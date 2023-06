Makeup Tips: इस तरह चेहरे पर लगाएंगी फाउंडेशन, तो नहीं खराब होगा मेकअप, पार्टी में दिखेंगी सबसे खूबसूरत

How To Apply Foundation

डीएनए हिंदी: मेकअप करने से खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, इसलिए ज्यादातर महिलाएं मेकअप (Makeup Tips) करना पसंद करती हैं. मेकअप के लिए सबसे जरूरी है फाउंडेशन. क्योंकि फाउंडेशन ठीक ढंग से न लगाएं तो चेहरे का मेकअप ख़राब हो जाता है. ऐसे में आप जितना आराम से समय लगाकर अपने चेहरे पर फाउंडेशन अप्लाई करेंगी उतना (How To Apply Foundation) ही ग्लो आपको स्किन पर नज़र आएगा. लेकिन, कई महिलाएं सबसे ज्यादा गलती फाउंडेशन लगाने में ही करती हैं. अगर आप भी फाउंडेशन लगाते समय गलतियां कर बैठती (Right Way To Apply Foundation) हैं और इस वजह से आपके चेहरे का लुक खराब हो जाता है, तो इन मेकअप ट्रिक्स के बारे में जरूर जान लें...

स्टेप बाय स्टेप समझें कैसे लगाना है फाउंडेशन

सबसे पहले साफ कर लें चेहरा

फाउंडेशन लगाने से पहले चेहरे को फेसवॉश से धो लें और चेहरे को सुखाने के बाद इस पर सबसे पहले मॉइश्चराइजर लगाएं. 2-3 बूंद मॉइश्चराइजर काफी है. वहीं, अगर स्किन ऑयली है तो आप इस पर Gel भी लगा सकती हैं.

इस तरह लगाएं प्राइमर

पेची मेकअप से बचने के लिए मॉइश्चराइजर के बाद स्किन पर प्राइमर जरूर लगाएं. इसके लिए उंगली से प्राइमर को स्किन के उस हिस्से पर लगाएं जहां ज्यादा पोर्स होते हैं. ध्यान रहे कि पूरे चेहरे पर प्राइमर लगाने की गलती न करें.

स्किन टोन के हिसाब से चुनें फाउंडेशन

इसके बाद स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन चुनें. साथ ही ध्यान रखें कि इसे डायरेक्ट लगाने की गलती न करें. बता दें कि फाउंडेशन में कंसीलर को मिलाकर लगाने से स्किन पर मेकअप का फील नहीं आता बल्कि ये स्किन कलर का हो जाता है. इतना ही नहीं, ये आसानी से आपकी स्किन को पोर्स में एडजस्ट हो जाता है. इसके बाद मिक्स फाउंडेशन को उंगली पर लेकर चेहरे पर डॉट डॉट करते हुए लगाएं और ब्रश से फाउंडेशन को चेहरे पर फैला लें.

इस तरह करें मेकअप स्पंज का इस्तेमाल

मेकअप स्पंज को पानी में गीला कर अच्छे से निचोड़ लें और फिर इसे चेहरे पर टैब टैब करते हुए लगाएं साथ ही ध्यान रखें कि रगड़ना नहीं है. क्योंकि जितना सॉफ्ट आप मेकअप को अप्लाई करेंगी उतना ही ग्लो चेहरे पर नज़र आएगा.

5 मिनट बाद मेकअप करें अप्लाई

आपके चेहरे पर फाउंडेशन तो अच्छे से लग चुका है, लेकिन मेकअप करने के लिए कम से कम 5 मिनट रुकें. क्योंकि इससे फाउंडेशन आपकी स्किन के अंदर अच्छे से रम जाएगा और जब आप ऊपर से ब्लशर और ब्रॉन्ज़र लगाएंगी तो चेहरा खिला-खिला नज़र आएगा.

ऐसा करने से निखर के आएगा चेहरा

इसके अलावा मेकअप बेस यानि फाउंडेशन का सही तरीके से चेहरे पर सेट होना बेहद जरूरी है. इसलिए मेकअप करते समय बिल्कुल भी गलती न करें. क्योंकि फाउंडेशन एक बार सेट हो जाए तो फिर हल्का सा मेकअप भी आपके चेहरे पर खिलकर आएगा और आपका मेकअप खराब नहीं होगा.

