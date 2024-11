लाइफस्टाइल

Correct way to Check blood sugar: डायबिटीज में कितनी बार ब्लड शुगर चेक करना चाहिए? जान लें कौन सी उंगली से लेना चाहिए खून

How often checked in diabetes: क्या आप टाइप-1 या टाइप-2 डायबिटीज के मरीज हैं? अगर हां तो क्या आपको पता है कि ब्लड शुगर आपको कैसे और कितनी बार चेक करना चाहिए?