों के हानिकारक प्रभावों से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. यह स्किन के रूखेपन को रोकता है और उसे मुलायम और कोमल बनाता है. ऐसे में आइए जानते हैं इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है..
भारी मेकअप के बाद आपको बस एक मॉइस्चराइज़िंग मास्क की ज़रूरत होती है. इसके लिए आप विटामिन ई और एलोवेरा को मिलाकर पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगा सकते हैं. बता दें कि एलोवेरा त्वचा को मॉइस्चराइज़ करने में मदद करता है और विटामिन ई त्वचा की सुरक्षा को मज़बूत करता है.
इसमें सूजन-रोधी गुण होते हैं जो महीन रेखाओं को रोकते हैं. ऐसे में आंखों के नीचे मुलायम और मॉइस्चराइज़ करने के लिए विटामिन ई में थोड़ा जोजोबा तेल मिला सकते हैं.
इसके लिए मसले हुए पपीते में विटामिन ई की कुछ बूंदें मिला सकते हैं. इसके बाद इसे अपने चेहरे पर धीरे से लगाएं. बता दें कि यह फल मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाकर रंगत निखारने में मदद करता है और विटामिन ई त्वचा की सुरक्षा को मज़बूत करता है.
स्किन का लचीलापन बढ़ाने के लिए, आप विटामिन ई के तेल में ऑलिव ऑइल मिला सकते हैं. इसे त्वचा पर गोलाकार गति में अच्छी तरह से मालिश करें. बता दें कि विटामिन ई त्वचा में लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
