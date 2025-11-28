Hair Care: बालों का झड़ना-रूखापन होगा दूर, इस तरह लगाएं प्याज का रस 

अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण विवाद पर SDM सोहावल श्रुति का बयान- मस्जिद की पैमाइश के आदेश दिए हैं, रिपोर्ट PWD को भेजी जाएगी | यूपी- अयोध्या में रौनाही-ड्योढ़ी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण पर विवाद, मस्जिद का हिस्सा हटाने की मांग की गई, VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हुए | उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है तूफान दितवाह, 30 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना | रायसेन रेप केसः बीजेपी नेता उमा भारती ने आरोपी सलमान के एनकाउंटर की मांग की | J&K: सुरक्षाबलों ने अवंतीपोरा से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी नजीर अहमद को पकड़ा, खुफिया ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद
Onion Juice For Hair: प्याज के रस का सदियों से बालों की मजबूती और वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. यह डैंड्रफ, फंगल इंफेक्शन और स्कैल्प इंफ्लेमेशन जैसी समस्याओं को कम करता है.
Onion Juice For Hair: इन दिनों बालों के झड़ने की समस्या, बालों का सफेद होना, डैंड्रफ जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेज धूल, प्रदूषण, केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट और तनाव के कारण बालों का प्राकृतिक सौंदर्य तेजी से खत्म होने लगता है. इन समस्याओं को दूर रखने के लिए लोग फिर से घरेलू नुस्खों की ओर लौट रहे हैं. क्योंकि ये सुरक्षित होते हैं और सस्ते और लंबे समय तक असर करने वाले होते हैं. इन्हीं नुस्खों में से एक है प्याज का रस, जिसे सदियों से बालों की मजबूती और वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है.
आयुर्वेद में प्याज के रस को केश्य यानी बालों को पोषण देने वाला बताया गया है, वहीं आधुनिक वैज्ञानिक शोधों में भी इसमें मौजूद पोषक तत्वों को बालों के विकास में प्रभावशाली पाया गया है. प्याज में सल्फर की मात्रा पर्याप्त होती है, जिसे केराटिन बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है.
केराटिन वही प्रोटीन है, जिससे बाल बने होते हैं. शरीर में सल्फर की कमी होने पर बाल कमजोर होने लगते हैं, जड़ें ढीली पड़ने लगती हैं और हेयर फॉल बढ़ जाता है. प्याज का रस लगाने से यह सल्फर सीधे स्कैल्प तक पहुंचता है, जिससे बालों को प्राकृतिक मजबूती मिलती है.
इसके अलावा, प्याज में विटामिन सी, बी6, मैंगनीज, फ्लेवोनॉयड्स और एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाए जाते हैं, जो सिर की त्वचा में रक्त संचार बढ़ाकर नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को तेज करते हैं. आयुर्वेद में प्याज को गर्म तासीर वाला माना गया है, जो स्कैल्प में जमा गंदगी, अतिरिक्त तेल और बंद हुए रोमछिद्रों को साफ करने में मदद करता है.
वहीं वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि प्याज के रस में एंटी-माइक्रोबियल और एंटी-फंगल गुण मौजूद होते हैं, जो डैंड्रफ, फंगल इंफेक्शन और स्कैल्प इंफ्लेमेशन जैसी समस्याओं को कम करते हैं. इससे सिर की त्वचा स्वस्थ रहती है और बाल प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगते हैं.
बालों के लिए प्याज का रस कई तरह से लाभ पहुंचाता है. जब इसे सीधे स्कैल्प पर लगाया जाता है तो यह जड़ों को पोषण देता है और बालों को टूटने से रोकता है. सल्फर के कारण बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे हेयर थिकनेस और घनापन बढ़ने लगता है. प्याज के रस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैटालेज एंजाइम को भी सक्रिय करते हैं, जो सफेद बालों का कारण बनने वाले हानिकारक तत्वों को कम करता है. इसके लगातार इस्तेमाल से बाल मुलायम और चमकदार लगते हैं.
प्याज का रस बालों में नमी बनाए रखने में भी मदद करता है. कई लोग हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और केमिकल वाले कलर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं. प्याज के रस में मौजूद मिनरल्स और विटामिन ऐसे बालों को फिर से हाइड्रेट करते हैं और दोमुंहे बाल कम होते हैं. इसके अलावा, यह स्कैल्प में गर्माहट पैदा करता है, जिससे खून का बहाव बढ़ता है और बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं.
इसके लिए सबसे पहले 1-2 प्याज को छीलकर पीस लें या ब्लेंडर में पीसकर महीन छन्नी या कपड़े से छानकर रस निकाल लें और ध्यान रहे पहली बार लगाने से पहले, अपनी त्वचा के एक छोटे से हिस्से पर लगाकर देखें कि कोई एलर्जी तो नहीं है. फिर एक कॉटन बॉल या स्प्रे बोतल का उपयोग करके प्याज के रस को सीधे स्कैल्प और बालों की जड़ों पर लगाएं और उंगलियों से धीरे-धीरे मालिश करें. आप चाहें तो इसे नारियल तेल, नींबू के रस या एलोवेरा जेल के साथ मिला सकते हैं. इनपुट --आईएएनएस
