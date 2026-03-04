अंडरवियर को कितने दिन बाद हटा देना चाहिए? क्या साफ दिखने वाला इनरवियर भी बन सकता है इंफेक्शन का कारण?

क्या आपको पता है कि आपको अपने अंडरवियर कितने दिनों में बदल देने चाहिए और कब आपका साफ दिखने वाला इनरवियर भी आपकी सेहत की बैंड बजा सकता है?

अंडरवियर हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों के सीधे संपर्क में रहता है क्योंकि ये सीधे हमारे शरीर के नाजुक अंगों से टच होता है , क्योंकि इनरवियर पसीना, मृत त्वचा कोशिकाएं और शरीर के तरल पदार्थ सोखता है इसलिए इससे इंफेक्शन का खतरा ज्यादा होता. भले ही आपको आपका ये इनरवियर बाहर से साफ दिख रहा हो लेकिन इसके रेशों में सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं. रिसर्च बताती है कि नमी और गर्मी बैक्टीरिया व फंगस के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं. ऐसे में केवल धुलाई पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता. समय-समय पर इन्हें बदलना भी उतना ही जरूरी है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि सही समय पर अंडरवियर न बदलने से त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. यह विषय मामूली नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वच्छता और संक्रमण-नियंत्रण से जुड़ा है.

कितने समय बाद बदलना चाहिए?

त्वचा विशेषज्ञों और हाइजीन एक्सपर्ट्स के अनुसार, अंडरवियर की भी एक सीमित उपयोग अवधि होती है. सामान्य परिस्थितियों में इसे हर 6 से 12 महीने के भीतर बदल देना बेहतर माना जाता है. समय के साथ कपड़े के रेशे ढीले और कमजोर होने लगते हैं. माइक्रोफाइबर में जमा बैक्टीरिया सामान्य धुलाई से पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाते. यही कारण है कि पुराने अंडरगारमेंट्स संक्रमण का स्रोत बन सकते हैं. अगर किसी को अधिक पसीना आता है या वह आर्द्र और गर्म क्षेत्र में रहता है, तो बदलाव की अवधि और कम हो सकती है.

रोज बदलना क्यों जरूरी है?

American Academy of Dermatology रोजाना अंडरवियर बदलने की सलाह देता है, खासकर गर्म मौसम या अत्यधिक पसीने की स्थिति में. इसी तरह Mayo Clinic का कहना है कि नमी वाले वातावरण में दिन में एक से अधिक बार भी बदलना फायदेमंद हो सकता है. शरीर की गर्मी और घर्षण सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को तेज करते हैं. ऐसे में ताजा और सूखा अंडरवियर पहनना संक्रमण रोकथाम की बुनियादी आदत है.

सिर्फ धोना काफी नहीं

AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और लिवर विशेषज्ञ डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार, हर इस्तेमाल के बाद अंडरवियर की सही तरीके से सफाई जरूरी है. वे बताते हैं कि कपड़े के रेशों में जमा सूक्ष्म कण सामान्य वॉशिंग से पूरी तरह खत्म नहीं होते. इसलिए नियमित अंतराल पर नए अंडरगारमेंट्स अपनाना त्वचा की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है. उनका जोर इस बात पर है कि स्वच्छता को आदत बनाया जाए, न कि समस्या होने के बाद उपाय खोजे जाएं.

कब समझें कि अब बदलने का समय आ गया है?

कुछ संकेत साफ बताते हैं कि अंडरवियर की उम्र पूरी हो चुकी है. अगर इलास्टिक ढीली हो जाए, कपड़ा पतला पड़ने लगे या धोने के बाद भी दुर्गंध बनी रहे, तो इसे बदल देना चाहिए. जिद्दी दाग, रंग का फीका पड़ना और कपड़े की बनावट में बदलाव भी गुणवत्ता गिरने के संकेत हैं. ऐसे कपड़े त्वचा पर रगड़ बढ़ाते हैं, जिससे जलन या एलर्जी की संभावना रहती है.

सही फैब्रिक का चुनाव क्यों मायने रखता है?

त्वचा विशेषज्ञ सांस लेने योग्य कपड़ों को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं. सूती (cotton) जैसे प्राकृतिक फाइबर नमी को सोखते हैं और हवा का प्रवाह बनाए रखते हैं. इसके विपरीत, कई सिंथेटिक कपड़े पसीना रोक लेते हैं, जिससे यीस्ट और बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए केवल “कितने समय बाद बदलें” ही नहीं, बल्कि “किस तरह का अंडरवियर चुनें” भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है.

छोटी आदत, बड़ा असर

अंडरवियर बदलना महज कपड़ों की अदला-बदली नहीं, बल्कि संक्रमण-नियंत्रण की बुनियादी आदत है. रोजाना बदलाव, 6–12 महीने में रिप्लेसमेंट और सही फैब्रिक का चुनाव ये तीन कदम त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. स्वच्छता पर थोड़ी सी सजगता, भविष्य की कई असुविधाओं से बचा सकती है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

