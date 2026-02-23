FacebookTwitterYoutubeInstagram
ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी. US से गेम खेलने वालों पर लगेगा और टैरिफ. दशकों तक US से खिलवाड़ करने वालों पर बैन.

कितने दिनों में बदल देना चाहिए Toothbrush और Tongue Cleaners? इन बातों पर तुरंत दें ध्यान

कितने दिनों में बदल देना चाहिए Toothbrush और Tongue Cleaners? इन बातों पर तुरंत दें ध्यान

Toothbrush And Tongue Cleaners: टूथब्रश और टंग क्लीनर का लंबे समय तक इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत कॉमन हो सकता है, पर यह ओरल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है.

Abhay Sharma

Updated : Feb 23, 2026, 09:10 PM IST

कितने दिनों में बदल देना चाहिए Toothbrush और Tongue Cleaners? इन बातों पर तुरंत दें ध्यान

Toothbrush And Tongue Cleaners: ओरल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए रोजाना ब्रश करना जरूरी है. आमतौर पर लोग टूथब्रश और टंग क्लीनर का तब तक इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि ये खराब नहीं हो जाते. बता दें कि इन चीजों का लंबे समय तक इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत कॉमन हो सकता है. पर यह ओरल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है. समय पर टूथब्रश और टंग क्लीनर को बदल देना जरूरी है. हालांकि, ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता है कि इन्हें कितनों दिनों में बदल देना जरूरी है. आइए जानते हैं इसके बारे में... 

कब बदल देना चाहिए अपना टूथब्रश (Toothbrush)?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आमतौर पर टूथब्रश को हर 3 से 4 महीने में बदल देना चाहिए, हालांकि, कुछ खास स्थितियों में इसे पहले भी बदलना जरूरी है. जैसे ब्रिसल्स के मुड़ने पर अगर ब्रश के ब्रिसल्स फैल गए हैं या घिस गए हैं, तो वह दांतों के कोनों को ठीक से साफ नहीं कर पाएगा. ऐसे में उसे तुरंत बदल देना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: केवल इन 3 आदतों में कर लें बदलाव, इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर से मिलेगा छुटकारा!

इसके अलावा किसी बीमारी के बाद,  अगर आपको फ्लू, गले में खराश, या कोई अन्य संक्रमण हुआ है, तो ठीक होने के बाद ब्रश बदल लेना चाहिए ताकि कीटाणु दोबारा शरीर में न पहुंचें. बात करें बच्चों की तो बच्चे अक्सर ब्रश को चबाते हैं, जिससे वे जल्दी खराब हो जाते हैं. इसलिए उनके ब्रश को हर 1-2 महीने में चेक करें, सही न हो तो बदल दें. 

कब बदल देना चाहिए टंग क्लीनर 

बता दें कि टंग क्लीनर बदलने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस धातु या सामग्री का बना है. बात करें प्लास्टिक टंग क्लीनर की तो इन्हें हर 3 से 4 महीने में टूथब्रश के साथ ही बदल देना चाहिए. क्योंकि प्लास्टिक पर बैक्टीरिया जल्दी जमा होने लगते हैं और इसमें दरारें भी पड़ने लगती हैं. इसलिए अगर आपको ये चीजें दिखें तो तुरंत टंग क्लीनर बदल दें. 

यह भी पढ़ें: Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

अगर टंग क्लीनर धातु यानी स्टेनलेस स्टील या तांबा का है तो ये काफी लंबे समय तक चल सकता है. बता दें कि अगर आप इन्हें रोज गर्म पानी और साबुन से साफ करते हैं, तो इन्हें साल भर या उससे अधिक समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, इस स्थिति में इस बात का ध्यान रखना है कि उन पर जंग न लगा हो या उनके किनारे पैने न हो गए हों.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

